Si te gustó Black Mirror y Glow: por qué no podés dejar de mirar Roar, la serie que explora cómo es ser mujer hoy

¿Qué buscamos a la hora de enamorarnos de una serie de televisión? A veces se trata de encontrar ficciones que nos permitan desconectar, otras comprometernos con lo que nos están mostrando y -por qué no- también está buenísimo descubrir historias que traen algo nuevo y diferente a la pantalla chica. De esas que no se sienten repetidas y que, mientras las miramos, no decimos “Esto yo ya lo ví en algún lugar”.

Ya sea que sos un seriéfilo que mira de a una serie por vez o de aquellos que está con varias ficciones al mismo tiempo, Roar de AppleTv+ es uno de esos títulos que sí o sí tenés que arrancar y acá te contamos por qué .

Alison Brie en Roar. Foto gentileza de AppleTv+

De qué se trata

Inspirada en una antología de cuentos cortos escritos por Cecelia Ahern , todos ellos están titulados: “La mujer que...” (The Woman Who...). Guiño que la ficción creada por Liz Flahive y Carly Mensch mantuvo para los episodios de la serie.

Siguiendo la sinopsis oficial de Apple, Roar propone un retrato perspicaz, conmovedor ya veces hilarante de lo que significa ser mujer hoy . Y lo logra a través del uso de los elementos del realismo mágico, escenarios domésticos y profesionales familiares, así como también mundos futurista s: “estas ocho historias reflejan los dilemas de las mujeres comunes de manera accesible pero sorprendente. La forma en que emergen de sus respectivos viajes habla de la resiliencia que existe dentro de ellas mismas y con todas las mujeres”.

Quiénes son sus protagonistas

El elenco de la serie está repleto de nombres gigantes (sobre todo si sos fan de las series de televisión): desde Nicole Kidman para llegar a Cynthia Erivo, Issa Rae, Meera Syal, Alison Brie, Betty Gilpin, Fivel Stewart, Kara Hayward y la genia de Merritt Wever.

Issa Rae en Roar. Foto gentileza de AppleTv+

Cómo está estructurada

Roar está definida como una serie antológica episódica . ¿Qué significa esto? Dentro de la misma temporada cada capítulo narra historias independientes que inician y terminan.

Sin confirmación oficial sobre si la ficción tendrá segunda entrega, esta primera tiene un total de ocho episodios de 30 minutos de duración . En AppleTv+ ya está disponible la temporada completa.

Por qué mirarla

Si fuiste fanático de Black Mirror y GLOW, Roar se siente como una ficción que surgió de la combinación de estas dos grandes series . Con elementos conocidos pero trabajados desde una perspectiva súper divertida e interesante, se trata de una propuesta fresca y que no desilusiona: grandes actrices, una producción que se hace notar de altísima calidad, historias con perspectiva de género y los toques de humor necesarios para que la experiencia de mirarla no se transforme en algo angustiante (¡como sí pasa cuando mirás Black Mirror!). Si estás buscando algo diferente para mirar, entonces no podés dejar de darle plat a Roar .

Merritt Wever en Roar. Foto gentileza de AppleTv+

¿Hay avance?