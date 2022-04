Signo por signo: qué te depara abril de acuerdo a tu horóscopo

ARIES

TUS PLANETAS ESTE MES

Con Venus, Marte y Saturno en once y en Acuario: actividades diferentes, vínculos nuevos, planes que vas a tener que cambiar una y otra vez y bosquejos de proyectos que mueven radicalmente la estructura laboral conocida.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Este es un mes para que avances hacia lo más profundo de tu mapa personal. Vas a poder encontrar el porqué de historias que se repiten eternamente en vos y en los miembros de tu familia. Mirarte con más comprensión y liberarte de enigmas, de enfermedades y de disfunciones emocionales es el gran regalo de esta incursión.

AMOR Y SEXO

Sobre todo, sexo y con relaciones aireadas que te van a dar permiso para lo más atrevido.

EL DESAFÍO

Ojo con las tentaciones, reservate algo de dinero para un gasto que llega sin previo aviso antes de que entremos en Tauro.

LA OPORTUNIDAD

Más que nunca, cuando quieras algo, simplemente dalo por hecho.

TU ALIADO

Con Acuario, un encuentro afectivo, vivo, sereno y... sin límites.

TAURO

TUS PLANETAS ESTE MES

Con tres planetas en la zona diez (entre ellos, Saturno), un puntapié de motivación en tu trabajo a partir del 18. Este paso que requiere más esfuerzos viene con ganancias que superan tus expectativas. Mandate y ahorrá: vas a estar queriendo embellecer tu casa.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Una enorme hambre de “saber” y situaciones de destino llegan con las personas necesarias y en el momento perfecto. Inevitablemente, vas a estar accediendo a niveles de conciencia más elevados. Esto recién empieza. No te pierdas el arranque de tu “despertar”.

AMOR Y SEXO

Vas a estar viendo qué tipo de encuentros estás construyendo (con tu pareja y con todos). Todavía sin ganas de tomar decisiones importantes y, a la vez, con un magnetismo osado que va a encantar a quien te vea y a más de una persona. No confundas, no te confundas. Date tiempo.

EL DESAFÍO

Confiar en vos.

LA OPORTUNIDAD

Viene por el lado de lo laboral.

TU ALIADO

Aries le da vuelo a tu heroína.

GÉMINIS

TUS PLANETAS ESTE MES

Con la Luna en seis, con total serenidad (que no es propia de tu mente saltarina y racional) vas a abocarte a la tarea de ordenar papeles, trabajo, alimentación, cuerpo, cotidianidad, porque tu energía está vibrando diferente. Te vas a ver, te van a ver y te van a descubrir, algo comienza a tener más sentido en tu vida.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Tu atención, puesta en la resolución de cuestiones vinculadas con bienes inmuebles. Con Júpiter y Mercurio en diez, es el momento adecuado para tomar las decisiones adecuadas. Además, cursos, estudios, tarea en equipo con grupos (más allá de tu trabajo habitual). Tus opiniones, escuchadas, respetadas, aplaudidas.

AMOR Y SEXO

Toneladas de humor para compartir con tu amor. Si no estás en pareja, vas a encontrar la persona con quien mover tu emoción sin rollos y libre de toda presión.

EL DESAFÍO

La espera, la paciencia, la aceptación.

LA OPORTUNIDAD

Brillás en tu trabajo.

TU ALIADO

Con Sagitario, encuentro casi bautismal.

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES

Adrenalina extra large con Marte en ocho y con la Luna en Escorpio. Usala para empoderarte, no dejes que se disperse en enojos. Aliate con la vida, no la combatas. Encuentros con gente que hace mucho que no ves remueven recuerdos y abren tu emoción.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Tu ingenio y tu creatividad abren puertas laborales nuevas. No te presiones para decidir. Hasta el 21, algunas demoras en firmas de papeles, en trámites y cierta inquietud por dudas a la hora de elegir por dónde ir, pero tranquila, tu universo laboral va a estar colmado de recompensas y de logros. Antes del 21, paciencia.

AMOR Y SEXO

Con tu amor, a todo o nada, no te vas a aburrir, te lo puedo asegurar. No te pongas en incondicional (como una mamá) ni confundas intensidad con complejidad. Si interactuás parejo, todo para disfrutar.

EL DESAFÍO

Reordenar recursos económicos.

LA OPORTUNIDAD

Facilidad para decir lo que hay que decir.

TU ALIADO

Géminis te enseña a permitirte dudar.

LEO

TUS PLANETAS ESTE MES

Con la Luna en cuatro, se agiganta tu receptividad frente a las necesidades de tu familia. Nostalgia compartida, un sinfín de emociones que salen a la luz y te permiten sanar heridas del pasado. Vas a necesitar hacer silencio.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

A partir del 16, la comunicación, puente de exposición mayor. Tus palabras impactan fuertemente en tu entorno. ¿Lectores que te lean?, ¿seguidores que te busquen por las redes? Lo que digas trasciende, ordena y hasta logra transformar a otros.

AMOR Y SEXO

Con Venus en Acuario, vas a atreverte a soltar tus propias anteojeras para verte con más claridad. Vas a estar experimentando amor sin barreras (primero con vos misma). Como sea, te vas a sentir muy bien con quien compartas emociones, libido y proyectos.

EL DESAFÍO

Ojo con la soberbia y la autocomplacencia.

LA OPORTUNIDAD

En tu trabajo, toda la energía a disposición para beneficiarte. Aprovechala.

TU ALIADO

Escorpio hace crecer tu corazón.

VIRGO

TUS PLANETAS ESTE MES

Se define y se asienta tu lugar dentro de la estructura laboral: firma de un contrato, firma de un acuerdo, ¿una sociedad que se registra? Mes de actividades con otros, pero desde un lugar en el que vas a poder elegir y dejar la marca de tu individualidad.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Con el Sol en ocho, vas a meterte en tu trinchera interior para trabajar tus miedos. Resurgir de tus propias cenizas y desarrollar fortaleza interior es el gran regalo. No postergues más la resolución de cuestiones legales vinculadas con una propiedad familiar.

AMOR Y SEXO

Con tus radares invisibles, no vas a detenerte hasta liberar lo que camufla la verdadera intención de la persona con la que estés. Y una vez que descubras lo que hay por debajo, vas a abrir tu corazón sin reparos (¡o lo vas a cerrar!). Tu magnetismo hipnotiza y perturba.

EL DESAFÍO

Regular tu autoexigencia.

LA OPORTUNIDAD

Transformar los miedos en poder.

TU ALIADO

Capricornio cumple lo prometido.

LIBRA

TUS PLANETAS ESTE MES

Con Mercurio y Júpiter en la zona del trabajo, se optimiza tu estructura. Encontrás la clave para resolver conflictos que venían de larga data. Una actividad placentera se suma a tu cotidianidad (algo que no habías hecho nunca y que no tiene que ver con el trabajo).

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Una decisión económica favorable a partir del 19. Es tiempo de soltar cargas y “modos” que obstruyen tu energía vital. Además, en la familia, un secreto queda al descubierto.

AMOR Y SEXO

Con el Sol en la zona del amor, vas a brillar a donde sea que vayas, pero el riesgo con esta posición planetaria es que creas que el brillo es del otro, depende del otro o te lo otorga el otro. Dale entidad a esa persona especial que sos claramente e intensamente para que los demás sepan cómo se te debe amar.

EL DESAFÍO

No presiones.

LA OPORTUNIDAD

Fértil para gestar lo que quieras: hijos, amores, proyectos.

TU ALIADO

Piscis te colma de cuidados.

ESCORPIO

TUS PLANETAS ESTE MES

Con la Luna en tu signo, te vas a estar metiendo en ese lugar donde se guardan tus emociones más escondidas. Dentro de vos, cambios importantes que se van a ver reflejados sobre todo en casa. La casa es el cuerpo del alma, cuando el alma cambia, la casa da cuenta de esa movida.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Buen momento laboral para proyectarte hacia lo colectivo, para mostrar tu maestría a muchos de aquí y también a muchos de afuera. Llegó el momento planetario de salir del cascarón. Sorpresas a partir del 16.

AMOR Y SEXO

El deseo de aproximarte más en el literal sentido de la palabra se exalta en ambos. ¿Qué significa esto? Que si no conviven, decidan hacerlo, que se comprometan en la relación con más intensidad, que se digan cosas que aún no se contaron. Con tu pareja, la vida se te hace atractiva y, a la vez, serena.

EL DESAFÍO

No intentes manejar lo incontrolable.

LA OPORTUNIDAD

Una inesperada oportunidad inmobiliaria.

TU ALIADO

Con Sagitario, individualidad compartida.

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES

Escribí, registrá, transmití, pero no intentes que otras miradas sean como la tuya. Marte en 3 trae visión y lucidez a tu mente si no desperdiciás esta energía en enojos y ofensas. En la relación con hermanos, algunas chispas y una gran revelación. Atenta.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Imprevistos apuran decisiones laborales. No hay escena que experimentemos que esté fuera del orden natural, no retengas nada.

Tu cuerpo va a dar señales de darle más atención. ¿Una nueva disciplina médica? Tal vez encuentres la clave para resolver algo que te aqueja desde hace tiempo.

AMOR Y SEXO

Con tu pareja, juegos que potencian el deseo. Y si estás sola, alguien diferente trae diversión y adrenalina. En los asuntos del amor, si contamos del 1 al 10, 8 para lo disfrutable.

EL DESAFÍO

Tomar rutas no convencionales.

LA OPORTUNIDAD

Regalos que embellecen tu casa.

TU ALIADO

Acuario no trae la respuesta que esperabas, pero sí la que buscabas.

CAPRICORNIO

TUS PLANETAS ESTE MES

Con Júpiter y Neptuno en la zona tres de tu rueda zodiacal, vas a encontrar el libro indicado, el maestro que tiene algo importante que enseñarte, la charla disparadora para acrecentar tu conciencia. Estate atenta a lo que llega por ese lado de tu campo de experiencia.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

En un viajecito corto (que va a ser la puerta de una etapa de varios que vas a ir haciendo a partir de ahora), hacés contactos impecables para ampliar tu área profesional. Si tenés un artículo, un libro o algo que sea de tu propia autoría, llevalo al viaje: sé lo que te digo.

AMOR Y SEXO

Coincidencias, afinidad, cercanía y apertura hacia nuevas aventuras. A partir del fin de mes van a estar dándoles energía a proyectos que estaban estancados, casi olvidados. Juntos, abriendo la puerta para ir a jugar.

EL DESAFÍO

Las cuentas claras hasta con quienes confiás.

LA OPORTUNIDAD

Encuentro del destino en el lugar menos esperado. No te achiques.

TU ALIADO

Aries te da información trascendente.

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES

Con Júpiter y Mercurio en dos, vas a estar atreviéndote a jugar más osadamente en el área material. Esta energía es germinadora de buena cosecha. No la desperdicies. Además: algo más independiente en el área laboral.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Armás alboroto por tu capacidad expresiva. Con el Sol en tres, todo te da curiosidad, en todo querés participar y todo lo hacés con una liviandad y con una solidaridad que magnetizan e impactan. En casa, una visita sorprendente que te trae imágenes, recuerdos entrañables de otra etapa de tu vida que creías en el pasado.

AMOR Y SEXO

Con tu amor a full, a toda marcha, sin reaseguros de ninguna especie, pero con una buena dosis de entrega y diversión. Si no estás en pareja, un encuentro repentino trae un universo emocional ultrasónico insospechado.

EL DESAFÍO

Tené el coraje de seguir tu corazonada.

LA OPORTUNIDAD

Tu observación y tu análisis hacen que te elijan para algo laboral trascendente.

TU ALIADO

Buenos negocios con Tauro y con Géminis.

PISCIS

TUS PLANETAS ESTE MES

Una oportunidad económica que no tiene desperdicio puede sacar horas de tu tiempo de descanso, pero te da acceso a la posibilidad de un ahorro importante. No es para toda la vida, aprovechá este regalito que te trae el universo.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Con Júpiter y Mercurio en tu signo, se expande tu energía luminosa, sutil y que llega a mucho. Es un mes espectacular para que, desde una plataforma consolidada, muestres al mundo todo tu talento creativo. Una recompensa laboral que no esperabas dentro del trabajo a partir del 22.

AMOR Y SEXO

Si estabas atravesando una crisis vincular, una ráfaga de claridad y realismo aclara todas las tinieblas y surge (o resurge) el amor. No te vas a sentir sola, desilusionada ni mal. Te estás haciendo grande en tu mundo emocional disfrutando de vos y de estar muy bien acompañada.

EL DESAFÍO

Todo con los pies en la tierra.

LA OPORTUNIDAD

Aumentan tus ganancias.

TU ALIADO

Capricornio aporta solidez.

Ilustraciones de Evelyn Kanding Geler.