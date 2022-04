Signo por signo: qué te depara en mayo de acuerdo a tu horóscopo

Un cuarteto de planetas en el signo de Piscis va a estar entremezclando la energía de Tauro con la ilimitada e invisible fuerza del reino del agua . Dos vibraciones van a estar atravesando a los planetas y a cada uno de nosotros. Una que es poderosa, prudente e intensa que planta con firmeza la semilla de la vida para que esta fertilice y crezca. La otra va a dejar al descubierto los hilos invisibles de nuestra desnudez interior donde se refugian nuestros sueños, nuestra intuición y también esos miedos que solo nos atrevemos a compartir con muy pocos. Entonces, si no nos quedamos enquistadas en los miedos, vamos a tener muy a mano los elementos necesarios para abordar proyectos con tenacidad afinada, precisa y con esa percepción que todas tenemos (aun las más descreídas que solo le dan cabida en instancias muy particulares). Esta combinación planetaria nos va a guiar para encajar de manera impecable y mágicamente las piezas del rompecabezas de lo que queramos concretar. Eso sí: vamos a tener que ser pacientes porque los tiempos de esta yunta vibracional tan fértil requieren no detenerse y, fundamentalmente, no precipitarnos .

ARIES

Tus planetas este mes . Con la Luna en Sagitario, todo lo que amplíe tu conciencia va a estar a mano . En tu trabajo, cambia la dinámica y te deja frente un escenario de mejores posibilidades. Hasta el 18, una inquietud interna te va a acompañar hasta en el desayuno. No tiene que ver con lo que suceda en el afuera, pero sí con tu crecimiento interno.

. Tu creatividad, por encima de todo. Tu aliado. Piscis renueva tu interés.

TAURO

Tus planetas este mes . Con el ingenio del planeta Mercurio pegado a tu sol taurino y con la mesura y la prudencia de tu energía, vas a ser capaz de transmitir hasta lo mas difícil , logrando acercar posturas diametralmente opuestas (sobre todo en tu trabajo). A partir del 19, se afloja una tensión laboral y ahí sucede un milagro.

. Con la Luna en casa ocho, una claridad reveladora Vas a celebrar encontrarte más plenamente con vos y con todos. Amor y sexo . Abrir tu corazón con un enfoque más dinámico y más libre te va a habilitar a disfrutar de la experiencia del amor sin apegos. Preparate para caminar sobre un universo afectivo de emociones compartidas.

. te va a habilitar a disfrutar de la experiencia del amor sin apegos. Preparate para caminar sobre un universo afectivo de emociones compartidas. El desafío . Romper tu armadura protectora.

. Romper tu armadura protectora. La oportunidad . Un puerto emocional libre de dolores.

. Un puerto emocional libre de dolores. Tu aliado. Géminis abre la puerta para ir a jugar.

GÉMINIS

Tus planetas este mes . Marte y Venus en tu casa diez van a proveerte de energía extra-large para que te atrevas a ir hacia una propuesta laboral más arriesgada y colectiva . A partir del 22, te va a tocar explorar autoridad en tu trabajo y algo más grande de lo que venías haciendo.

. Con Venus en Piscis, . Vas a estar poniendo las palabras adecuadas a tu mundo emocional. Con tu amor, abrazos que acercan más de lo esperado. El desafío . Transformar tus enojos en fuerza motora.

. Transformar tus enojos en fuerza motora. La oportunidad . Dejar de rozar la superficie para profundizar.

. Dejar de rozar la superficie para profundizar. Tu aliado. Aries direcciona y orienta.

CÁNCER

Tus planetas este mes . Con tres planetas en once, vas a entremezclarte con una multitud de energías diversas sin temor y sin perder tu singularidad . Funcionar en equipo y contribuir con tu sensibilidad a un proyecto de bien común va a ser parte de la experiencia capital de este mes.

. . ¿Qué quiere decir esto? Más apertura, mejores encuentros y hasta el inicio de una relación afectiva si no estás en pareja. Pero atenti: no te distraigas, mirá bien lo que la realidad te muestra. El desafío . En lo económico, cautela hasta el 16.

. En lo económico, cautela hasta el 16. La oportunidad . Todo va a ser posible de lograr si conocés tu propia ley de juego.

. Todo va a ser posible de lograr si conocés tu propia ley de juego. Tu aliado. Capricornio te hace de espejo.

LEO

Tus planetas este mes . Con cuatro planetas en casa ocho, las cuestiones legales pueden demorarse si no estás bien asesoradO . La necesidad de aclarar cosas con personal a tu cargo, empleados, colaboradores y compañeros de trabajo es primordial. No mires para otro lado, atrevete a poner negro sobre blanco en estas cuestiones.

. Con la Luna en Sagitario en tu casa cinco, tu “yo” estará exultante de magnetismo y brillo. . Sobre una ruta laboral no convencional dejás tu marca y lográs que tu creatividad vuele por las redes. Amor y sexo . No te marees entre tantas opciones . Tu escenario afectivo cambia a tu favor si hacés la necesaria limpieza vincular que el universo te propone. Un horizonte pleno a partir del 22.

. . Tu escenario afectivo cambia a tu favor si hacés la necesaria limpieza vincular que el universo te propone. Un horizonte pleno a partir del 22. El desafío . Mantener la calma en medio del caos.

. Mantener la calma en medio del caos. La oportunidad . Estampar tu huella original en tu trabajo.

. Estampar tu huella original en tu trabajo. Tu aliado. Con Escorpio, vibrás de una manera muy particular. Aprovechá esa energía.

VIRGO

. Con Urano y Mercurio en tu casa nueve, . Se amplían posibilidades para crecer a nivel laboral (¿con gente de afuera?). A partir del 11, propuesta de trabajo que cambia todo el panorama. Dónde tomar acción . Con la Luna en casa cuatro, seguir aclarando cuestiones que surjan dentro de tu contexto familiar va a ser la gran tarea. Como equipo familiar, se van a estar acompañando en una decisión tomada en el momento perfecto .

. . Con tu amor, especialmente, vas a necesitar intercambios sin telarañas y ponerle palabras a lo no dicho. Ojo con la tendencia a argumentar demasiado la emoción. A partir del 19, un acercamiento más genuino en el universo del amor. El desafío . Hacer a un lado ansiedades. Confiá y soltá.

. Hacer a un lado ansiedades. Confiá y soltá. La oportunidad . Éxito laboral bien merecido.

. Éxito laboral bien merecido. Tu aliado. Aries alienta tu expansión.

LIBRA

Tus planetas este mes . Con Marte y Júpiter en tu casa seis, mucho y buen trabajo y la sensación de firmeza en tu camino de autorrealización laboral. Vas a estar sintiendo que ahí todo depende absolutamente de vos . Excelente como ensayo general para que, cuando emprendas algo independiente, lo hagas con sabiduría.

. Con Mercurio, Urano y el Sol en tu casa ocho, . El regalo de este mes es usar mas hábilmente tu energía activando poder en tu pensamiento y en tu accionar. Amor y sexo . Con tu amor, buenos encuentros y una gran comodidad , incluso en lo más rutinario. También erotismo y sexualidad con la más alta alquimia.

. , incluso en lo más rutinario. También erotismo y sexualidad con la más alta alquimia. El desafío . Encuentro revelador con tu sombra.

. Encuentro revelador con tu sombra. La oportunidad . Apertura y creatividad intelectual.

. Apertura y creatividad intelectual. Tu aliado. Acuario te ayuda a salir de lo que parecía un callejón sin salida.

ESCORPIO

Tus planetas este mes . Con la Luna en tu casa dos, vas a estar viendo qué necesita tu esencia para estar bien abastecida. En lo espiritual y en lo material y económico, vas a estar con la opción de vivenciar abundancia . Aprovechá la oportunidad que el universo te prodiga para alimentar prosperidad. No derroches.

. con Mercurio y Urano en la zona siete. Una especie de mentalidad colectiva va a favorecer experiencias laborales que te van a dejar en un lugar muy satisfactorio. Tu palabra es escuchada, respetada, requerida. Amor y sexo . Tu maestría terapéutica para acompañar crisis de pareja va a generar autosanación en tus propios asuntos del amor . Vas a descubrir al otro, no como un enemigo sino como una inspiración para mejorar tu propia vida vincular.

. . Vas a descubrir al otro, no como un enemigo sino como una inspiración para mejorar tu propia vida vincular. El desafío . Superar el narcisismo.

. Superar el narcisismo. La oportunidad . Metodizar una rutina saludable.

. Metodizar una rutina saludable. Tu aliado. Virgo te ayuda a sintetizar.

SAGITARIO

Tus planetas este mes . Con la Luna en tu signo y con cuatro planetas en la zona cuatro de tu rueda zodiacal, tal vez emprendas un camino que te abra al mundo espiritual de alguna manera. Excelente momento para trabajar a través de una terapia (biodecodificación, constelaciones) lo heredado de tus ancestros incluso a nivel económico .

. Con Mercurio en la zona del trabajo, a partir del 23, s. Con inteligencia práctica, vas a estar delimitando y ordenando mejor espacios y horarios. Amor y sexo . Van a estar contándose secretos guardados que nunca compartieron . Complicidad y juego con tu amor, más confianza, más profundidad. El cuidado: que el vínculo no se convierta más en una relación de amistad que de pareja.

. . Complicidad y juego con tu amor, más confianza, más profundidad. El cuidado: que el vínculo no se convierta más en una relación de amistad que de pareja. El desafío . Dominar el mal genio.

. Dominar el mal genio. La oportunidad . El contacto con tu intuición te hace más plena.

. El contacto con tu intuición te hace más plena. Tu aliado. Con Tauro, catarsis sanadora.

CAPRICORNIO

Tus planetas este mes . Con Marte, Venus y Júpiter en la zona tres de tu rueda zodiacal, transmitís sabiduría (a conciencia o no) . Van a estar agradeciendo tu comprensión y tu escucha. A partir del 16, tu energía estará muy atractiva en las redes. Comunicar y activar información “consciente” es tu recurso de excelencia todo este mes.

. (hijas, mamá, hermanas, amigas). Tu femenino estará madurando amable y bellamente. Además: resolución y toma de decisiones inmobiliarias importantes. Tené cautela hasta el 19. Amor y sexo . Vas a sentir que hay una corriente de entrega con tu amor que trasciende toda explicación . No te pongas en la mamá ni en la hija. Esta es una premisa indispensable.

. . No te pongas en la mamá ni en la hija. Esta es una premisa indispensable. El desafío . Abrirte a lo social con más confianza.

. Abrirte a lo social con más confianza. La oportunidad . Un evento laboral de mucha exposición con éxito asegurado.

. Un evento laboral de mucha exposición con éxito asegurado. Tu aliado. Géminis y Sagitario, de tu lado… y a tu lado.

ACUARIO

Tus planetas este mes . Con la Luna en la zona once de tu rueda zodiacal, vas a estar analizando objetivos laborales desde un lugar innovador. Tu deseo se hace voz y atrae a otros . La estrategia va a ser que establezcas relaciones claras y que todo se hable.

. Con Marte y con Venus en la zona dos de tu rueda zodiacal, motorizás concreciones. Pero estate atento y usá esta energía vital de manera constructiva para que esa vibración les dé impulso a tus finanzas sin que se desordene tu economía. . Amor y sexo . Vas a estar accediendo con tu amor a momentos compartidos de un intercambio tan apasionado como espiritual . Si no estás en pareja, puede haber una fuerza de atracción con una persona que no hubieras ni mirado en otro momento de tu vida. Abrite a la corriente del amor.

. . Si no estás en pareja, puede haber una fuerza de atracción con una persona que no hubieras ni mirado en otro momento de tu vida. Abrite a la corriente del amor. El desafío . Cada día, proveerte a vos misma de la cuota de felicidad necesaria: empezá hoy.

. Cada día, proveerte a vos misma de la cuota de felicidad necesaria: empezá hoy. La oportunidad . La empresa SOS VOS.

. La empresa SOS VOS. Tu aliado. Con Tauro, resiliencia y encuentro.

PISCIS