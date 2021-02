Skin positive: el movimiento que busca cuidar y mostrar la piel tal como es

Después de muchísimos años, la piel al natural y saludable tomó el lugar protagónico que se merecía. Pero para subirse a la cima tuvo que abrirse camino entre preconceptos sobre cómo es una piel “correctamente aceptable”, competir contra los tratamientos estéticos de moda y, por supuesto, también tuvo que pelear contra quienes insistían en esconderla bajo capas y capas de maquillaje. Así fue como la piel –el órgano más extenso del cuerpo– logró ser querida, valorada y, sobre todo, cuidada.

El skin positive o la skin positivity nació como tendencia a partir del body positive, el movimiento que fomenta la aceptación de cuerpos reales, sin filtros y al natural. Básicamente, la ola de skin positivity tiene por objetivo la aceptación de las marcas que nos haya dejado la vida. Cuando hablamos de este movimiento, hablamos de la aceptación y valoración de la que tenemos, la que nos tocó, la que nos quedó... En definitiva, la piel que nos acompaña durante toda nuestra vida y con la cual interactuamos con el medio exterior.

Pero, ojo, más allá de aceptar y amar la piel que tenemos, es importante no confundir aceptación con resignación. Todo lo contrario, hablamos de cuidarla y escucharla. No solo se trata de una cuestión estética: muchas veces la piel nos habla y nos da señales que tenemos que detectar a tiempo. Se calcula que las enfermedades psicosomáticas afectan la piel en un 30% de los casos: cuando estamos angustiadas o con estrés, se agravan el acné́ y la rosácea y aparecen enfermedades autoinmunes como la urticaria, vitiligo o eccemas. Pensá que la piel es nuestro caparazón y lo que nos ocurre internamente impacta directamente en ella. ¿La vamos a dejar de escuchar?

Para los especialistas, el skin positive avanza a paso firme en un momento en que es sumamente importante empezar a dar otro tipo de mensajes de autoestima y diversidad. En tiempos de bullying, de discriminación y en los que vemos que en Instagram todo pareciera ser perfecto, es clave entender y recalcar que no existen pieles sin manchas de sol, sin granitos, sin poros dilatados, sin cicatrices, sin arrugas o sin puntos negros.

EL AVANCE DE LA SKIN POSITIVITY

Para tomar dimensión de cómo está creciendo este movimiento, alcanza con entrar a Instagram y ver los hashtags que hablan sobre este tema: desde #skinpositivity hasta #skinpositivitymovement, #acnepositivity o #normalizenormalskin. Y si vamos más allá de Instagram, Pinterest lo incluyó en su informe Pinterest Predicts como uno de los temas que serán tendencia en 2021. Mientras que el año pasado las búsquedas sobre “cómo tener una piel brillante” se cuadruplicaron y “maquillaje natural para todos los días” aumentó un 180%, Pinterest proyecta que “la nueva belleza es una piel sana” será uno de los topics protagonistas de este año.

Pero más allá de ser una tendencia en alza en el mundo de las redes, el skin positive se trata de lograr un cambio de verdad, darle visibilidad y así derribar los grandes problemas alrededor del tema: como las patologías cutáneas son visibles, la estigmatización es muchas veces inevitable. Se estima que las enfermedades de la piel afectan las relaciones laborales e interpersonales en un 30%, atentando directamente contra nuestra autoestima. Según explica la psicóloga Ana Olmedo, es necesario entender que esas expectativas y juicios que tenemos sobre nuestra propia imagen son producto de lo que por años nos enseñaron como bello o socialmente aceptado: “No es la realidad, es una construcción social y colectiva. Y así como pudimos construir esos ideales en extremo perfeccionistas, podemos también trabajar en pos de amigarnos con imágenes más naturales y realistas”.

En ese sentido, la dermatóloga Antonella Traficante aclara que “obviamente hay cuestiones genéticas o de costumbres y cuidados que hacen que una piel tenga una apariencia distinta a otra, pero hay pieles que, lamentablemente, sufren enfermedades como acné, rosácea, la melasma o el vitiligo que hacen que esas mal etiquetadas como ‘imperfecciones’ sean más notorias”. ¡La piel real es perfecta tal cual es!

Para alcanzar la aceptación de nuestra piel, el primer paso es entender que las marcas no desaparecen en un ciento por ciento. Sin embargo, se pueden mejorar y cuidar para tener una piel más saludable. ¿De qué más podés sostenerte bien fuerte en este camino skin positive? Adquirir hábitos saludables de alimentación, ser constantes y usar protector solar todos los días, pensar en el maquillaje como un complemento y crear una rutina de skin care adecuada para hidratar, regenerar y cuidar nuestra piel también son piezas fundamentales. Una cosa es ocultar una marca y otra es no saber escuchar cuando nuestra salud nos habla a través de la piel.

El camino para el cambio tiene que ser guiado de manera integral por un especialista. ¿Por qué remarcamos tanto esto? Un relevamiento de la Sociedad Americana de Dermatología alertó que menos del 2% de las cuentas de Instagram que hablan de la piel pertenecen a dermatólogos. Es una postal alarmante ya que la mayoría de las veces que se intenta duplicar esos trucos, llevan a la frustración y hasta pueden empeorar la condición.

SER AMIGAS DE NUESTRA PIEL

Ya hablamos de aceptación y autoamor, pero ¿qué nos pasa con nuestra piel al natural? ¿Nos gusta? ¿Nos da vergüenza? La piel es parte de la imagen que proyectamos al mundo y, si eso que vemos de nosotras mismas no nos gusta o nos avergüenza, está comprobado que vamos a tratar de taparlo, ocultarlo o negarlo. Pero esto no es nuestra culpa: desde que somos chicas, la cultura y la publicidad nos atacan con ideales de belleza que, queramos o no, nos convierten en víctimas, aun sin saberlo. “Ni siquiera nos dan tiempo a formarnos una imagen corporal propia y libre de esos bombardeos visuales”, explica la psicóloga Ana Olmedo.

Para Florencia Paniego, médica dermatóloga, los mensajes skin positive son fundamentales para “poder transitar el camino de la mejor manera, prevenir a tiempo, aceptar bellezas diferentes, así como también para acompañar los tratamientos médicos y darle batalla a esa condición o enfermedad de la piel”. Es importante que quien esté cursando una afección no se sienta sola, que no piense que es la única. Es clave que levantemos la voz para demostrar lo habituales que son, que las marcas forman parte de la normalidad.

Hoy estamos frente a la posibilidad de aprender a amigarnos con lo que vemos en el espejo, y enseñar con palabras y ejemplo a las generaciones futuras nuestras múltiples formas y colores. Este movimiento nos sale al rescate, nos abre los ojos a los excesos que hemos avalado y, sobre todo, nos demuestra que existen grises: no es todo tan sencillo ni exprés. Debemos saber qué es lo que no hay que ocultar y nos hace únicas y qué debemos tratar con especialistas.

Olvidate de despertarte un día y sentir que aprendiste a amar tus marcas, tu piel y salir al mundo con tu autoestima en alza. Hay días en los que te vas a mirar en un espejo y quizá no te sientas feliz con la imagen que ves... Y eso también es parte del proceso. Aceptalo, explotá la capacidad que tenés de amarte como sos, escuchá a tu piel y, más que nunca, recordá que no estás sola. •

Expertas consultadas: Anita Olmedo. Psicóloga y creadora de @muevetechica. Antonella Traficante. Dermatóloga (@anto.dermatologa). Florencia Paniego. Dermatóloga (@draflorenciapaniego).