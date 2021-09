Son pareja y crearon un canal de YouTube para ayudar a jóvenes gays. “Es importante que no te escondan”

“Porque ningún miedo debería ser más grande que el de vivir cumpliendo las expectativas y deseos de los demás”. Está máxima y un beso de amor verdadero describen lo que para Valentina Godfrid y Sofía Elliot es la libertad. Ellas son novias desde hace 6 años y militantes del amor libre. Desde su canal de YouTube, Valen y Sofi, dan testimonios y consejos para animarse a salir del clóset. Así se llama la cuenta de Instagram que crearon juntas, ”Como salir del closet”, y que tiene más de cien mil seguidores. “Vamos a seguir luchando hasta que nadie tenga que salir del clóset y que sea suficiente con decir ‘me enamoré’”.

¿Cómo y cuándo se conocieron?

Valen: Es una historia larguísima. Nos conocimos en 2015, aunque, en realidad, ya nos conocíamos de nombre porque habíamos trabajado en algunas novelas. Pero en 2015 conectamos. La verdad es que fue un antes y un después, nos cambió todo, nos agarró por sorpresa, una hermosa sorpresa, y juntas decidimos enfrentar la salida del clóset y todo lo que vino después.

¿Qué vino después?

Valen: Todo. Es que al principio me costó un montón. Sofi, en la primera cita, me había dicho: “Yo no soy una persona para esconder”, y aunque ella me había copado, yo no tenía planes de contarle a todo el mundo lo que me pasaba.

¿Y qué era lo que te pasaba?

Valen: Yo ya había estado con mujeres, pero no creía que fuese una posibilidad, no creía que pudiera ser libre de esa manera. No me lo había ni imaginado. No pude, quería seguir hablando, seguir cerca, pero no estaba lista.

Sofi: Al principio pensé que era una histérica, pero, a la vez, no podía dejar de hablar con ella. Aunque ella puso un freno y yo supe que no iba a haber noviazgo ni sexo, la fui conociendo, hablábamos horas y horas por teléfono. Ella me aconsejaba sobre una relación anterior que yo no terminaba de cortar, y ahí dije: “Yo no quiero perderla. Quiero que, aunque sea, seamos amigas”.

¿Y a vos qué te paso, Valen? ¿Seguías plantada en no salir del clóset por ella?

Valen: Yo venía de sentirme muy sola y con ella empecé a sentir que podía relajarme, podía ser yo, podía decirle cualquier cosa, no juzgaba. Mi corazón estaba tranquilo.

¿Cómo siguió la historia?

Sofi: Yo me quería ir a vivir a Los Ángeles y como Valen había vivido ahí, nos reunimos para que me ayudara con eso.

Valen: Y cuando nos juntamos, después de mucho tiempo sin vernos, me movió todo. Yo estaba saliendo con un chico y no podía tener relaciones porque pensaba en Sofi, ya no daba para más. Un día la encontré en el chat de Tinder, y el chat de Tinder habilitaba otras cosas que el de WhatsApp no. En WhatsApp éramos amigas.

¿Y en Tinder?

Valen: El chat de Tinder me calentaba. Me latía todo.

Sofi: En Tinder yo estaba re caliente. Le dije: “Yo no busco una novia. Quiero tener sexo bonito”.

¿Y qué pasó con lo de no esconderse?

Valen: De ahí no nos separamos más. Y yo lo entendí, no podía esconder lo que me pasaba. Es muy importante que no te escondan así como es importante que vos te quieras, te valores y sepas lo que valés.

Sofi: Sos muy importante para ser el secreto de alguien.

¿Ese es el principal mensaje que transmiten?

Sofi: La libertad, el amor, el ser una misma.

¿Cuál es la misión de sus cuentas de YouTube e Instagram?

Valen: Nuestro canal principal es YouTube. El Instagram pasó por default. Y todas nuestras redes, en definitiva, tienen como objetivo que todas las personas puedan ser, que sepan que valen mucho, que no están solas y que se merecen poder vivir en libertad.