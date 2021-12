Tareas domésticas ¿Sigue existiendo una desigualdad en cómo se divide la responsabilidad entre hombres y mujeres?

No hay dudas que estamos en un momento de transición y que, en diferentes niveles, el mundo está atravesando un revisionismo sobre muchísimas ideas preestablecidas y hasta naturalizadas. En este contexto, también es verdad que todavía hay un gran camino por recorrer y que existen grandes prejuicios alrededor de la responsabilidad en las tareas del hogar y la crianza de los hijos. Deberes que por generaciones enteras cayeron sobre los hombros de las mujeres solo por su condición de mujer y algo empezó a cuestionarse con fuerza ¿Qué es la “responsabilidad compartida”? ¿Por qué no alcanza con el “Yo te ayudo” o “Decime qué hago”? ¿A qué se refieren cuando hablan de “carga mental”?

De acuerdo a un reporte compartido por Amnistía Internacional Argentina, 19% de los 1.200 casos confirmaba no estar involucrado en la crianza de sus hijos. En tanto tareas como lavado de ropa, reparaciones del hogar, limpieza, cocina y administración del hogar, en promedio, el 50% respondió que solo a veces participa de estas tareas. Siendo -en cada una de las categorías- el porcentaje menor el que afirmaba participar activamente.

Desde los juegos de la infancia hasta la disparidad en cómo las tareas del hogar se reparten entre hermanos y hermanas, hay algo que es claro y es que a limpiar se aprende y se practica. Como todo proceso de aprendizaje es muy importante entender a qué estamos exponiendo a los más chicos, qué tipo de modelos les estamos mostrando y tener conversaciones con ellos en donde -de acuerdo a su edad- vayamos involucrándolos en la temática.

Inspiradas en esto y en la búsqueda de seguir visibilizando esta problemática, mujeres en todo el mundo comparten contenido bajo el hastag #weaponizedincompetence (incompetencia armada) en TikTok. En sus videos comparten ciertas falencias de sus parejas a la hora de resolver tareas del hogar y, lo fácil y cómodo que es para ellos declararse incapaces de realizarlas: “A vos la salsa te sale mucho más rica”; “Yo no sé con qué se lava la ropa”; “Con vos se duerme mucho más rápido”, entre tantas otras frases son algunos de los disparadores.

“Son todas prácticas que se aprenden en el hacer, en la prueba y error, que nos enseñan, en las que mejoramos cuando le dedicamos tiempo y las hacemos una y otra vez. Las mujeres tenemos un aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida que nos predispone a hacer estas tareas y a asumirlas como propias. Esto no ocurre con los varones que justamente tienen otra socialización, que le asigna otras funciones sociales alejadas del cuidado del hogar y de las familias a excepción de la provisión económica y valores como la protección. Entonces es probable que muchos varones cuando comienzan a hacer estas tareas se sientan incompetentes, no sepan, no estén acostumbrados” - Delfina Schenone Sienra, Responsable del Área de Políticas de ELA