Taylor Swift estrenó un fragmento de su nueva canción This Love (Taylor’s version)

Taylor Swift no solo es un peso pesado dentro de la industria de la música, sino que también una de esas estrellas que da gusto seguir . Desde su relación con los fanáticos (conocidos como swifties), los temas de los que habla en sus canciones y la transformación que -gracias sus diferentes acciones- está generando en el mundo, ¡es sencillamente increíble! Es que, pensemos esto: la artista de 32 años arrancó con tan solo 14 y empezó en el universo del country, para después ir innovando dentro de su carrera hacia un pop que hoy marca tendencia . Fue en ese cambio en cosechó cientos de éxitos así como varios himnos que todos usamos como, por ejemplo, la inolvodable frase: “Haters gonna hate” de Shake It Off.

Ya súper metida en la búsqueda de recuperar los derechos de sus canciones, en noviembre de 2021 publicó “RED (Taylor’s version)”. Hoy la noticia alrededor de Taylor Swift viene de la misma campaña: como parte del avance de “The Summer I turned pretty”, una nueva ficción de Amazon Prime Video, la cantante norteamericana estrenó (parcialmente) la nueva versión de su clásico This love .