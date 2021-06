Temporada de pastas: los mejores lugares de la ciudad para comprar y llevar

Las pastas son una de las tradiciones de la comida italiana que más adoptamos en Argentina. Los ñoquis del 29, los ravioles del domingo o esa pasta rellena que te calienta el corazón después de un día larguísimo. ¿Quién no ama alguna de esas costumbres? Hoy las casas de pasta tradicionales toman nuevas formas para ofrecer opciones riquísimas, gourmet y para todos los gustos. Recorrimos los lugares donde comprar pasta fresca fabulosa, cocinarla en casa y darse un gustito.

Del Pratello

. Estrella Herrera

El local del chef Bruno Silva tiene puro power italiano. Bien simple y con elaboración a la vista, recibe clientes de toda la ciudad que vienen especialmente a probar sus pastas hechas a mano. Las variedades se publican a diario en la cuenta de Instagram del local y van rotando para sorprender, los clásicos se quedan y siempre hay algo nuevo (con propuestas especiales los fines de semana). Además de unas ricas pastas, podés llevarte el vino, la salsa y el postre, menú completo.

La pasta estrella: los Nino Bergese, con espinaca, ricota, parmesano y una yema de huevo que se derrite en el plato, dan hambre de solo pensarlos.

Cuánto: $580 la porción.

Datazo: también venden salsas al vacío que son ideales para tener en stock en el freezer ¡y darte una panzada cuando quieras!

Dónde y cuándo: en Clay 2866, CABA, de martes a viernes, de 11 a 18, y los sábados y domingos, de 11 a 13:30.

IG: @delpratello.

Jornal

. Estrella Herrera

Además de opciones para comer en una mesita afuera, este restaurante con onda hogareña y panadería artesanal sumó la opción de sus pastas frescas boutique para cocinar en casa. Se suman a los clásicos que parecen amasados a mano por una abuela italiana algunas opciones que sorprenden con combinaciones que seguro nunca probaste... ¡y que hacen agua la boca!

La pasta estrella: casoncelli rellenos de trucha ahumada, queso brie y pickles de hinojo.

Cuánto: $660 la pasta, y la podés acompañar con queso parmesano estacionado 12 meses (los 80 g a $195).

Datazo: si vas a retirar, no te cuelgues y pedí un cafecito y alguna delicia de panadería. ¡No te vas a arrepentir!

Dónde y cuándo: en García del Río 2802, CABA, todos los días, de 9 a 20.

IG: @jornalcocina.

La Alacena

. Estrella Herrera

El restaurante de Julieta Oriolo es desde hace un par de años una opción que no falla para ir a comer. Una esquina muy linda para sentarse a almorzar rico al solcito. Con la cocina italiana como bandera, la carta se reinventó en épocas de pandemia para ofrecer también pastas frescas para llevar. Con modalidad take away o mandando por mensajería de Rappi, podés llevarte opciones elaboradas con sémola de grano duro y huevos de campo para cocinar en tu casa siguiendo los consejos que deja Julieta impresos para que no te falle la preparación de la pasta.

La pasta estrella: los tortelacci con masa de espinaca y relleno de ricota, arvejas y parmesano.

Cuánto: $370 la porción para cocinar en casa.

Datazo: aprovechá el take away y llevate una degustación de profiteroles para el postre,

Dónde y cuándo: en Gascón 1401, CABA, los lunes y martes, de 10 a 21; de miércoles a sábado, de 10 a 22:30, y los domingos, de 10 a 17.

IG: @laalacenacafebazar.

Salgado Alimentos

. Estrella Herrera

Hace ya varios años que esta esquina es un clásico de Villa Crespo para sentarse a comer. En los últimos tiempos la opción de comprar pasta fresca, que siempre estuvo disponible pero no era la principal, ganó cada vez más adeptos, así que las opciones se multiplicaron. Además de llevar las pastas cuando te acercás a comer, podés pasar y llevarte las pastas frescas que siempre fueron el corazón de su carta para hacer en tu casa.

La pasta estrella: el clásico –tanto para comer en el restaurante como para llevar a tu casa– son los ravioles de batata y almendras, pero los de mero y eneldo no se quedan atrás.

Cuánto: la caja de ravioles de batata, $330, y los de mero, $450. Con dos cajas comen tres personas.

Datazo: están por sumar un despacho de comida en Belgrano, así que si sos de la zona, alegrate porque te va a llegar la comida calentita y lista para comer mucho más rápido.

Dónde y cuándo: en Juan Ramírez de Velasco 401, CABA, de lunes a domingo, desde las 12.

IG: @salgadoalimentos.

Brocca

. Estrella Herrera

Desde hacía muchos años, Ileana Cosentino soñaba con armar un proyecto gastronómico italiano. Era una forma de reconectarse con sus raíces italianas y su cultura. Se decidió a estudiar en el IAG y fue ahí donde conoció a Fabián Raimondi, recién llegado de Lucca, Italia. ¿El resultado? Este local de pasta fresca que inauguró hace poco en el nuevo Mercat de Villa Crespo, donde podés comer ahí mismo o llevar para cocinar en casa.

La pasta estrella: los tortellacci di zucca ($400 la porción) son un hit.

Cuánto: $600 la porción de pasta fresca para 4 personas.

Datazo: ¡también venden cannolis!

Dónde y cuándo: en Thames 796, de martes a domingo, de 10 a 19.

IG: @siamobrocca.

Rochino sin TACC

. Estrella Herrera

Rochino es un clásico con muchísimas sucursales en CABA, Zona Norte y Costa Atlántica. Rochi y el Chino producen y comercializan pastas desde hace 20 años y siempre están a la búsqueda de nuevos productos. Desde hacía tiempo pensaban en incorporar opciones sin gluten y en 2019 se lanzaron a armar la fábrica nueva que demandaba este proyecto. Desde mediados de 2020 lanzaron la línea sin gluten, que se consigue en todos sus locales.

La pasta estrella: los raviolones, que llevaron muchísimas pruebas de receta, pero que finalmente salieron exacto como ellos querían..., ¡riquísimos!

Cuánto: las cajas de 16 unidades, $350.

Datazo: además de las pastas frescas, vale la pena probar la pizza sin gluten. Otro de los orgullos de la marca y de las más vendidas.

Dónde y cuándo: tienen más de 20 locales, chequeá en sus redes cuál te queda más cerca.

IG: @rochinosingluten

Fresca Laboratori di Pasta

. Estrella Herrera

Italia en Argentina... ¡Sí, por favor! Y que sea de lujo. Fresca es una propuesta bien distinta a lo que estamos acostumbradas: un local blanquísimo con una variedad enorme de productos 100% made in Italy. Una experiencia de lujo, incluido un guardia di sicurezza que te saluda al entrar. En el piso de arriba funciona el laboratorio, con máquinas únicas en el país para lograr masas y cortes a gran escala sin perder el sabor fatto in casa.

La pasta estrella: los lingotti de sémola de grano duro rellenos de salmón rosado fresco, langostinos enteros y boniato dulce son una pegada total.

Cuánto: la caja de 270 g (que equivale a una porción y media), $590.

Datazo: el packaging es tan lindo que aplica para regalazo así como viene.

Dónde y cuándo: en Migueletes 921, CABA, de martes a sábado, de 9 a 21, y los domingos, de 9 a 14.

IG: @frescalapasta.

Biasatti

. Estrella Herrera

Ninguna receta de la nonna puede salir mal, así que cuando Milton Bertoni y Stefania Langford quisieron plasmar en este local todas las recetas que traían guardadas de su infancia, sabían que iba a salir bien. La pareja de chefs concretó hace poco el proyecto de la casa de pastas propia que tenían desde que se conocieron. Los dos tienen mucha experiencia y se nota: todas las pastas se elaboran artesanalmente y la mayoría del proceso se hace a la vista, así que basta caminar por la cuadra para tentarse.

La pasta estrella: la lasagna que se va lista para ir al horno y teletransportarte directo al paraíso en minutos.

Cuánto: una porción súper generosa, $600.

Datazo: además de la pasta fresca, te podés llevar salsas y la manteca de salvia la rompe.

Dónde y cuándo: en Ciudad de la Paz 1917, CABA, de martes a sábado, de 10:30 a 20, y los domingos, de 10:30 a 14,

IG: @biasattiok

Sale delivery

. Estrella Herrera

Si no querés salir y querés la pasta en la puerta de tu casa, atenti a estas opciones.

Barlovento: preparan la masa con una reducción de malbec que logra un sabor único. Toman pedidos por DM con dos días de anticipación. @barlovento.pastas

L’artissan: hacen delivery sin cargo en CABA y Zona Norte de pastas rellenas, sin relleno y listas para comer. @lartisantallerdepastas

Soma: podés pedir algo del menú fijo o consultar por los especiales de cada día, que van cambiando. Hacen todas las pastas con semolín y huevos de gallinas libres de jaula. En la zona de Ñúñez y alrededores. @estoessoma.

Dante: tienen dos locales a la calle en Belgrano, pero podés pedir la pasta fresca para cocinar o también el plato terminado para que llegue calentito a casa. @estoesdante.

Santos Ravioles: se hacen a pedido con rellenos 100% a la parrilla, los pedís y coordinás la entrega en CABA y alrededores. @santosravioles

Monti: es un bar de pastas en donde te armás el plato eligiendo tu combinación de salsa + pasta. Tienen dos locales, uno en Boedo y otro en Colegiales. ¿Uno de sus hitazos? Caseritos de batata al caramelo. @monti.arg.