Tendencias. Estas son las 10 novedades de belleza que están marcando el 2021

LABIOS MORADOS

A pesar del tapabocas, muchas de nosotras conservamos la rutina de ponernos labial para salir a la calle o estar en casa. Entendimos que sentirnos lindas y cómodas depende de nosotras y no de quien nos esté viendo. Una tendencia que llegó para quedarse son los colores oscuros en los labios, sobre todo morados y bordó, con o sin barbijos. Vimos en la alfombra roja de los Premios Oscar de este año una cantidad enorme de celebridades que desfilaron con sus labios en rojos bien oscuros, como Amanda Seyfried y Vanessa Kirby. Si te animás al morado, es un color que no va a pasar desapercibido durante la temporada otoño-invierno de 2021.

BODY & FACE ART

Si te gustan los tatuajes pero no te animás a tanto, esta tendencia es para vos. Para acompañar el maquillaje o algún look, ahora podés sumarle stickers. Sí, como leés: stickers. Burberry sumó a su desfile pegatinas para el rostro o para el cuerpo. Nosotras te proponemos elegir stickers, o incluso cristales, que te gusten, que sean de tu estilo y que tengan que ver con vos. No es necesario que cubran todo tu cuerpo o cara, simplemente algunos detalles alrededor de los ojos o en los pómulos para acompañar tu look. Muchos vienen con pegamento propio, pero si no, podés usar el que viene con las pestañas postizas, que es suave con la piel pero efectivo para mantenerlas en su lugar y además después sale fácil.

RAYA AL MEDIO

Una vieja amiga vuelve. La vimos en desfiles como Jason Wu, Proenza Schouler, The Row y Balenciaga, donde las modelos llevaban la raya al medio, con el pelo suelto y con colitas o rodetes tirantes. Otra opción es llevarla con el cabello detrás de las orejas y hacer un peinado súper sencillo. Con el Zoom como nuestro nuevo mejor amigo, encontrar un peinado para estar listas rápidamente es muuuuy bueno.

CREMAS Y GELES RELAJANTES

Encontrar un momento para vos misma es difícil y permitirte un rato de pequeños placeres y bienestar corporal se volvió una odisea. Ahora, una vez que lo encuentres, te recomendamos agregarle sensaciones a tu experiencia. Además de cuidar la piel con cremas con componentes que nos hagan bien al cuerpo, que nos exfolien y relajen, se viene mucho encontrar cremas y aceites para la piel que tengan rica fragancia y que nos permitan vivenciar una experiencia única y agradable para todos los sentidos.

NIACINAMIDA

Este ingrediente es lo último que se viene para el cuidado de la piel. Con la llegada del frío, la piel necesita una atención especial para sobrevivir sin problemas al invierno. La niacinamida, conocida también como vitamina B3, es un activo que llegó para dejar tu rostro divino y fresco ya que tiene propiedades antiinflamatorias y antimanchas, mejora la hidratación y, al mismo tiempo, fuerza la creación de células nuevas que aumentan la calidad. Además, como si fuera poco, mejora la textura y el tono de la piel y reduce las líneas de expresión.

SKINMALISM

Es lo último para la piel de la cara, que consiste en simplificar muchísimo las rutinas de belleza utilizando productos adecuados para nuestro rostro que aporten luminosidad, frescura y brillo. A raíz de la pandemia, muchas de nosotras nos vimos cambiando el enfoque de esa rutina de belleza: menos maquillaje y más skincare. Al estar más expuestas a pantallas y pasando más tiempo en casa, pudimos dedicarle a nuestra piel el tiempo que necesitaba y dejarla lo más natural posible, dando lugar a un maquillaje más sutil –casi minimalista– y obteniendo un cuidado impecable. Esto se vio reflejado en dejar la piel lo más libre posible, usando sombras suaves y rubores en tonos claros y sumando a los labios solo un lip balm.

.

Sérum humectante, ACF by Dadatina, $1.100. Gel corporal relajante, Dumitie, $1792. Labial Vinyl cream shade, YSL, $3690. Uñas postizas, Kiss. Fragancia CK Everyone, Calvin Klein, $6250. Máscara para manos, Coony, $499.

CEJAS

Cara Delevingne y Lilly Collins van a ser nuestras referentes en este aspecto. Las cejas que se usan son bien tupidas y definidas. Si las tenés así naturalmente, lo único que hay que hacer es mantenerlas prolijas y peinadas. En cambio, si tus cejas son finitas pero querés sumarte a esta tendencia, podés apelar al browning: consiste en rellenar con un lápiz fino las zonas que necesites y luego fijar con un gel con color que deje un acabado sutil pero perfecto. La idea de esta técnica es embellecer la ceja y darle más volumen aunque no lo tengas.

FRAGANCIAS CLEAN

Las colonias son los nuevos perfumes. Ahora la búsqueda en cuanto a los aromas de la piel se ve 100% en todo lo que es natural y que tiene aroma a limpieza pura. Las fragancias que queremos tienen más que ver con la simpleza y con que nuestro perfume diario huela a fresco. La idea es que puedas tener una colonia suave y ligera para todos los días. Esa que podés llevar en la cartera y usarla cuando la necesites. Dejamos los perfumes intensos para momentos puntuales de nuestra vida. No tanto en el día a día, sino para algún evento en particular o para celebrar.

MÁSCARAS DE SILICONA

Si querés manos y pies súper suaves, las máscaras de silicona son lo más. Entre sus funciones está su capacidad de crear una barrera hidrofóbica en la piel dejándola más suave. Además, rellenan algunas pequeñas arrugas, las líneas de expresión y los poros.

UÑAS PRESS ON & NEW FRENCH

Si lo tuyo no es ir seguido a la manicura, esto es para vos. Las uñas press-on son uñas postizas personalizadas que podés aplicar vos misma y retirar cuando quieras. Podés elegir el diseño, color, forma y largo. Incluye un pegamento que no daña la uña y una lima para quitar la porosidad. Para retirarlas, las colocás en un recipiente con agua tibia y unas gotas de aceite y las vas despegando muy de a poco. ¡Y son reutilizables!

En el otro extremo y alineada con la tendencia natural, vamos a ver mucha uña sin color o con un color muy parecido al de la piel. Y también está “the new french”: se le agrega una rayita al comienzo de la uña con algún color delicado. Es una forma de tenerlas arregladas con un detalle sutil que te guste y que no sea muy llamativo.