Terminó el rodaje de This is Us: así fue cómo los actores se despidieron del set de filmación

Estamos frente al final de una de las series qué más nos hizo emocionar, llorar y reír. Aunque parezca increíble, This is Us se despide y mientras que nos preguntamos qué es lo que vamos a hacer sin ella, disfrutamos del cierre de este recorrido mágico al que fuimos invitados . Pero no somos los únicos que nos estamos despidiendo y los actores fueron compartiendo en redes sus últimos momentos en el set de filmación y abrazando por última vez esta serie que -sin lugar a dudas- les cambió la vida para siempre.

Recordá que el episodio final estrena el 17 de mayo en Estados Unidos y en Latinoamérica se podrá ver por Star+

“Un momento final entre Jack y Rebecca”

“Recién terminamos nuestra última escena juntos”

“Una puerta cerró. Mirando hacia adelante a lo que Dios tiene en la tienda para adelante. Muchas lágrimas”

“Este ha sido un honor absoluto”

“Seis años desde que tomé esta foto, ¿quién habría adivinado en qué se convertiría?

“Esto ha terminado”