The Bridgerton: 10 términos en inglés para mimetizarse en la época de la serie

El lenguaje de la serie The Bridgerton puede resultar difícil de entender, incluso para los hablantes de inglés. En la serie, ambientada en el Londres del período de la Regencia (principios del siglo XIX), se pueden escuchar expresiones típicas de la época, como el famoso ton o el coming out, que nada tiene que ver con el significado actual.

Con motivo del estreno de la segunda temporada, los lingüistas de Babbel, la plataforma de aprendizaje de idiomas enfocada en conversaciones cotidianas, nos comparten un glosario para explorar las expresiones históricas utilizadas en The Bridgerton y comprender cómo evolucionaron con el tiempo.

“El uso de expresiones de otra época forma parte de la construcción de los personajes, aunque el lenguaje no siempre sea históricamente preciso. Si lo fuera, sería increíblemente difícil de entender para la audiencia”, afirmó Héctor Hernández, lingüista y Curriculum & Enrichment Lead de Babbel Live. “Ver The Bridgerton o series similares en el idioma original no sólo es una gran manera de mejorar el inglés, sino que puede ser una invitación a conocer mejor el idioma utilizado en el pasado y ver cómo ha cambiado con el tiempo”.

Como siempre, el objetivo de Babbel es fomentar el entendimiento a través del lenguaje y, aclarando los siguientes términos, seguro que se comprenderán mejor las tramas de la serie:

Ton:

“The ton”, la expresión más recurrente en la serie, se refiere a la alta sociedad inglesa durante la época de la Regencia e incluye a todos los aristócratas, desde la realeza hasta la nobleza, incluida la familia Bridgerton. Deriva del francés “le bon ton”, que significa “buenos modales”, una virtud muy valorada en las altas esferas de la sociedad de la época.

Season:

Es evidente que, en este contexto, no hace referencia a la llegada de nuevos capítulos de una serie. En la sociedad londinense de finales del siglo XVIII, “la temporada” era la época del año comprendida entre enero y junio en la que se celebraban fiestas y bailes, donde los solteros y solteras de la aristocracia tenían la oportunidad de reunirse, siempre bajo la atenta mirada de sus acompañantes.

Coming out:

El significado de esta expresión en el siglo XIX era completamente diferente al significado que acoge ahora el término en la actualidad (“salir del armario”). En aquella época, el coming out marcaba el debut oficial en la alta sociedad de las jóvenes de la “ton”. Solía tener lugar al principio de la temporada y el objetivo era encontrar maridos para las debutantes.

Promenade:

En la actualidad, el término promenade se utiliza en inglés principalmente como sustantivo y se refiere a un “paseo marítimo”. En la época georgiana y, por tanto, en la serie, Lady Whistledown y los demás personajes utilizan en cambio promenade como verbo que significa “dar un paseo” con el fin específico de exhibirse en público, idealmente con un pretendiente a su lado. De nuevo, promenade deriva del francés se promener, que se sigue utilizando hoy en día con el mismo significado, es decir, “ir a dar un paseo”.

Diamond of the first water:

“Diamond of the first water”, el epíteto utilizado por la reina Charlotte para describir a Daphne Bridgerton en su debut, traducido como “un diamante de primera agua”, significaba que era una debutante absolutamente impecable. Por lo tanto, era un elogio muy deseable para cualquier mujer joven de la época georgiana.

Modiste:

Este término viene del francés mode (moda) y designa a una costurera al día de las tendencias, capaz de aconsejar sobre las próximas novedades y los mejores tejidos para ir a la última.

Rake:

El término rake, que se remonta al siglo XVII, se utilizaba para describir a un soltero hedonista de clase alta que tenía comportamientos considerados inmorales, como beber en exceso, apostar o tener muchos affairs con mujeres.

Swoon:

Los amantes de las obras de Jane Austen seguramente estarán ya familiarizados con el término. En la actualidad el término describe sentimientos de alegría y placer, en los siglos XVIII y XIX se utilizaba como recurso literario que significaba “desmayarse” y se relegaba típicamente a la esfera femenina. Los desmayos eran causados por emociones demasiado fuertes, de ahí el significado actual del término.

Facer:

Facer -derivado de face (cara)-, es una forma elegante de describir un golpe en la cara.

Ladybird:

Literalmente se traduce como mariquita, lo que en la época georgiana se refería a un amante.

En resumen, la accesibilidad a títulos en otros idiomas en versión original es un recurso sin igual para un enriquecimiento a nivel cultural, así como una exposición a otras lenguas. En este caso, además, una oportunidad para descubrir un inglés de lo más curioso.