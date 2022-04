The First Lady: todo lo que tenés que saber sobre la serie protagonizada por Viola Davis, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson

Ya llegando a las últimas semanas del mes, podemos admitir que se viene un calendario repleto de grandes estrenos. Desde Gaslit (Starz Play) hasta The Offer (Paramount+) para llegar al regreso de ficciones como The Russian Doll (Netflix), Barry y The Flight Attendant (ambas, de HBO Max). Una lista en la cual The First Lady de Paramount+ tiene un lugar muy especial y te vamos a contar por qué:

Cuál es su historia

Bajo el eslogan de reformular las reveladoras historias de liderazgo de algunos de los presidentes más importantes de Estados Unidos, The First Lady se enfoca en tres mujeres que se conviertieron en el corazón de la Casa Blanca . Con líneas narrativas diferentes (las cuales, por supuesto, se desarrollan en momentos históricos distintos), la promesa de la ficción es dar luz al impacto de estas primeras damas en muchas de las decisiones más impactantes y que cambiaron el mundo . Siguiendo el comunicado oficial, el show promete “abrir el telón de la vida personal y política de tres mujeres únicas y enigmáticas, rastreando así sus viajes a Washington a través de historias entretejidas con una intimidad esclarecedora”.

Las protagonistas de The First Lady hablan sobre en qué se basaron para construir sus personajes

Quién es quién en un elenco repleto de estrellas

Aunque quizá la historia presidencial norteamericana nos queda un poco lejos, uno de los principales atractivos de la ficción es el elenco conformado por grandes actrices:

Viola Davis, quien protagonizó How To Get Away With Murder, hoy interpreta a Michelle Obama (Barack Obama. Presidente 44.º de los Estados Unidos)

(Barack Obama. Presidente 44.º de los Estados Unidos) Michelle Pfeiffer, actriz que -con una enorme carrera- éste es quizá su papel más importante en la televisión, interpreta a Betty Ford . (Gerald Ford. 38.º presidente de los Estados Unidos)

. (Gerald Ford. 38.º presidente de los Estados Unidos) Gillian Anderson, a quien ya hemos disfrutado en muchísimos papeles en la pantalla chica , es Eleanor Roosevelt. (Franklin D. Roosevelt. 32.º presidente de los Estados Unidos)

Junto con ellas, el elenco se completa con: Kiefer Sutherland (Franklin D. Roosevelt), Aaron Eckhart (Gerald Ford), Dakota Fanning (Susan Elizabeth Ford), Regina Taylor (Marian Shields Robinson), Lily Rabe (Lorena “Hick” Hickok) y Jayme Lawson (la joven Michelle Obama).

Qué tenés que saber sobre esta temporada

La serie fue definida como una ficción antológica, esto quiere decir que de ser renovada la segunda temporada se centrará en otros personajes . En tanto su primera entrega, va a tener diez episodios de 50 minutos.

Cuándo, dónde y cómo

The First Lady es una producción original de Showtime y, en Latinoamérica, está disponible en Paramount+ . Ya disponible su primer episodio (”Esa casa blanca”), todos los lunes vas a poder disfrutar de un nuevo capítulo.

Su avance oficial