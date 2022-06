The Handmaid’s Tale: la quinta temporada ya tiene fecha de estreno

Si sos fanático de la serie protagonizada por Elisabeth Moss, entonces te tenemos buenas noticias: Hulu -su cadena original- acaban de confirmar cuándo va a a estrenar la quinta temporada y compartió las dos primeras fotos .

Elisabeth Moss como June. Foto: Instagram

Yvonne Strahovski como Serena Joy. Foto: Instagram

Siguiendo el posteo que la plataforma de streaming (la cual era parte de FOX y ahora de Disney), la quinta temporada de The Handmaid’s Tale estrenará en Estados Unidos el próximo 14 de septiembre .

Todavía no se sabe si será la última temporada

Aunque Bruce Miller siempre tuvo en mente que la serie termine en su quinta temporada, lo cierto es que confirmó que todavía no sabe si será su final: “Hablamos sobre eso, y [Elisabeth Moss] y yo hemos hablado sobre eso, y el equipo de redacción y yo hemos hablado extensamente sobre hacia dónde vamos precisamente, pero siento que después de este año, es un buen hora de reevaluar” y agregó: “El equipo hizo un programa de televisión increíble, así que no me apresuro a decir: ‘¡Oh! Ya sabes, vámonos. Sé cuál es el final y no voy a quedarme demasiado tiempo para recibir mi bienvenida, pero tampoco voy a salir corriendo si no es necesario porque mientras esté escribiendo para Elisabeth Moss, realmente no es necesario”.

¿Y en Argentina?