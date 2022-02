The Sky is Everywhere: una película sobre el amor y la pérdida de la cual no vas a poder dejar de hablar

Tanto en el cine como en la televisión, el concepto de las historias coming to age hace referencia a aquellas narrativas que hablan sobre transitar los últimos años de la adolescencia para llegar a la mayoría de edad. Un momento de la vida totalmente revolucionado en donde -además- parecen definirse cientos de cosas que están íntimamente conectadas con la identidad.

Lejos de las producciones edulcoradas, cada vez vemos más películas que se animan a involucrase con historias mucho más maduras, disruptivas y emocionales. Desde CODA hasta Licorice Pizza , The Sky is Everywhere -la nueva gran apuesta de AppleTv+, llega para sumarse a esa lista.

Cherry Jones y Grace Kaufman en The Sky is Everywhere

Qué tenés que saber sobre The Sky is Everywhere

Basada en la novela escrita por Jandy Nelson (quien también se encargó del guion de la película), nuestra protagonista se llama Lennie Walker. Ella es una estudiante del secundario que vive con su abuela y quien -hace muy poco- perdió a su hermana mayor. Atravesando los dilemas típicos de las dinámicas escolares y en medio de un proceso de luto, conoce a dos personas que tienen un gran impacto en su vida: Joe Fontaine, el chico nuevo en la escuela y quien la ayuda a reconectar con su amor a la música, y Toby, el exnovio de su hermana. Ellos, junto a la abuela y tío de Lennie, la acompañan en este camino en donde explora el significado de la vida, la muerte, el amor y el impacto de la música en su vida.

“Lo que Jandy [Nelson] captó tan bien es la inmensidad los sentimientos, de este sentimiento de ser un adolescente en medio de un viaje salvaje. La pubertad y emociones y hormonas, te estás enamorando pero también estás profundamente afligido. (...) El libro aborda esta dualidad del duelo. Dentro de la pena que te da esta nueva forma de ver la vida, donde las cosas brillan mucho más porque ves cómo cada El momento es tan precioso” - Josephine Decker

Grace Kaufman y Cherry Jones en The Sky is Everywhere

Su directora: Josephine Decker

¿Qué fue lo que hizo que te enamoraras de The Sky is Everywhere?

Antes que nada dejame decirte que amo Argentina. Viví allí por seis meses y realmente amo tu país.

El guion me llegó a través de mi representante y, para serte honesta, en estas situaciones, el 99% de las veces crees que ese proyecto no es para vos. Pero con The Sky Is Everywhere sentí una conexión casi instantánea. Como sabés, Jandy Nelson es una gran novelista y sus palabras resaltaban de las páginas: el realismo mágico y esa mirada interna sobre su imaginación son increíbles. Para mí fue muy extraño encontrarme con un libreto que se conectaba tan íntimamente con mi estilo porque estoy enamorada de esta idea de ‘ir adentro de la mente’ de los personajes y tener una mirada fuertemente subjetiva, muy involucrada con lo que está sucediendo.

Además Lennie está en esta odisea fantática y, cuando leí el guion, yo estaba en un momento particularmente feliz de mi vida. Mi reacción fue: “Quiero disfrutar esto. ¡Quiero hacer esta película feel good!”. Un año más tarde perdí a alguien que amaba y lo primero que pensé fue “Dios, realmente necesito hacer esta película porque lo necesito para procesar mi propia pérdida”. Así que el hecho de que puede sostener estos dos momentos me demostró que era un proyecto muy especial.

La película logra este equilibrio de ‘historia adolescente’ y ‘narrativa sobre la pérdida’ ¿Cómo se logra ese equilibro en el tono?

Siento que alcanzar el equilibrio entre los momentos de ‘felicidad’ y los de ‘pérdida’, fue uno de los grandes desafíos de desarrollar esta película. Sobre todo durante la edición porque -en las páginas- se lee grandioso pero a la hora de llevarlo a la pantalla hay muchos más factores involucrados como la luz, las actuaciones, la música ¡cientos de cosas!. Buscamos ser lo más fieles al guion posible durante las partes de comedia , pero también conseguir que la audiencia creyera el impacto que tuvo la pérdida de su hermana en Lennie. Eso fue -de verdad- el mayor desafío.

En la producción intentamos ser lo más divertido posibles en las situaciones que el personaje lo requería (como cuando salta a través del portal) y tomar muy en serio cuando ella debe atravesar aquellas zonas más oscuras de su historia (como ¡la gran develación del final!). Creo que la clave fue ser lo más auténticos posibles en ambas experiencias.

La música es clave en esta película y, al contrario de otras ficciones adolescentes, no tiene canciones pop. ¿Podés contarnos sobre la decisión de dejar la música pop de lado?

Me da mucha risa tu comentario porque creo que, al principio, Apple esperaba que utlicemos artistas mucho más conocidos. Existió una decisión artística -que también está presente en el guion- de impregnar la historia de cierta aura atemporal ¿no? Internet no es algo gigante, los chicos no son adictos a la cocaína... es una mirada bastante inocente y atemporal sobre la adolescencia.

También, como la película sucede mucho en el pasado -con Lennie recordando a su hermana-, queríamos una playlist que evoque esa nostaliga.

Josephine... ¿crees que lo único que necesitamos es amor?

Creo que sí, que esa frase tiene mucho de cierto. Pero que no necesariamente ese amor tiene que llegar desde otra persona y me parece que este es el gran mensaje de la película. Definitivamente es una historia sobre personas enamorándose, pero en un nivel más profundo es sobre Lennie aprendiendo a amarse a sí misma de nuevo, amar sus decisiones, perdonarse y amar la persona que ella es ahora. Con sus cosas positivas y sus defectos, pero aprendiendo a amar su totalidad.

Jason Segel y Grace Kaufman en The Sky is Everywhere

Dónde verla