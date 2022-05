This is Us llegó a su fin: ¿qué nos dejó el cierre de la historia de la familia Pearson?

Cuando en los Upfronts de 2016, la NBC (cadena original de This is Us) presentó el primer avance de la serie, fuimos muchos los que dijimos: “No entiendo bien de qué se trata... pero ahí hay algo”. Es que era inevitable que no nos llamara la atención ¿Por qué? Hace seis años la televisión estaba inundada de fantasías, ciencia ficción, dramas históricos y hasta nos obsesionamos con una historia sobre inversiones; situación que queda muy en claro cuando miramos la lista de los shows más populares: Stranger Things (Netflix), Westworld (HBO), Billions (Showtime) y The Crown (Netflix).

Así que, un drama familiar con dos caras súper conocidas (como son la de Milo Ventimiglia y Mandy Moore) resultó un poco de aire fresco, ventaja que aprovecharon al máximo para adueñarse de nuestro corazón y marcar un antes y después en la pantalla chica .

This is Us llegó al final. Foto: Star+ Prensa Star+

No estamos frente a la serie perfecta

¡Atenti spoilers! Si todavía no viste la temporada final, te recomendamos frenar tu lectura acá y volver cuando lo hayas hecho

Sterling K. Brown, Susan Kelechi Watson, Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Justin Hartley, Chrissy Metz, Chris Sullivan. Foto: Joe Pugliese NBC - Star+

Un cierre justo y a la altura

No teníamos que esperar a ver “Us” -título de la serie finale- para entender que no sería el episodio más importante de la temporada . Es que, seamos honestos, la sexta entrega fue una gran despedida en donde los guionistas se encargaron de cerrar todos los cabos sueltos que habían ido presentando a lo largo de la serie . Con la muerte de Miguel en “Miguel” (T06E15) y de Rebecca en “The Train” (T06E17) tuvimos los últimos dos grandes eventos de esta familia y solo quedaba despedirnos de los hermanos para entender lo obvio: aunque sea doloroso, la vida sigue y ellos también .

Casi sin darle importancia al entierro de Rebecca (en una familia que se encargó siempre de darnos grandes discursos, ¡ni siquiera escuchamos cómo se despidieron de la madre!), el máximo foco estuvo puesto en cómo los pequeños momentos de la vida son en realidad aquellos que guardamos con mayor cariño en nuestros corazones : una charla en la cama antes de levantarnos, el juego en familia durante una tarde de lluvia, aquel día que nuestros padres nos enseñaron algo que creíamos que nos iba a cambiar la vida. Momentos que, además, se conectan de manera constante con el presente y con cómo construimos nuestro mundo alrededor.

La fotografía final no fue más que eso: Kevin, Kate y Randall diciendo en voz alta qué es lo que van a hacer con su vida de ahora en más y cómo cumplirán la misión de vivir al máximo que les dejó su mamá. Mientras tanto, la nueva generación también va marcando su destino y, con mayor o menor protagonismo, el ciclo vuelve a cumplirse para abrir nuevas historias que nunca vamos a conocer (¿o quizá sí? En la televisión actual todo es posible y pensar en un revival no es tan loco).

En definitiva, “Us” está lejos de los episodios más impactantes, movilizadores y hermosos que This is Us supo entregar. Pero llega tranquilo a convertirse en un cierre digno, a la altura y que le hizo justicia a todos los personajes de la serie.

Si necesitas llorar un poquito más

Ya sea por que no sabés con qué ficción seguir después de mirar This is Us o porque necesitás algo que te levante el ánimo, acá algunos títulos con los que podés seguir: