Todo lo que tenés que saber sobre la segunda temporada de Russian Doll, la serie de Natasha Lyonne para Netflix

El mundo de la televisión no deja de crecer y, en ese movimiento, se da lujos que antes eran impensados. Si a eso le sumamos que la industria del entretenimiento se vió 100% frenada por la pandemia, el resultado son situaciones como la de Russian Doll de Netflix: mientras que la primera temporada estrenó en febrero de 2019, su regreso recién se da en el 2022, marcando más de tres años entre una entrega y la otra. ¡Una locura!

Por suerte hoy es el día en que ya podemos disfrutar de esta fantástica historia y aprovechamos esa celebración para contarte por qué es una de esas series que no deberías perderte.

Foto gentileza de Netflix

Por si no te acordás cuál es la historia

Definida como un dramedy fantástico, la protagonista de Russian Doll se ve atrapada en un loop temporal: muere durante la celebración de su propio cumpleaños pero -para su sorpresa- revive en el exacto momento en que se encuentra frente a un espejo del baño . Intentando entender cómo escapar de esta tortura (¡la cual termina y empieza siempre con su muerte!) conoce a Alan, un joven que está atravesando el mismo pequeño problema.

Algunas novedades en su segunda temporada

La historia de esta nueva entrega inicia cuatro años después de lo que vimos en la temporada anterior y aunque conocemos cómo su personaje y el de Alan escaparon del loop temporal, la historia está estructurada en formato de rompecabezas : “Definitivamente es un paseo salvaje. Es profundo y profundamente extravagante”, contó Lyonne.

Al elenco que ya teneos visto, en esta segunda temporada se suman: Annie Murphy, Carolyn Michelle Smith, Sharlto Copley y Ephraim Sykes.

Foto gentileza: Netflix

Si te copan las series de autor

Seguramente hayas conocido a Natasha Lyonn en Orange Is The New Black pero, dejame aclarar, en Russian Doll vas a ver una faceta completamente diferente de la actriz y el mismo encanto que te enamoró en su serie anterior . Con un look alucinante y los toques de humor bizarro necesarios, esta fantástica historia se convierte rápidamente en una experiencia muy divertida y Lyonn es responsable de eso.

Si no viste la primera temporada lo que te va a gustar es que son capítulos cortos, muy dinámicos, con vueltas narrativas que te van a sorprender, con personajes geniales y que -al final de cuentas- se trata de un show ideal para maratonear que te va a dejar una hermosa sensación de haberla pasado bien . Si ya la viste, entonces es importante que sepas que la segunda entrega mantiene el mismo nivel aunque... preparate porque también trae algunas sorpresas.

Qué tenés que saber

Ya disponible en Netflix, la segunda temporada llega con un episodio menos. Es decir, mientras que la primera estuvo compuesta por ocho capítulos de 30 minutos, esta vez tenemos solo siete de la misma duración .

Foto gentileza de Netflix

¿Y tenemos avance?

Así como con su primera temporada, Netflix fue bastante silencioso con la llegada de la segunda entrega. De hecho, hace tan solo 12 días compartió un único avance oficial que ya está disponible en su cuenta de YouTube: