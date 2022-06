Todo lo que tenés que saber sobre Santa Evita, la nueva serie argentina protagonizada por Natalia Oreiro

Con la llegada de las plataformas de streaming a la escena nacional, se abrió una oportunidad increíble para las producciones locales. Es que -a medida que la cantidad de series crece- también vemos cómo cada uno de los canales busca crear ficciones con origen en los distintos mercados del mundo. HBO Max (antes, HBO) tiene un largo historial en ese recorrido y Netflix le siguió en ese recorrido, pero ahora se sumaron AppleTv+ (¡Sole Villamil es una de las protagonistas de Now and Then!), Amazon Prime Video, Starz o Paramount+.

En este contexto, Star+ también diseña sus grandes apuestas nacionales, entre las que -sin lugar a dudas- Santa Evita es uno de los platos fuertes.

Natalia Oreiro y Darío Grandinetti en el set de Santa Evita GEMELOSphotography

¿Cuál es la historia de Santa Evita?

La serie está basada en la novela escrita por Tomás Eloy Martínez y narra la historia del cuerpo embalsamado de Eva Perón, el cual se mantuvo a la espera de ser enterrado durante tres años para la construcción de un monumento que nunca se concretó . Fue en 1955, cuando las fuerzas militares Argentinas derrocaron al presidente Perón, que decidieron ocultar el cuerpo de Evita durante 16 años tras la búsqueda de evitar que se convirtiera en un símbolo de lucha contra el nuevo régimen. Siguiendo la sinopsis oficial, podríamos decir que “ Santa Evita es la historia de un cuerpo sin tumba y de la leyenda que nació en torno de él ”.

¿Quiénes forman parte del elenco?

Natalia Oreiro da vida a Eva Perón y Darío Grandinetti es Juan Domingo Perón . Junto con ellos, el elenco se completa con Ernesto Alterio (Coronel Moori Koenig), Diego Velázquez (Mariano) y Francesc Orella (Dr. Pedro Ara) hará una participación especial.

Set de grabación de Santa Evita GEMELOSphotography

Un poquito del detrás de escena

Santa Evita se filmó en más de 40 locaciones de Buenos Aires y contó con la participación de 120 actores y actrices, y 1300 extras . Como datito de color, durante la filmación se usaron más de 80 vehículos antiguos en acción y unas 150 piezas de vestuario diseñadas especialmente para la serie.

En tanto al equipo detrás de la serie, se trata de una coproducción de Non Stop y cuenta con la producción ejecutiva de la actriz y productora mexicana Salma Hayek Pinault y José Tamez, y con la dirección del realizador Rodrigo García, quien también se desempeña como productor ejecutivo, y del cineasta, actor, director teatral y guionista argentino Alejandro Maci, a cargo también de la producción artística. La serie fue escrita por Marcela Guerty y Pamela Rementería.

GPS del estreno

Santa Evita fue definida como una miniserie y su temporada va a tener solo siete episodios. En America Latina el estreno es el 26 de julio, día que todos los capítulos van a estar disponibles en Star+ .

Ya tenés dos avances