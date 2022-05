Todo lo que tenés que saber sobre The Lincoln Lawyer, la nueva serie de abogados de Netflix

Meterse en el universo de las series de abogados es súper difícil ¿la razón? Tenemos tan buenos exponentes que, muchas veces, las nuevas ficciones hasta se sienten repetidas. Desde Damages de HBO hasta Scandal de ABC (en Latinoamérica, Universal Channel), si son fanáticos de este tipo de historias quizá puedan darle una oportunidad a The Lincoln Lawyer .

Manuel Garcia-Rulfo y Krista Warner en The Lincoln Lawyer. Foto: Cr. Lara Solanki/Netflix © 2022 LARA SOLANKI/NETFLIX - LL_110_072221_LS_0297

Está basada en un libro

Tomando la novela The Brass Vedict de Michael Connelly (2008) como puntapié para la historia, l a serie se centra en Mickey Haller. Él es un abogado idealista que lidera un bufete de abogados desde el asiento de traás de su Lincoln Town Car . Apropiándose de toda la cultura angelina, en cada capítulo trabajará en diferentes casos (grandes y pequeños) con los cuales demostrará que la justicia sí existe.

Y si el nombre les resuena es porque este mismo libro llegó a la pantalla grande en 2011 gracias a la película protagonizada por Matthew McConaughey.

Quiénes son sus protagonistas

El elenco no está conformado por caras que mega conocés pero, si sos de mirar series, seguramente los reconozcas: Manuel Garcia-Rulfo es Mickey Haller (Goliath), Neve Campbell es Maggie McPherson (House of Cards), Becki Newton es Lorna (Tell Me a Story), Jazz Raycole es Izzy (Council of Dads), Angus Sampson es Cisco (Fargo) y Christopher Gorham es Trevor Elliott (The Magicians).

Manuel Garcia-Rulfo como Mickey Haller Foto: Cr. Lara Solanki/Netflix © 2022 LARA SOLANKI/NETFLIX - LL_101_D2033121_LS_0398

GPS del estreno

Ya disponible en Netflix, su primera temporada tiene diez episodios de unos 55 minutos de duración . Aunque todavía no sabemos si el gigante del streaming la va a renovar para una segunda entrega, maratonearla es todo un planazo para este fin de semana.

Mirate el avance antes de darle play

Como ya es costumbre, en su canal oficial de YouTube Netflix compartió varios videos. Desde el avance hasta algunos clips de la serie, si querés conocer un poquito más sobre el mood de la ficción, son ideales.