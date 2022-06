Todo lo que tenés que saber sobre The Summer I Turned Pretty, la nueva serie de la autora de To All The Boys I’ve Loved Before

Hace muchos años una amiga me dijo “No se vive solo de series como Mad Men”, y esa fue quizá una de las lecciones más importantes que recibí como seriéfila. Es que, mientras que todos estamos tras la búsqueda de aquella ficción que nos rompa la cabeza, también está buenísimo desterrar la idea del placer culposo y permitirnos disfrutar de historias más livianas, teen y tontonas que nos habiliten poner la cabeza a descansar y simplemente disfrutar de la serie.

The Summer I Turner Pretty, la nueva serie del autor de To All The Boys I’ve Loved Before que estrenó en Amazon, viene un poco por ese lado y se postula como un planazo para disfrutar de este fin de semana XXL.

Lola Tung es Belly la protagonista de la serie. Foto gentileza de Amazon Prime Video Peter Taylor

¿Qué tenés que saber sobre la historia?

Basada en el libro de Jenny Han, esta primera temporada se centra en la primera novela de trilogía que continúa con: “It’s Not Summer Without You” y “We’ll Always Have Summer”. La sinopsis oficial dice lo siguiente: “Belly mide su vida en veranos. Todo lo bueno, todo lo mágico sucede entre los meses de junio y agosto. Los inviernos son simplemente un tiempo para contar las semanas hasta el próximo verano, un lugar lejos de la casa de la playa, lejos de Susannah, y la mayoría importante, lejos de Jeremiah y Conrad. Ellos son chicos que Belly conoció hace mucho tiempo y que ya fueron como hermanos, su primer amor y todo lo demás. Pero este verano cambia todo”.

Entonces, con un tono teen y los clásicos elementos del coming of age, en definitiva The Summer I Turned Pretty trae a la pantalla un nuevo triángulo amoroso entre este grupo de amigos .

El equipo detrás: llega con algunas sopresas

La serie está protagonizada por:

Lola Tung como Belly

Christopher Briney es Conrad

Gavin Casalegno da vida a Jeremiah

Jackie Chung es la mamá de Belly

Rachel Blanchard la mamá de los hermanos Jeremiah y Conrad

En cuanto al equipo detrás de la serie, la propia autora -Jenny Han- es la creadora de esta ficción y estuvo súper involucrada en la adaptacion de su novela (aparece como guionista del primer episodio). En tanto el equipo de dirección, tenemos a Jesse Peretz, Jeff Chan y Erica Dunton.

The Summer I Turned Pretty ya está disponible en Amazon Prime Video Peter Taylor

GPS del estreno

Ya disponible en Amazon Prime Video, la primera temporada The Summer I Turned Pretty tiene -en total- unos siete episodios ¡ideal para maratonear!

No dejes de mirar el avance

Amazon Prime Video compartió el primer avance oficial hace ya algunos meses y podés mirarlo acá: