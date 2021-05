Trabajar y turistear. ¿Te animás a combinar rutina laboral y vacaciones?

El término casi que nos lo anuncia: workation es una combinación de trabajo y vacaciones (work y vacation). Si bien no hablamos del periodo de descanso laboral propiamente dicho, esta opción se acerca bastante. Porque, aunque vayamos a trabajar, con la laptop como bandera, cuando termina el horario de oficina podemos disfrutar de paisajes, excursiones y salidas totalmente alejadas de la rutina (¡y a kilómetros de casa!).

¿Cuál es la propuesta? Combinar relax con rutina profesional, hacer networking y conocer personas de todos lados, con distintas profesiones y aspiraciones; como si fueras una nómada digital , aunque respondas a una organización y tengas que cumplir horario. Porque el remote working nos abrió la puerta de una aventura impensada hace meses: ahora la oficina puede tener vistas impagables.

Equilibrio ideal: trabajo y relax

El nuevo estilo de vida que configuró el 2020 nos encuentra lejos de la oficina, pero con la obligación de seguir siendo productivas y creativas. El encierro y nuestra casa como único escenario se convirtieron en el gran enemigo del día a día, pero si miramos con ojos optimistas, podemos descubrir que ahora tenemos la oportunidad de embalar la computadora y llevar el trabajo a distintos lugares, para cambiar de aire y aprovechar al máximo nuestros ratos de disfrute.

El concepto existe desde hace unos años, pero estaba segmentado para trabajadores que eran más independientes, que trabajaban por su cuenta o dueños de compañías; quienes estaban en relación de dependencia casi ni lo pensaban. Sin embargo, la pandemia lo masificó. Las personas, al estar todo el día en sus casas y sin interacción con otros, buscan alternativas como esta. Retomando, en cierto punto, el concepto de nómada digital, las workations no aparecieron con la pandemia, pero sí se profundizaron. Porque ya no es solo una opción para trabajadores independientes. El adiós a las oficinas físicas permite, ahora, que aquellas personas que trabajan en organizaciones puedan moverse como si fueran freelance, en la búsqueda de un equilibrio entre el mayor tiempo libre, la productividad y la calidad de vida.

Los millennials y la generación Z, principalmente, aprovechan esta situación para cumplir con sus deseos de viajar y trabajar desde donde estén, lo que inspiró un nuevo modelo de negocio en hotelería y gastronomía para atender esta demanda que representa el 31,5% de la población global. Todo se empieza a reconfigurar y aparecen nuevos modelos de trabajo que prometen ser más productivos y provocar una relación de win-win, porque tanto las empresas como sus empleados se ven beneficiados por este nuevo formato que mezcla trabajo con disfrute.

El nuevo panorama y el futuro que podemos ver (siempre con incertidumbre) en el horizonte nos muestran que es difícil volver a la vieja vida de oficina, en la que perdíamos horas viajando y nos volvíamos locas con el tránsito. Con el home office pudimos valorar más ese tiempo, aprovecharlo en nuestro beneficio, y nos cuesta pensar en volver a invertirlo en kilómetros. Ahora los objetivos tienen que ver con buscar lugares óptimos para trabajar; así fue como muchas reorganizaron sus casas para improvisar un espacio laboral o encontraron un lindo refugio en algún café cercano. Pensar trabajar desde otra ciudad ya no parece una locura y muchas se arriesgan a lo desconocido. Esta nueva modalidad permite que, por ejemplo, las estadías vacacionales se alarguen. Antes no podíamos pensar en más de 15 días alejadas, hoy la realidad nos marca otra cosa. Quizá nos convenga extender el tiempo y respirar otro aire unos días más. Porque, tengamos horario que cumplir o no, tenemos la oportunidad de cambiar el after office de Palermo por unas lindas playas o bosques en familia.

Workations para trabajar y turistear gentileza de archivo de Selina y Lucila Costantin

Subite a un plan

También tenés la opción de hacer una experiencia más organizada, con fechas definidas y en grupo, para alojarte durante el mismo período en el mismo espacio y que se genere, así, una comunidad de pares. Por lo general, el programa dura dos semanas e incluye alojamiento, desayunos y cenas, espacio de cowork con la mejor conectividad, wellness (yoga y meditación) y planes diversos como música en vivo, charlas, cines y degustaciones. Aprovechás tu tiempo libre como si fueran vacaciones; en horario laboral, trabajás.

Al hacer programas grupales, la ventaja es que conocés personas que están en la misma situación que vos, de todas partes del mundo, podés alinearte con otras profesiones y, a la vez, disfrutar de múltiples actividades pensadas para relajar. Y nutrirte, de paso, de la fuerza de la naturaleza.

Sola, en un programa, trabajando independiente o para una empresa, a pocos kilómetros de casa o bien lejos..., el contexto es lo de menos. Si podés, animate y hacé un viaje en modo workation, llevando el trabajo al lugar que más te inspire. •

Programas que amalgaman work y vacation

Workation Selina te ofrece la oportunidad de embarcarte en una aventura grupal en Bariloche, en Córdoba o en Palermo. Los paquetes incluyen alojamiento (habitación privada o dormitorio compartido), desayunos, cenas, espacio de cowork, wellness y diversas actividades: hay noches de cine, shows privados con bandas, asados al aire libre (con guitarreada y fogón). Los fines de semana también hay un montón de opciones para hacer en grupo, lo mejor es que te vas sumando a los planes que podés según horarios o a los que te dan ganas.

¿Cuándo? El próximo programa es del 8 al 22 de mayo. Consultá por más fechas.

¿Cuánto cuesta? En Bariloche encontrás opciones desde $31.800 y en Córdoba, desde $27.900.

Más info: offer.selina.com/workation-argentina.

LA NACION