“Trinity fue y sigue siendo el personaje más destacado de mi carrera”. Carrie Anne Moss habla sobre su regreso a Matrix

En 1999 llegó al cine la primera entrega del universo Matrix y hay algo en lo que todas estamos de acuerdo: gracias a esta película, la pantalla grande cambió para siempre. Hoy, 22 años más tarde de aquel icónico momento, estamos frente a un nuevo capítulo y la actriz canadiense nos contó cómo fue volver a esta historia repleta de acción.

Matrix marcó un antes y un después, ¡yo hasta la estudié en la facu! ¿Cómo fue ser parte de este fenómeno?

Creo que uno no se involucra en un proyecto pensando: “¡Oh!, esto será un éxito”, más allá de que obviamente siempre esperás que a tu película le vaya bien. En su momento, fue recién cuando la vi en el cine que me di realmente cuenta del peso de lo que habíamos hecho. Estar rodeada de fanáticos aplaudiendo cuando, por ejemplo, Trinity hacía sus acrobacias, sentí una emoción que nunca antes había experimentado. Se trató de algo movilizador y que no me esperaba.

“Fue recién cuando la vi en el cine que me di realmente cuenta del peso de lo que habíamos hecho”

En ese sentido, siento que The Matrix logró plantear una pregunta muy importante, alrededor de la cual las hermanas Wachowski ya tenían una gran claridad sobre lo que querían contar. Algo que quizás a mí me llevó un poco más de tiempo de comprender y –de hecho– estoy segura de que si miro cómo estaba cuestionando la realidad hace 20 años y cómo lo hago ahora, crecí muchísimo en ese sentido.

Siempre me va a parecer alucinante cómo los artistas podemos ser parte de este tipo de conversaciones. Aunque también tengo que reconocer que hace mucho que no vuelvo a mirar The Matrix. Mis hijos lo hicieron, pero prefirieron hacerlo sin mí.

“Siempre me va a parecer alucinante cómo los artistas podemos ser parte de este tipo de conversaciones”

Afiche oficial de "Matrix Resurrecciones"

Trinity abrió muchas puertas para las mujeres en películas de acción, ¿cómo es volver a darle vida?

Yo siempre estuve muy agradecida por Trinity, por la posibilidad de interpretar este personaje. Dentro de mi carrera, ella fue y sigue siendo lo más destacado, pero sí creo que la conversación que la rodeó en su momento hoy es aún más relevante. En esto las hermanas Wachowski siempre tuvieron una visión muy adelantada y ahora estamos todos conectados a la matrix, ¿no? Eso es increíble.

“Dentro de mi carrera, ella fue y sigue siendo lo más destacado, pero sí creo que la conversación que la rodeó en su momento hoy es aún más relevante”

Pero volver a este mundo me emocionó mucho: volver a compartir el set con Keanu. No tengo palabras para explicarte lo conmovida que me siento de tener esta oportunidad.

Hoy hay mucha más tecnología que la que existía en los 90. ¿Cómo fue filmar Mátrix en este contexto?

Tengo que confesarte que no soy una gran amante ni conocedora de ese tipo de tecnología. A Keanu sí, le encanta y habla con los chicos del equipo técnico para aprender y conocer más. Yo soy más del estilo de ir y concentrarme en lo que tengo que hacer ese día.

Sabemos que Trinity fue resucitada para este regreso, ¿hay algo que nos podés adelantar?

¡Oh, sabés que no! Tenemos una lista enorme de las cosas que no podemos contar para evitar spoilers y no arruinarle la película a ningún fan. Pero dejame decirte esto: vayan al cine, les prometo que no se van a arrepentir.