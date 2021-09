Truth Be Told. Charla exclusiva: Kate Hudson y Octavia Spencer nos cuentan todo sobre la 2da. temporada y nos muestran el detrás de escena de la ficción

Así como en otros círculos culturales, la televisión también está atravesada por movidas trending que marcan el ritmo de la pantalla. Entonces, mientras las comediantes de Saturday Night Live cantan “Murder show, murder show, murder show” en uno de sus últimos sketches, en 2019 AppleTv+ lanzó la primera temporada de Truth Be Told.

Con temporadas antológicas, la ficción tiene un mix adictivo: grandes actuaciones, crímenes, periodismo, misterio y la búsqueda de la verdad en un contexto invadido por las noticias falsas. En tanto la primera temporada fue protagonizada por Aaron Paul y Octavia Spencer, en esta despedimos al actor de Breaking Bad para darle la bienvenida a la adorada Kate Hudson. En exclusiva para OHLALÁ! charlamos con las dos actrices quienes nos invitaron al detrás de escena de la ficción.

¿De qué va la serie? Poppy (Spencer), una periodista de investigación convertida en podcastera, se ve envuelta en un nuevo caso criminal que –esta vez– involucra a una de sus mejores amigas de la infancia y magnate de medios, Micah Keith (Hudson).

Foto: AppleTv+

Pensando que vos, Octavia, te reencontrás con Poppy a diferencia de Kate, quien introduce a su personaje por primera vez ¿Nos pueden contar qué aspectos de ellas buscaron explorar en esta temporada?

Octavia. Pienso que Poppy es esta mujer súper interesante. No sé cuántas personas tienen una capilla en su casa, así que ella es esta periodista en conflicto porque su fe es realmente fundacional de su personalidad. De manera constante tiene que enfrentar y evaluar cuál es el impacto de su trabajo ¿Cómo, el nuevo misterio, afectará a su familia? ¿Cómo ella evoluciona como mujer dentro de su matrimonio y su profesión? Es simplemente emocionante saber que tuve la oportunidad de explorar tantos aspectos sobre quién es Poppy como mujer, como periodista y como amiga.

Kate. Narcisismo. Para mí esa fue la base de Micah cuando estaba en el proceso de crearla. Cuántas capas y cuán profundo su narcisismo puede llegar. Esto fue increíble, pero creo que todo actor está interesado por la psicología y el comportamiento humano. Micah es un personaje atrapante y aunque no puedo contarte mucho sobre su recorrido en la temporada, te voy a decir que es súper desafiante y poner a prueba su relación con Poppy.

Octavia, Poppy es un personaje súper complejo y con muchas facetas. Me pregunto ¿Cómo la definirías? ¿Crees que es una heroína o una antiheroína?

Octavia. ¡Esa es una gran pregunta! La verdad es que veo a Poppy simplemente como un ser humano. Pienso que lo que todos intentamos -o al menos yo intento- es hacer lo correcto. Es decir, todos intentamos ser el héroe. En cuanto a Poppy, especialmente porque la fe es tan importante para ella, creo que busca ser una heroína y hacer lo correcto, aunque nunca viéndose a sí misma de esa manera ¿verdad? Quizá sí se autopercibe como una gladiadora del pueblo, pero solo con buenas intenciones las cosas no siempre llegan a buen puerto.

Tampoco creo que los villanos se ven a sí mismos como villanos. Así que de verdad pienso que su idea sobre sí misma es esta de la gladiadora del pueblo, lo que sea que eso significa dentro de su historia.

Foto: AppleTv+

Octavia, durante la primera temporada dijiste que coprotagonizar una serie es como estar en un matrimonio. Así que, ¿Cómo fue tu matrimonio con Kate?

Octavia. ¡Oh! Bueno, podría decir que con Kate somos una pareja casada muy pero muy feliz y estamos esperando nuestro octavo hijo. Así de maravilloso es trabajar con ella y tenerla como compañera para compartir la responsabilidad de esta segunda temporada. Tengo que admitir que cuando primero supe que íbamos a convocarla para dar vida a Micah, todo mi cuerpo esperó que ella aceptara la oferta porque creo que es una de las actrices más talentosas en la industria actual. Tener la oportunidad de actuar en oposición a ella ¡con Kate Hudson! fue eléctrico. Así que estoy muy emocionada porque creo que la relación entre Poppy y Micah, su amistad, es realmente profunda.

Kate. Apoyo absolutamente todo lo que Octavia dijo, excepto que yo casi me separo de Danny [Fujikawa]. Es que amo estar casada con Octavia así que siento que, quizá, debería intercambiarlos. La extraño tanto, que ni siquiera puedo explicarlo. Raramente lloro al final de un rodaje, pero cuando terminamos no pude contenerme. Creo que hubo muchas razones de por qué fue tan emocional, estábamos todos juntos en medio de una pandemia, nos acercamos mucho, realmente nos convertimos en sostén el uno del otro y siempre intentamos mantenernos a salvo. Así que pienso que, porque tuvimos que trabajar en este contexto, todos nos conectamos muchísimo. Estábamos tan aislados en nuestros hogares y después tuvimos esta hermosa familia en el set, cada uno dio lo mejor de sí mismo. Más teniendo una líder como es Octavia ya que ella realmente marcó el tono para que todo se convierta en una experiencia maravillosa. Así que nuestro matrimonio en el set fue increíble.

La serie explora el concepto de la confianza y, sobre todo, en quién podemos confiar ¿Cómo relacionan eso a sus personajes? ¿Se consideran personas de confianza?

Octavia. La confianza y la fidelidad son cosas muy importantes para mí. No tengo personas en mi círculo íntimo con las cuales no tengo confianza porque, como sabes, es ahí donde el amor sucede. Creo que en este último año que atravesamos esta pandemia nos enseñó muchísimo sobre qué priorizamos en nuestras vidas. Y ese es uno de los aspectos que más amo de Poppy. Ella es una persona muy fiel y tenemos la oportunidad de ver su relación con la confianza hacia las personas que la rodean.

Kate. Pienso que la confianza es la fundación y centro de todo. Creo que eso es lo que nos hace sentir seguros. Pero Truth Be Told es también sobre la verdad; cuán honestos somos con nosotros mismos y con las otras personas, cómo nos ganamos esa confianza.

Foto: AppleTv+ Jessica Brooks

Otro de los temas que la serie trabaja muy bien es cómo procesamos la pérdida y el impacto de las redes sociales en donde pareciera que ‘Si no lo compartís, no es real’ ¿Cuál es su opinión en este tema?

Octavia. En este punto creo que soy más bien de la ‘vieja escuela’ y a veces siento que hiper-compartimos. Una de las cosas que más adoro de conocer nuevas personas y entablar nuevas amistades es que estás siendo invitado a ese espacio. Con el boom de las redes sociales creo que eso un poco se pierde, las personas simplemente pueden googlearte y conocer tu pasado. Ya no tenés una mirada honesta y verdadera de quiénes son esas personas. Así que yo, personalmente, intento navegar las redes sociales de la misma manera en que navego mi vida y guardar los momentos más íntimos de lo que me pasa para aquellas personas que forman parte de mis más íntimos círculos.

Kate. Desde mi lado, no estoy en desacuerdo con Octavia pero también pienso que -y esto es mi punto de vista del asunto- yo creo en la libertad. Lo que significa que las personas deben poder hacer lo que ellos deseen y compartir lo que quieran así como no compartir lo que no quieren. No ‘sentir la presión’ de que deberían actuar de determinada manera. Cada persona debería poder ser su verdadero yo y hacer aquello que los haga sentir cómodos.

Pero en tanto lo que son las pérdidas, hay estudios que demuestran cómo estar abierto al proceso colabora con la sanación, en oposición a guardar todo y que eso lleve a distintos tipos de depresión.

Ambas tienen recorridos alucinantes. Si tuvieran la oportunidad de hablar con su yo del pasado ¿Qué le dirían a la Octavia y Kate de 16 años?

Octavia. Es maravilloso estar de este lado y ver cómo las cosas sucedieron, pero si viajara al pasado no cambiaría nada porque creo que todo lo que experimenté en mi vida me ha convertido en quién soy yo hoy. Así que solo le diría “Mantenete en tu camino Octavia. Quién sos ahora no es tan diferente de quién vas a ser en el futuro”.

Kate. Acá estoy en desacuerdo con Octavia. Creo que he tenido mis dificultades personales que me prepararon para el futuro y mi éxito. Pero dicho eso, tuve mis propios traumas los cuales, durante mucho tiempo, no me permití a mí misma reconocerlos como tales. Así que cuando eso pasó, me diría que está bien reconocer que estás sufriendo. Quizá eso hubiese hecho más fácil algunas cosas. Pienso que muchas chicas jóvenes se sienten así ¿no? Especialmente si sufrieron algún tipo de abandono. “Está bien. Está bien sentirse mal”. Me daría permiso a mí misma de darme un gran abrazo.

La segunda temporada de Truth Be Told estrenó a finales de agosto y podés disfrutarla en AppleTv+ ¡No te la pierdas!