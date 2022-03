Under the Banner of Heaven: Andrew Garfield salta a la TV con una miniserie policial basada en hechos reales

Después de un 2021 brillante, con éxitos de taquilla como Spider-Man: No Way Home y su segunda nominación al Oscar por tick, tick... BOOM!, Andrew Garfield salta a la pantalla chica con Under the Banner of Heaven, adaptación del bestseller homónimo de Jon Krakauer, a su vez, basado en un resonado y truculento caso real.

La miniserie creada por el galardonado Dustin Lance Black (Milk) aprovecha el auge de otros hits dentro del género ‘true crime’ para transportarnos al año 1984, en un suburbio de Salt Lake Valley (estado de Utah), centro neurálgico del mormonismo donde se ha cometido un doble asesinato: Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) y su pequeña hija de tan solo 15 meses de edad. Al detective Jeb Pyre (Garfield) -un mormón súper devoto- le toca investigar este caso relacionado con la familia Lafferty y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una odisea que lo enfrentará con varias verdades ocultas, obligándolo a replantearse sus propias creencias.

Lo que originalmente se iba a convertir en una película, terminó siendo un evento televisivo repleto de nombres destacados delante y detrás de las cámaras. A Andrew se suma Edgar-Jones (revelación de Normal People), Sam Worthington, Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie y Sandra Seacat.

Compuesta por siete episodios, Under the Banner of Heaven tiene fecha de estreno en Estados Unidos el próximo 28 de abril. En Latinoamérica podremos verla de manera exclusiva a través de Star+, aunque todavía no hay lanzamiento confirmado.

¿Se vendrá la revancha de Garfield? Por lo pronto, los amantes de los policiales festejan con este primer adelanto.