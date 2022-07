Veggiemanía: los 10 combos vegetarianos por $690 que no te podés perder

Del 12 al 14 de julio se va a realizar Veggiemanía, el evento que reúne a más de cuarenta locales a disfrutar de platos vegetarianos o veganos a precio promocional . Por solo $690 pesos (el ticket lo comprás a través de passline), el combo incluye un plato principal y bebida.

Nash Wigutov - cocinera y referente del mundo veggie- eligió sus 10 preferidos que, de acuerdo a su opinión experta, no deberías perderte:

Crocante de maíz oriental. Foto: Casa Munay

Casa Munay

“ Casa Munay no para de superarse. Cada vez que voy a este lugar está mejor que la última vez . Lo que más me identifica es que es un restaurante vegetariano, con opciones veganas. Todo es natural u orgánico. La atención es maravillosa, lo cual complementa el ambiente tan lindo que te rodea, lleno de color. La música le da el toque. La comida es excelente, con ingredientes muy frescos. Las propuestas son muy variadas y además de ser saludables son muy sabrosas. Estoy convencida de que a todo le ponen un ingrediente mágico, `una pizca de amor´”

Combo : crocante de maíz oriental (zócalo de maíz en hierbas aromáticas con vegetales y salsa a base de sésamo, maní y soja). Bebida : cerveza MUR.

: crocante de maíz oriental (zócalo de maíz en hierbas aromáticas con vegetales y salsa a base de sésamo, maní y soja). : cerveza MUR. Están en Gorriti 5996 (Palermo). Seguilos en Instagram: @casamunay

Milanesitas de Gírgolas con cremoso de coliflor. Foto: Growlers

Growlers

“Si no fuiste a tomar algo con amigos a Growlers ¡no sé qué estás esperando! La primera vez que fui a Growlers, fui buscando cobre y encontré ORO . Por la cerveza, el clima en cada uno de sus espacios, la comida, sus opciones vegetarianas y sus opciones sin TACC, todo es un diez, sin dudas. Es una buena propuesta para invitar a esx amigx fanático de las buenas cervezas ya que tienen muchas canillas y siempre están todas disponibles. Pero además, a diferencia de un montón de birrerías, acá se prioriza que la comida sea rica, no solamente unas papas con cheddar y chau. Y eso es responsabilidad de Manu Miragaya, un chef que siempre está a la altura de estas circunstancias.”

Combo : milanesitas de Gírgolas con cremoso de coliflor, zanahorias baby y lactonesa de remolachas ahumadas. Bebida : copa de vino tirado: Malbec 2020 (AAL - Las Compuertas, Mendoza)

: milanesitas de Gírgolas con cremoso de coliflor, zanahorias baby y lactonesa de remolachas ahumadas. : copa de vino tirado: Malbec 2020 (AAL - Las Compuertas, Mendoza) Están en Doblas 857 (Caballito) y Gurruchaga 1450 (Palermo). Seguilos en Instagram: @growlerscc

Gua Bao Tofu “Gong Bao” vegano. Foto: Bao Kitchen

Bao Kitchen

“ Visitar Bao Kitchen es una experiencia encantadora que te traslada inevitablemente a Taiwán . El plato típico de su cocina es el Bao, un pan esponjoso cocido al vapor con forma de bolsito relleno con diferentes texturas y sabores, pero la variedad de platos asiáticos con ingredientes frescos, no procesados, es muy amplia. ¡Y no puede ser de otra manera! Bao Kitchen nace de la fusión de dos chefs Argentinas, una licenciada en nutrición y salud pública y una profesora de cultura tradicional china y cocina gourmet, que decidieron hacer algo auténtico y con espíritu de gastronomía gourmet. Mailen es adorable, su relación con la comida taiwanesa proviene de una tradición familiar, muchas de las recetas que usan son de familia. Un dato no menor, el lugar es cálido y la atención es pausada y amable de parte los camareros que practican Falun Dafa, una disciplina espiritual de la Escuela Buda basada en los principios de Verdad-Benevolencia-Tolerancia, y eso se transmite también en la comida”.

Combo : Gua Bao Tofu “Gong Bao” vegano: pan casero cocido al vapor con tofu braseado en salsa gongbao, maní, cilantro y pickles caseros. Bebida : Iced tea.

: Gua Bao Tofu “Gong Bao” vegano: pan casero cocido al vapor con tofu braseado en salsa gongbao, maní, cilantro y pickles caseros. : Iced tea. Están en Av Pueyrredon 1790 (Recoleta). Seguilos en Instagram: @baokitchenargentina

Sándwich de pan Focaccia de masa madre con hummus. Foto: Manteca Negra

Manteca Negra

“En Manteca Negra su cocina orgánica es espectacular. Para empezar los sándwiches están hechos a base de un pancito casero que te vuela la peluca. Además tenes para elegir pesto, hummus, zanahoria, remolacha y un sinfín de verduras y condimentos a la hora de armarlos. Lo que me encanta es que además de ser riquísimo, te hacen todo en el momento. Sin lugar a duda, un lugar para disfrutar un buen y sabroso rato o de pasada. ¡La mejor opción de comida rápida para detener el tiempo!”

Combo : sándwich de pan Focaccia de masa madre con hummus, pesto, tomate seco con un riquísima kimchi estilo coreano, coliflor asado y rúcula. Bebida : Agua sin gas o agua con gas.

: sándwich de pan Focaccia de masa madre con hummus, pesto, tomate seco con un riquísima kimchi estilo coreano, coliflor asado y rúcula. : Agua sin gas o agua con gas. Están en Av. García del Ríos 3710 (Saavedra). Seguilos en Instagram @lamantecanegra

Braseadito vegan. Foto: Mercado & Co

Mercado & Co.

“Ubicado en una zona muy tranqui y hermosa de Chacarita. Mercado y Co es una excelente opción si lo que estás buscando es un plancito íntimo y cálido. Las hamburguesas vegetarianas son una lo-cu-ra y ni hablar del provolone crocante y las láminas de palta, exquisitas y a punto. Además podés acompañar tu menú con unas birras riquisimas. Recomiendo 100% la Apa que es espectacular. Y si te copan más los tragos también tenés para elegir de autor. Siempre vuelvo en busca de sabores ¡Es mega!”

Combo : braseadito vegan (verduras al hierro en reducción de soja, queso muzzalmendra y hojas verdes en pan francés artesanal). Bebida : limonada.

: braseadito vegan (verduras al hierro en reducción de soja, queso muzzalmendra y hojas verdes en pan francés artesanal). : limonada. Están en Roseti 315 (Chacatira). Seguilos en Instagram @mercado_bar

Bodegón Vegano

“Entra sin dudas en mi distinguida categoría de las tres “B”. Bueno, bonito y barato. No tiene sentido lo que son los aros de cebolla, las hamburguesas. Y que sueño las papas fritas y sus toppings, son el verdadero point. Ni hablar de la pizza de muzza con almendras, una pinta bárbara ¡no tiene competencia! Si querés disfrutar de una rica birra acompañada de música, esta es tu mejor opción. Tenés una hermosa variedad de canillas para elegir tu favorita. ¡El verdadero paraíso vegano sureño!”.

Combo : milanesa napolitana vegana (milanesa de seitán, salsa de tomate, muzzarella de almendras, jamón de arroz, rodajas de tomate) y papas fritas. Bebida : jugo de naranja o agua.

: milanesa napolitana vegana (milanesa de seitán, salsa de tomate, muzzarella de almendras, jamón de arroz, rodajas de tomate) y papas fritas. : jugo de naranja o agua. Están en Alsina 1253 (Banfield). Seguilos en Instagram @elgaragebacerveceria

Locro vegan de maíz partido. Foto: Isla Flotante Comidas

Isla Flotante Comidas

“Amo mucho la estética y la onda del lugar. Comí el sándwich de pastrón, con pickles y chucrut que me dejó, literalmente, en Narnia. Toda la carta es espectacular. Es otro level porque la materia prima que utilizan para realizar sus platos es de excelente calidad y eso queda bien reflejado en sus sabrosos sabores. Para tomar podes elegir bebida natural, cerveza, cynar y vermut común. Además cuentan con una amplia carta de vinos. ¡Me encanta!. En honor a su nombre podés terminar de “ponerle la frutillita al postre” pidiendo una isla flotante hermosa que viene con sabayón, caramelo salado y caju. Sin dudas, un verdadero poema”.

Combo : locro Vegan de maíz partido, legumbres, zapallo plomo y hongos con salsita picante. Bebida : porrón de cerveza o vaso de vino o sifón de soda

: locro Vegan de maíz partido, legumbres, zapallo plomo y hongos con salsita picante. : porrón de cerveza o vaso de vino o sifón de soda Estan en Dr. Luis Beláustegui 396 (Villa Crespo). Seguilos en Instagram @islaflotante.comidas

Rosti de plátano con babaganush caliente. Foto: Almacén Comunal

Almacén Comunal

“ Si la excelencia tuviera un nombre, sería “Almacén Comunal”. Siempre digo que con sus platazos ¡llegas al cielo a puro bombo! Todo es preparado con los mejores ingredientes. La pizza de masa madre es un viaje de ida completamente. Me encanta, además, poder acompañar lo que me pida con un fresco gin tónic. Lo que más me gusta es que podés ir en cualquier momento del día. Ya sea a pedir un cafecito con algo dulce y exquisito para acompañar en las mañanas o en las tardes así como también pedir abundantes y excelentes platos para almorzar o cenar. Todo es rico, todo es sabroso. ¡Es un graaan messirveeee!”

Combo : rosti de plátano con babaganush caliente y zucchinis en conserva. Bebida : vermú Rojo con Soda.

: rosti de plátano con babaganush caliente y zucchinis en conserva. : vermú Rojo con Soda. Están en Guevara 405 (Chacarita). Seguilos en Instagram: @almacencomunal

Moussaka Sandwich. Foto: Moisha

Moisha

“ Este lugar es TODO, sobre todo si te gusta o nunca probaste la comida judía. Moisha es el primer bakery judío en Buenos Aires, y detrás de esto está la gran Cyn Hueleni, cuyo apellido tiene mucha historia en el mundo de la gastronomía árabe y judía. O sea, sabe lo que hace. El pretzel lo tienen que probar si o si. Es un camino de ida. La masa es tan increíble y además el quesito gratinado le da el toque. Se nota que todo es bien casero. El amor detrás de este emprendimiento se percibe no solo en cada bocado, sino también en la atención. Me encanta la propuesta. Dato: hay una variedad hiper amplia de sabores.”

Combo : moussaka Sandwich (jalá de molde + milanesa de berenjena - Salsa de tomate, salsa bechamel, queso gratinado). Bebida : Mingo Hard Seltzer.

: moussaka Sandwich (jalá de molde + milanesa de berenjena - Salsa de tomate, salsa bechamel, queso gratinado). : Mingo Hard Seltzer. Están en 11 de septiembre 1209 (Belgrano). Seguilos en Instagram: @moishabakery

Wrap de champis. Foto: Yedra

Yedra

“ Amo Yedra porque se destaca por platos con muchísimo sabor y muy bien elaborados . Me copa mucho ir los findes porque tienen opciones de brunch ricos, variados y súper abundantes. Con varias mesitas en la vereda y al rayito del sol se vuelve una gran opción, también, para desayunar o merendar por Colegiales. Tienen tremendazo Ceviche vegetariano, uso y recomiendo. Además podes acompañar con los jugos naturales que hacen que son espectaculares”.