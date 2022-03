Violación en grupo, no en manada: por qué es importante llamar a las cosas por su nombre

La violación en grupo que nos moviliza como sociedad desde este fin de semana -una joven de 20 años fue violada a plena luz del día en un auto estacionado en el barrio de Palermo Soho por 6 jóvenes- nos pide un espacio de reflexión. Es importante tener claras algunas definiciones. No da lo mismo cómo nombramos este hecho, menos aún si somos adultos responsables que debemos habilitar la conversación con chicos, chicas y jóvenes que nos rodean, si somos docentes, comunicadores. Sin definiciones básicas se nos dificulta pensar, poder construir una toma de posición y elaborar un discurso que sume en los espacios en los que nos movemos.

Las leyes que apuntan a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres hablan específicamente de la “violencia simbólica”: es decir, el lenguaje con el que nos referimos sienta posición sobre los temas y, muchas veces, es un modo de violentar a las mujeres y a las diversidades.

La sexóloga y educadora en sexualidad Analía Lilian Pereyra (@licenciadaanaliapereyra) nos ayudó a construir un glosario de conceptos fundamentales para hablar de las violencias contra las mujeres.

Violación grupal, no en manada

Manada refiere a “grupo de animales de una misma especie que van juntos” y, en muchos casos, como el lobo, moverse en manada les permite cazar animales de gran tamaño. En cambio, los hombres que abusan sexualmente de una mujer no son animales, con lo cual es inadecuado hablar de manada. Además, con esta significación de “manada” les quitamos la capacidad de decidir, de pensar y revisar sus actos porque las personas, hombres y mujeres, sí tenemos esta capacidad que los animales no la tienen.

Masculinidad hegemónica

La masculinidad hegemónica está formada por un conjunto de prácticas que encarnan las respuestas aceptadas a la legitimidad del patriarcado y, de este modo, garantiza una posición dominante de los varones y la sumisión de las mujeres. Se estructura en una trama de significantes naturalizados a través de la educación sexo-genérica basada en ciertas características de los varones: omnipotencia, autosuficiencia, negación de la vulnerabilidad, dureza, despreocupación por el cuidado del cuerpo, represión emocional, autoridad sobre las mujeres y valoración de la jerarquía.

Consentimiento vs. abuso

Una práctica sexual sin consentimiento es un abuso. El consentimiento implica un acuerdo para participar en la relación sexual, con qué métodos cuidarse, qué prácticas se quieren hacer y cuáles no. Este es reversible, lo que implica que se puede decir sí a realizar una actividad y en lo inmediato arrepentirse, por lo que hay que explicitarlo siempre, nada se da por sentado. El silencio no es consentir, como suele ocurrir. Por ejemplo: si alguien no dice que “no” por miedo o porque no está en condiciones por estar bajo el efecto de drogas o alcohol, entonces no hay consentimiento. Si se quita el preservativo sin avisar ¿es falta de consentimiento? Sí, porque como se dijo, si se acordó usarlo, el quitárselo sin avisar es abuso.

Violencia de género

La violencia de género es aquella que está dirigida hacia las mujeres, es un problema social que afecta a todos los niveles de una sociedad. En particular, el concepto de violencia contra las mujeres nos muestra de manera descarnada que esta problemática la padecemos las mujeres sólo por el hecho de serlo, por una posición de subordinación derivada de la desigualdad existente entre varones y mujeres. La violencia se justifica dentro de un sistema/cultura patriarcal que ha sido totalmente naturalizado y que retroalimenta todo un proceso asimétrico del poder.

La violencia no es enfermedad o adicción

Que los hombres que abusan lo hacen porque tienen problemas con el alcohol u otras drogas o están enfermos es erróneo, porque alude a que la violencia es ejercida por varones que no saben lo que hacen a causa de la bebida, las drogas o alguna enfermedad y, por lo tanto, no pueden controlar esta conducta violenta. La falta de conciencia o de intencionalidad manifiesta de hacer daño aparece en la base de este mito.

El alcoholismo y el consumo de drogas es un ingrediente más pero no es la causa que origina la violencia. Adjudicar el alcohol, las drogas o a alguna psicopatología mental como causales de la violencia hacia las mujeres es considerar que la misma es un fenómeno individual, un hecho aislado y puntual, extraordinario, ocultando que la violencia se inserta como modalidad de poder dentro de las relaciones de género en un contexto cultural dado. Hay investigaciones que sostienen que sólo un 5% de los hombres que maltratan a sus parejas presentan graves trastornos psicopatológicos.

La violencia no es un acto privado

Hay que desarmar estas frases: ‘No te metas’, ‘son asuntos privados, por algo estaba ahí’. Ninguna situación de violencia es un asunto privado ya que es un delito contra la libertad y la seguridad de las personas y, por tanto, debe intervenir la sociedad y el Estado. La violencia hacia la mujer en todas sus manifestaciones es reconocida como un problema que debe ser condenado y denunciado, debe salir del ámbito privado y trascender a lo público como una violación de los derechos humanos de las mujeres. Por eso aplaudimos a quienes denunciaron esta situación e intercedieron para que dejara de violentarse a esta joven.

Escuchar y denunciar, nunca culpabilizar

Nuestra sociedad sigue siendo machista y patriarcal, aunque muchas cosas se estén revisando y se sigan denunciando casos de violencia. Las mujeres siguen siendo abusadas sexualmente, siguen muriendo por celos y posesividad, así también hay mujeres que no son dueñas de sus cuerpos y de sus decisiones. Los mitos cuando no son “desmentidos” generan que:

-Se culpabilice y se adjudique la responsabilidad a las mujeres por las conductas agresivas de las que son objeto (“vos te la buscaste”).

-Se relativice el daño y las consecuencias en la vida de las mujeres que son víctima de violencia (“no fue tan grave, no fue para tanto...”, “está bien de salud… no le hicieron nada”, “no pasó nada... no perdió la vida”).

Leyes fundamentales para conocer