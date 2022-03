Volver a jugar al pádel: qué tenés que saber antes de arrancar con este deporte que fue furor en los 90

Como las mejores cosas de la vida –incluyendo el dulce de leche, por supuesto–, el origen del pádel fue un accidente fortuito . Dice la leyenda que en 1962, un mexicano llamado Enrique Corcuera jugaba tanto con sus amigos en el frontón de su casa de Acapulco que decidió incorporar una pared en el lado opuesto para que la pelota no se fuera a la casa de los vecinos. Además, se le ocurrió colocar una red en el medio y cerrar los costados para que no ingresara la vegetación.

“Resulta gracioso y divertido que cuando la pelota que volvía del frontón traspasaba la línea de los jugadores y picaba en el muro posterior, los jugadores esperaban el rebote para seguir jugando, lo que, de alguna manera, originó el nuevo juego. La incorporación de la red fue una genialidad de don Enrique, y así se creó este deporte”, cuentan desde la Federación Internacional del Pádel. Por eso este juego se llamó al principio paddle Corcuera o paddle-tennis, pero hoy lo conocemos como pádel. El nombre mismo sufrió una rápida adaptación al idioma español y hoy ya es aceptado por el Diccionario de la Lengua Española.

De México, se difundió de un saque hacia España, gracias a que el príncipe español Alfonso de Hohenlohe era amigo del creador de este deporte y veraneaba con él en Acapulco. En 1970 construyó dos canchas en Marbella... ¡y el resto ya es historia! Durante los años noventa, este divertido deporte fue un boom absoluto, tanto en España como en Argentina, hasta el punto de llegar a ser el segundo deporte grupal más practicado después del fútbol.

30 años después, así como la riñonera, los “mom jeans” y otros hits de los 90 están haciendo su regreso triunfal, lo mismo sucede con el pádel: volvió con todo, hasta el punto extremo de que hay que reservar canchas con tiempo porque hay lista de espera . Pero... ¿qué hay que saber para sumarse a este boom?

Foto: Anahí Bangueses Tomsig

Algunos mitos para derribar

Es un deporte en extinción . Pasada su época de oro, se empezó a decir que había “más canchas que jugadores”, que la gente se había alejado. Pero quedaron muchos clubes practicando este deporte, ya sin prensa, trabajando en silencio. Hace 20 años que el pádel viene creciendo de forma progresiva, de esta manera y ya en los últimos años, se está volviendo a ver un pico muy grande de actividad, capaz mayor aun que el de los años 90.

Genera lesiones . Clemente Vergara, profesor del Racket Club, nos cuenta que, al principio, cuando nació el deporte, mucha gente salió a practicarlo sin un profesor o guía al lado: "Si te agarra el bichito del pádel, con poca técnica ya estás jugando. Por eso, la gente se pasa de rosca y no se prepara. Los entrenadores tienen esa función: educar y controlar la cantidad de horas que cada alumno va y poder orientarlos". No se puede jugar más de dos horas, hay que complementarlo con otra actividad física como ir al gimnasio, y nunca hay que olvidarse de elongar, calentar y cuidarse de las molestias. Y lo más importante: saber que cada cuerpo tiene un límite.

No tuvo ningún avance tecnológico. No, muy por el contrario: avanzaron las canchas, los calzados, los pisos y las raquetas. En primer lugar, esa cancha de concreto improvisada por don Enrique quedó muy atrás en el pasado. Hoy lo que hay, en su gran mayoría, son canchas rodeadas por vidrio templado blíndex, lo cual, además, permite una visión panorámica del juego y abrió lugar a la proliferación de campeonatos y torneos. Además, los pisos de cemento fueron reemplazados por césped sintético con arena, lo cual no solo reduce considerablemente las lesiones, sino que hace que el juego sea más lento y más técnico. Se puede jugar una buena carga horaria y no se va a sentir una sobrecarga en las articulaciones. Y finalmente, mejoraron los accesorios: hoy en día, se encuentran paletas hechas con grafito, carbono, con núcleo de FOAM o goma eva. Todo esto disminuye cualquier impacto sobre el codo y hombro y las paletas tienen un impacto mucho más fuerte que las antiguas de madera.

Foto: Anahí Bangueses Tomsig

Uno de los principales atractivos del pádel es que no se necesita tener conocimientos previos ni preparación física. Podés jugar con personas que jueguen bien o mal y no se va a marcar tanto la diferencia: el pádel no está tan dominado por la fuerza y la técnica como ocurre en el tenis y, por lo tanto, es un juego ideal para toda la familia, para personas de distintos géneros y edades. Los puntos se ganan más con la estrategia que con la fuerza y el poder. Además, no es un deporte tan caro: pensá que, al jugarse de a 4 personas, es posible dividir el alquiler de la cancha y el costo de las clases. Si querés tener tu propia raqueta, estas van desde los 10 mil hasta los 90 mil pesos; pero podés empezar alquilándolas e, incluso, en algunos clubes te las prestan.

Claves para principiantes