Volvió Stranger Things: todo lo que tenés que saber sobre su cuarta temporada

A lo largo de su recorrido, Netflix es responsable de algunas de las series que cambiaron la historia de la televisión . Desde Orange Is The New Black como una de las primeras ficciones con mayoría femenina (tanto en su elenco como en el equipo técnico) para llegar a BoJack Horseman como la serie animada para adultos que reinuguró el formato o Stranger Things, como ese show responsable de revivir los 80 .

Después de una olvidable tercera temporada, la ficción creada por Hermanos Duffer volvió con muchas y lo hizo con grandes promesas.

Foto: Netflix © 2022

¿Cuál es la historia de la cuarta temporada?

Bajo la promesa de una temporada tan grande como Game of Thrones, la historia de la cuarta temporada inicia tan solo seis meses después de la batalla de Starcourt, la cual desató el terror y la destrucción en Hawkins . Viéndose obligados a enfrentar las consecuencias de todo lo que sucedió durante la entrega anterior, es la primera vez que el grupo de amigos (ya en full mood adolescente) tienen que separarse.

Entre los desafíos de la vida teen y la explosión hormonal, aparece una nueva amenaza sobrenatural aparece y un escabroso misterio que -si logran resolverlo- podría poner fin a los horrores del Otro Lado.

¿Cuántos capítulos tiene la temporada?

Al contrario de entregas anteriores, la cuarta temporada tiene tan solo siete episodios . ¿Cuál es la gran novedad del estreno? La mayoría de los capítulos tiene más de una hora de duración llegando a 1 hora 38 minutos para la season finale .

Foto: Netflix © 2022

¿Qué personajes vuelven y cuáles se suman?

Los que ya conocés. Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Once) , Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) y Matthew Modine (Dr. Brenner)

, Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) y Matthew Modine (Dr. Brenner) Los nuevos. Sin mucho spoilers, estos son algunos de los actores que vas a conocer en esta nueva temporada: Joseph Quinn (Eddie Munsen Robert Englund), Kevin L. Johnson (Victor Creel), Tom Wlaschiha (Dmitri), Jamie Campbell Bower (Peter Ballard), Grace Van Dien (Chrissy Cunningham), Eduardo Franco (Argyle), Amybeth McNulty (Vickie), Sherman Augustus (Lt. Colonel Sullivan), Mason Dye (Jason Carver), Regina Ting Chen (Ms. Kelly), Myles Truitt (Patrick) y Elodie Grace-Orkin (Angela)

Mirá los avances