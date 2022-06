Vuelve Borgen: la cuarta temporada llega a Netflix este jueves

Si sos fanático de las t hrillers políticos o de las ficciones danesas, no hay chances de que no conozcan Borgen . Éxito absoluto alrededor del mundo y -quizá- una de las series más importantes de Dinamarca, a lo largo de sus tres temporadas mantuvo a millones de personas súper atrapadas con su historia y fueron muchos los que en 2013 lamentaron que no existiera una nueva entrega.

La buena noticia es que durante febrero estrenó la cuarta temporada de la serie en la televisión danesa y, este jueves, estará disponible en Netflix.

Borgen: Reino, poder y gloria. Foto gentileza de Netflix Mike Kollöffel

La nueva temporada: Borgen: Reino, poder y gloria

Llevándonos al presente, esta nueva entrega promete mantener el compromiso de la serie con al trabajo de temáticas actuales. Siguiendo la sinopsis oficial, nos vamos a encontrar con Birgitte Nyborg como la nueva ministra de Asuntos Exteriores y -durante su festión- una empresa descubre petróleo en Groenlandia. Esto será el disparador dee un nuevo conflicto internacional por conseguir el control del Ártico y el tironeo que empieza a darse entre las superpotencias internacionales y Dinamarca.

“Borgen: Reino, poder y gloria”, aborda algunos de los principales asuntos políticos de nuestra era: la relevancia del reino de Dinamarca en el mundo moderno, el conflicto de las superpotencias por el control del Ártico, y, no menos importante, la crisis del cambio climático. La historia se centra en la lucha de poder y en cómo este afecta a la gente, tanto a nivel profesional como personal.

Qué personajes vuelven

Entre los actores que volvemos a ver, están: Sidse Babett Knudsen, Birgitte Hjort Sørensen, Søren Malling, Signe Egholm Olsen, Mikael Birkkjær, Lisbeth Wulff, Lars Mikkelsen, Laura Allen Müller Smith y Jens Albinus.

“Finalmente comenzamos con Borgen nuevamente, y definitivamente ya era hora. He estado esperando tanto este momento que siento que estoy a punto de explotar. Espero conocer a todos los nuevos personajes, personas a ambos lados de la cámara (y los escritorios), y volver a visitar a los ‘viejos’ de las primeras temporadas. Que privilegio poder subirme al carrusel una vez más con este personaje que tanto quiero” - Sidse Babett Knudsen

Entre los actores nuevos, están: Mikkel Boe Følsgaard, Lucas Lynggaard Tønnesen, Özlem Saglanmak, Simon Bennebjerg, Johanne Louise Schmidt, Magnus Millang y Peter Zandersen.

“Hace 5 o 6 años viví en Inglaterra por un tiempo. Cuando le decía a las personas que yo era de Dinamarca, no fue de Michael Laudrup, ni de la reina Margrethe ni de Aqua de quienes empezaron a hablar, era Borgen. Todo el mundo lo había visto. Todos querían discutirlo. Estoy increíblemente feliz y orgulloso de poder continuar con el legado de una de las series de televisión danesas más grandes, una serie que ha allanado el camino para el gran éxito que ha tenido la televisión danesa durante muchos años” - Mikkel Boe Følsgaard

Borgen: Reino, poder y gloria. Foto gentileza de Netflix

GPS del estreno

La cuarta temporada estrenó durante febrero en la televisión danesa y, este jueves 02 de junio, llega a Netflix . Con ocho episodios en total, esa es la lista de títulos:

The Future Is Female

The Lesser of Two Evils

Inuit Nunaat: Land of the People

The Minister Doesn’t Wish to Comment

A Near-Arctic State

Power in Denmark

Just Make It Go Away

Mother of the Sea

Mirá el avance

Si todavía no viste nada sobre este regreso, entonces no podés perderte el avance que está disponible en la cuenta oficial de Netflix en YouTube: