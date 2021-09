WhatsApp y Zoom. 5 tips para ser una mejor oradora

La voz es, sin dudas, un rasgo físico más de la persona. La voz genera empatía, confianza, nos da la sensación de franqueza. Por eso, nunca va a ser lo mismo leer un mensaje escrito por alguien que escuchar lo mismo con su voz. Desde el lado de quien emite el mensaje, también es más cómodo y natural. La oralidad hace que podamos ayudarnos con la entonación, la pausa, el volumen y otros recursos expresivos que en la escritura se pierden. Por eso, te compartimos estos consejos de una experta para que puedas ser una mejor oradora, ya sea en tu vida personal o profesional. Porque, al fin y al cabo, la comunicación es clave para el buen entendimiento.

Eliminá las muletillas

Escuchá tus audios, fijate cuáles son tus muletillas y, si tenés, anotalas (puede ser un “eh”, una frase hecha como “hoy en día” o una palabra comodín: “digo” o “naturalmente”). Tratá de volverte consciente cada vez que las uses y, cuando vuelvas a mandar un audio, tené esto en la cabeza. Es súper importante ejercitar la reducción de muletillas porque entorpece mucho la comunicación y no son buenas para una oradora.

No te pongas las manos en la cara

Cuando hablamos, es muy común que apoyemos la pera sobre la mano. Ese gesto muestra inseguridad, como si estuviéramos tapándonos. Tratá de tenerlo en cuenta cuando tengas que hablar.

Entrenate en ir al grano

Nos cuesta mucho llegar a una idea. Muchas veces subestimamos al oyente y creemos que no se entiende el mensaje que queremos transmitir. Pero no hace falta parafrasear todo lo que decimos y menos en un contexto laboral. Una buena técnica es escribir la idea principal y practicarla antes. Podés mandártelo a vos misma para escucharte y darte cuenta de si estás siendo redundante o te estás desviando del eje principal.

Menos es más

Si es un audio importante, que no dure más de un minuto. Que sea conciso.

Ser polite

En Argentina, muchas veces solemos decir “no me entendiste bien” cuando hay algún error de comunicación entre las partes. En otros países de Latinoamérica, en cambio, dicen: “No me expliqué muy bien”. Ese pequeño cambio marca una gran diferencia y ayuda mucho a la hora de tener una buena comunicación. Siempre es mejor ser un poco más polite.

* Mai Pistiner (@maipistiner) es comunicadora en medios digitales y tradicionales. Además de ser profesora en OHLALÁ! Makers, tiene una academia online de comunicación efectiva donde dicta cursos dirigidos a personas que quieren mejorar la comunicación, tanto en el mundo público como en el digital (www.maipistiner.com ).

