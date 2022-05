Yerba orgánica: ¿Qué la diferencia de la yerba tradicional? ¿Es más saludable?

A paso lento pero sostenido, durante los últimos años las góndolas de los supermercados, dietéticas y tiendas gourmet comenzaron a llenarse de productos orgánicos: desde vinos, hasta snacks, harinas, fideos e, incluso, yerba mate.

Pero, ¿qué implica que una yerba sea orgánica? ¿Su consumo es más saludable? ¿Por qué cada vez más personas eligen estos productos? Junto con Karla Johan, la conocida sommelier de mate (@sommelierdemateok), hacemos un repaso por cada una de las preguntas que muchas de nosotras nos hacemos cuando vemos el logo “Orgánico” en el paquete de las yerbas.

El ABC de la yerba orgánica: por dónde empezar

Para empezar a meternos en el tema, hay que saber que la yerba mate orgánica está respaldada por un sistema de certificación y control que comienza en el campo, con un cultivo libre de agroquímicos y pesticidas. “Para su elaboración y posterior certificación, la yerba mate orgánica sigue los principios de la agricultura sustentable para lograr la conservación y fertilidad del suelo a largo plazo, para futuras generaciones”, afirma Karla Johan.

En todo el proceso, desde la planta hasta que llega a la góndola, el común denominador es el cuidado y la conservación de los recursos naturales y ambientales. La producción Orgánica en la Argentina se regula por la Ley 25.127, que incluye un sistema de certificación y control, a los campos productores y su entorno.

Como la yerba orgánica utiliza técnicas menos invasivas en el proceso de elaboración, suele tener más aroma y un sabor más auténtico

Distintos organismos nacionales e internacionales certifican la producción, pero también varios aspectos más como la utilización de materiales reciclables en envases y empaques. En definitiva, una apuesta integral a la sustentabilidad.

"¿Sabías que el mate es la bebida que más se consume en la Argentina? Se toman más litros de mate que de agua por persona en el país."

¿Cómo saber si es orgánica?

Por eso, si se prefiere consumir yerba orgánica es muy importante mirar en los paquetes los sellos que la certifican como tal, que los podés encontrar al frente o al dorso.

En la Argentina, el Ministerio de Agroindustria otorga el sello “Orgánico Argentina” a los productos que minimicen el uso de los recursos no renovables y no utilicen fertilizantes y plaguicidas sintéticos. A la par, hay cuatro certificadoras habilitadas por Senasa, para que realicen el control directo: Organización Internacional Agropecuaria (OIA), Argencert, Food Safety y Letis S.A.

¿Por qué es mejor para el medioambiente?

La diferencia entre una yerba orgánica y una que no radica principalmente en el cuidado de la planta y el suelo: primero se debe preparar la tierra, dejarla descansar un tiempo del uso de agroquímicos y reemplazarlos por preparados naturales, que suelen ser muy efectivos, sin afectar el medioambiente.

Entonces, si hablamos de las ventajas de elegir una yerba orgánica por sobre una tradicional tenemos que tener en claro que es una apuesta por el ecosistema y la naturalidad del producto: el consumo de yerba mate orgánica se centra en una filosofía de vida, donde el consumidor elige productos agroecológicos para cuidar su salud y el medioambiente.

¿Vamos a notar alguna diferencia?

Según nos explica Karla Johan, en el rubro de la yerba mate la utilización de agroquímicos -en general- es muy baja. Por lo cual no vamos a notar diferencias marcadas entre una yerba mate orgánica o tradicional, como sí lo podemos observar en las verduras o frutas. ¡¿Quién no nota la diferencia entre un tomate orgánico y uno que no?!

En muchos casos, sea una producción orgánica o con prácticas agroecológicas no certificadas, se utilizan técnicas menos invasivas en el proceso de elaboración. Esto tiene un impacto y es que se mantienen más los aromas y sabores auténticos de la infusión.

Además, vamos a poder acceder de manera más natural a las múltiples propiedades biológicas de la yerba mate, una infusión que se destaca principalmente por su actividad antioxidante: de hecho, es más potente que el té verde y el vino tinto. El mate cebado caliente, la forma de consumo más popular, posee un gran poder antioxidante debido a su alta concentración de polifenoles, los encargados de mejorar las defensas naturales del organismo y proteger del daño celular. Pero además es:

Fuente de vitaminas y minerales. La yerba mate además contiene numerosas vitaminas y minerales como caroteno, vitaminas A, C, E, B-1, B-2, y B-compuesto.

La yerba mate además contiene numerosas vitaminas y minerales como caroteno, vitaminas A, C, E, B-1, B-2, y B-compuesto. Tiene efecto energizante. Contiene xantinas (cafeína, teobromina, teofilina), compuestos bioactivos que estimulan el sistema nervioso central y promueven la actividad mental. Además, aumentan los niveles de energía y la concentración.

¿Qué opciones hay en el mercado?

En línea con un consumidor que vive un cambio de conciencia a la hora de elegir alimentos, cuidarse y cuidar el medioambiente cada vez hay más opciones disponibles. Sin embargo, el mercado de la yerba orgánica todavía está en pleno proceso de expansión.

Según destaca Johan, el rubro de la yerba mate orgánica crece día a día por la demanda principalmente de Europa y Estados Unidos: “Pero en Argentina la producción de yerba mate orgánica o agroecológica sigue siendo muy baja comparando con las prácticas tradicionales”.

¿Cuáles podés encontrar? Un repaso por algunas de nuestras favoritas:

● Yerba mate orgánica Mate & Co ($545, la bolsa de 300 gr). Bancamos fuerte esta presentación en bolsa 100% compostable. Molienda especial de hoja grande, sin palo. Disponible en su web oficial.

Lo que tenés que saber sobre la yerba orgánica

● Yerba mate orgánica Porongo ($600, el paquete de 500 gr). Seguro recordás el inconfundible paquete color rosa de esta yerba misionera. Podés conocer los puntos de venta en su web oficial.

Lo que tenés que saber sobre la yerba orgánica

● Yerba mate orgánica Roapipó ($650, el paquete de 500 gr). Es una de las marcas que cada vez está más presente en dietéticas. Viene en sabor suave, tradicional y con hierbas.

Lo que tenés que saber sobre la yerba orgánica

● Yerba mate agroecológica sapecada por agua ($1200, el paquete de 500 gr). De origen misionero, es la yerba de Karla Johan que se seca con agua hirviendo en vez de fuego, un proceso mucho más natural. Disponible en su web.

Lo que tenés que saber sobre la yerba orgánica

● Yerba mate agroecológica Kalena ($560, el paquete de 500 gr). Cultivada sin agrotóxicos, la conseguís en The Fresh Market, ferias como Buenos Aires Market y dietéticas.