Zapatos inclusivos: calza 32 y se dedica a fabricar calzado XXS y XXL

“Me siento muy afortunada”, desliza con sonrisa cálida Verónica Celia, dueña de Lk Buenos Aires, la marca dedicada especialmente al diseño de zapatos XXS y XXL. Desde su boutique y junto a Christian, su mano derecha, nos cuenta su historia como emprendedora que, como suele suceder, está íntimamente entrelazada con su relato de vida.

Como a muchas mujeres les ocurre, Verónica sigue calzando talla de niña: mantiene el número 32 desde su infancia. En su adolescencia, cuenta que solo podía usar zapatillas o sandalias de niña y que, al mirar los calzados de sus amigas, se sentía en “desventaja” y “siempre excluida”. En las tiendas no había talles para ella ni para ninguna mujer que calzara menos de 35 o más de 41. El único camino posible era buscar un zapatero y pedir un modelo a medida, con los riesgos de que el diseño no quede igual a lo deseado, que demore más de lo esperable o que el precio fuera inaccesible. Verónica utilizó esta opción por mucho tiempo porque no le quedó otra, pero “no se compara con lo que es poder elegir un zapato de moda de una colección y llevártelo en el momento”.

“A los 15, cuando busqué por primera vez un zapato con taco talle 32, terminé con unas chatitas con corazoncito muy del estilo comunión que no tenía nada que ver con lo que yo quería. Todas las compañeras de la escuela ya tenían su taco y yo no”, recuerda.

“Cuando empecé a trabajar en un estudio de abogados donde debía vestir formal y precisaba sí o sí contar con zapatos nuevos no tuve otra opción que pedir un zapato a medida, pero no era lo que deseaba. Yo quería poder elegir en una tienda el que más me gustara y llevármelo en el momento. Yo también quería tener esa experiencia”, relata.

Pasaron décadas y Vero seguía sin poder elegir qué calzar. Luego de atravesar su propia incomodidad y frustrarse durante más de 30 años (nada como la experiencia personal), tomó una decisión: crear su propia marca de zapatos inclusiva. Con ayuda de un equipo de expertos, en 2019 vio a nacer a Lk Buenos Aires, donde las colecciones están destinadas exclusivamente a aquellas que calzan entre 31 y 35 y entre 41 y 45.

Nacimiento de la marca: materializar un sueño

Lk Buenos Aires hace alusión a la palabra “lucky” (suerte), que es como ella se siente: afortunada. “Yo empecé por un sueño. Ese es mi factor de fuerza y creo que eso me hizo llegar a donde estoy. Soñé mucho, deseé mucho, y me embarqué acompañada de gente querida y muy profesional que me apoyó desde el primer momento”, cuenta.

“Me aconsejaron: si te vas a dedicar a algo, que sea a eso que te apasione. Y, sin dudar, es esto: mi marca. Y de última pensé que si no funciona me quedaba con los zapatos de mi propia colección todos para mí y listo”, dice entre risas.

En 2019 comenzó a desarrollar la marca y el 29 de mayo de 2020, cuando la pandemia estaba en su máximo esplendor, lanzó el emprendimiento de forma online. Recuerda su primera venta, esa que sucedió el 4 de junio totalmente inesperada e inédita ya que, a diferencia de lo que sucedió después y hasta el día de hoy, ocurrió íntegramente por internet, sin mediar consulta previa ni pedir asesoramiento. “En ese momento Christian me dijo que a partir de la primera venta ya era empresaria”, recuerda con orgullo.

“Gracias por pensar en nosotras”

Si comprar zapatos de curva tradicional y de manera online puede ser algo complejo, hacerlo con talles inéditos podía ser una tarea casi imposible. “Me decían que estaba loca, pero esa actitud me generó todavía más ganas de probar. Lo acepté como un gran desafío”.

“Después de pensar mucho llegamos a la conclusión de que teníamos que acercar los diseños a las clientas, permitirles que se lo prueben como si estuvieran en nuestra boutique y darles la posibilidad de que elijan, que vivan la experiencia de optar por el diseño que más les guste”.

Así nació Lk at Home: las clientas eligen a través de la página seis diseños de su interés y se los envían sin cargo a cualquier parte del país junto a una alfombra roja. Luego de que se los prueban, ellas confirman si desean quedarse con alguno de los modelos o si desean devolverlos todos. “Imaginate la logística que nos implica, pero vale la pena. Ya hemos vendido en todas las provincias y cada experiencia de compra nos emociona muchísimo. Ellas suelen decirnos: ´Gracias por pensar en nosotras´. Se sienten incluidas y totalmente sorprendidas. Para mí eso vale todo el esfuerzo”.

Desde que se flexibilizó el aislamiento por coronavirus, las clientas que están en la ciudad de Buenos Aires también pueden pasar a probarse por la boutique del barrio de Belgrano.

Nueva colección Otoño-invierno 2022

Durante 2021, junto al diseñador Fabián Paz crearon la última colección de Lk Buenos Aires con el objetivo de ampliar la oferta de modelos para el día y la noche. “Quería que las clientas pudieran atravesar la experiencia de entrar a una boutique y poder elegir”, comenta.

Y detalla: “Ninguna clienta llega, busca lo que quiere y se va rápidamente. En general, se acercan con una historia detrás, con mucha frustración y desgaste y suelen quedarse más de una hora charlando. Hablamos en el mismo idioma porque yo pasé por lo mismo toda la vida, y eso es lo que verdaderamente me llena de fuerzas para seguir invirtiendo y creyendo en mi marca. La devolución emocional es muy fuerte, hasta han llorado en el negocio conmigo”.

En marzo lanzarán la colección Otoño-invierno 2022, con diseños nuevos, trabajados con texturas como charol, reptiles, cueros y colores que, según adelanta Verónica, busca “ampliar y renovar las opciones para que el público de talles XXS y XXL se sienta a gusto de día y de noche, con opciones para vestirse de manera informal y como para salir de fiesta”.

Su meta es clara y está a la vista que hará todo lo posible para cumplirla: llegar a cada mujer que precise un calzado que se sale de la norma.

Dónde encontrarla:

Instagram: @lkbuenosaires

Site: https://lkbuenosaires.com/