Zoe Gotusso, la elegida para abrir el concierto de Maroon Five

La noche de 2020 en la que por la llegada del Covid-19 se prohibieron los espectáculos masivos, era justo cuando iba a presentarse Maroon Five en la Argentina, en su cuarta visita al país. Con la banda lista y en Buenos Aires, el concierto se suspendió.

Dos años después, Adam Levine y sus secuaces regresaron por la revancha: hoy Maroon Five se presentan en el Campo Argentino de Polo para reencontrarse con sus fans argentinos.

¿La novedad? Eligieron a la joven cantante cordobesa Zoe Gotusso para abrir un concierto que promete una velada mágica bajo el cielo porteño.

En estos dos años, Zoe grabó su disco solista (Mi primer día triste), volvió de a poco y al ritmo post pandemia a tocar en vivo y terminó de sentar las bases de una carrera que hace pie en hermosas canciones y en un vínculo muy cercano con su público.

Es dato: Zoe consigue que todo público se vuelva suyo. Es capaz de, como demostró en Córdoba y Rosario en los últimos días, transformar cualquier plaza en un escenario y con su guitarra improvisar un recital con tal de robarle una sonrisa a sus seguidores.

Hoy es la elegida para telonear a una banda que nació antes que ella.

- El primer hit de Maroon Five - She will be loved- llegó a la Argentina cuando vos tenías 5 años: ¿Qué sentís tocando para un público que, en gran parte, te dobla en edad?

- ¡Me encanta! Lo veo como una oportunidad para darme a conocer con esa generación. Las puertas de mi música están abiertas para todas las edades, siempre. Y también tengo que decir que me gusta la banda (sobre todo las canciones de esa época). Fue mi madre quien me acercó su música y de alguna manera es parte de la banda sonora de mi infancia.

- Los que alguna vez te vieron en vivo saben que tenés un carisma innato y que en un segundo te ganás al público: ¿De dónde creés que viene ese otro talento?

- Primero, ¡gracias! No sé de dónde viene... tendría que mencionar muchas cosas que pasaron durante toda la vida, porque cada cosa que viví me transformó en la que soy. Y soy como quiero ser, me siento natural. Imagino que eso se contagia y que la gente lo siente así.

- Vas a tocar en el Campo Argentino de Polo casi un mes antes de presentar tu disco en Buenos Aires en el Gran Rex: ¿Sentís que un poquito estás calentando motores o no tiene nada que ver lo que va a ver la gente el viernes que el 22 de mayo?

- Todo tiene que ver con todo. Y, aunque el concierto del Gran Rex será muy distinto, esta oportunidad que tengo hoy me ayuda a superar un nuevo desafío y me va a dar fuerza para lo que se viene. Es como dije antes: cada cosa que vivo me va transformando y suma. Estoy segura de que esta experiencia va a dejar una marca en mi.

- Si Adam Levine te invitara a cantar una canción: ¿Podrías hacerlo porque conocés alguna o ponés cara de poker y le decís no speak english?

- I speak in english! Obvio que me daría muchos nervios por su experiencia frente a la mía, pero supongo que compararse está mal. Le re diría que sí y cantaría con el Sunday Morning.