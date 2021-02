Cinco canciones de amor para escuchar en el Día de los Enamorados

¿Quién necesita otra tonta canción de amor? Yo sí.

Nací un 14 de febrero, el día de los enamorados, San Valentín . Cada vez que tengo que decir mi fecha de nacimiento escucho a alguien decir “Ahhhh, seguro sos una romántica”. Sin embargo, no hay mucho de romanticismo en cumplir años, ¿no? Solo tuviste que mantenerte vivo, es un año menos de vida y encima cuando sos chiquito cumplir en febrero no está bueno porque tus amigos están de vacaciones y tenés que esperar a marzo para festejar un cumpleaños que ya venció.

¿Qué es el romanticismo? ¿Lo que nos enseñó Hollywood? Que el chico bueno y noble se queda con la chica linda y popular, los besos perfectos con un hogar a leña de fondo, correr al aeropuerto a decirle a tu amor que no se vaya... ¿Cómo podemos ser románticos si esto nunca pasa en la vida real? Lo cierto es que cada una de estas escenas de cartón pintado están musicalizadas con bellísimas canciones de amor y cada vez que escuchamos una de estas jugamos a ser los protagonistas de historias fantásticas.

Acá va entonces mi top 5 de canciones de amor:

5. “Cuatro estrofas”, de Sandra Mihanovich

Hace unos meses me topé con el disco Puerto Pollensa de Sandra y me di cuenta de que me sabía todas las canciones y, por algún motivo inexplicable, me sabía las letras también. Llamé a mi vieja y le conté y me dijo que ella lo escuchaba todo el tiempo. Yo debía tener 6 años cuando salió. El tema es tremendo, la letra maravillosa y la interpretación de Sandra, como siempre, majestuosa. Gracias madre.

4. ”A Song For You”, de Carpenters

Si nunca escuchaste a Karen Carpenter te estás perdiendo la mejor voz del universo. Es una voz que te abraza, te acuna y te hace dormir como un bebe feliz. Si podés escucharla en vinilo mucho mejor.

3. ”In The Air Tonight”, de Phil Collins

¿Alguna vez bailaste un lento? Mis primeros lentos fueron de la mano de Phil Collins. Con esta canción te puedo asegurar que cuando arranca el glorioso beat de batería a los 3 minutos ya te enamoraste.

2. “Both Sides Now”, de Joni Mitchell

Con una letra insuperable, Joni Mitchell te enseña todo lo que tenés que saber del amor y de la vida también (y la escribió cuando solo tenía 23 años).

1. “La ruta del tentempié”, de Charly García

Charly me llega al corazón siempre en todas sus etapas, pero sobre todo con sus primeros discos como solista. Elijo esta canción número uno en mi lista porque con ella empieza el compilado de canciones que me grabó en casete el chico que me gusta desde hace más de 20 años.

A mis casi 45 años creí haber conocido el amor en todas sus formas, el amor de madre, hija, esposa, amante, amiga... pero este año, como dice Joni Mitchell, pude ver el amor desde otro lado. Mi viejo está internado hace más de 2 meses y apenas podemos verlo por los protocolos del Coronavirus. Cada vez que lo veo no le digo que luche o que se recupere, le digo que lo amo porque necesito que lo sepa. Él me sonríe son su sonrisa de costadito, me mira con sus ojos brillantes y me dice en silencio: ”Yo también mi amor”. Para hacerlo reír he bailado y cantado en terapia intensiva hasta que me echaron los enfermeros, igualito que en una comedia musical de bajo presupuesto, y cuando me voy de la clínica siento que sigue ahí conmigo sonriendo con todos nosotros.

El amor como un PUENTE es el más fuerte, es la magia, lo que no se ve. Algunos me dicen que eso es la fe, pero a mí me cuesta pensarlo así porque soy atea, para mí eso es EL AMOR , entonces, tal vez sí sea una romántica viviendo una historia fantástica después de todo.

Feliz mes del amor.

Mariana Bianchini