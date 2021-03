Cosecha 2021: las bandas y artistas que lanzan disco este año

Babasónicos

El mes pasado la banda completó los EP Delivery con la edición de su tercer capítulo con canciones registradas en Berlín, durante su última gira europea. Pero este año Babasónicos también tendrá un álbum con canciones nuevas. Dárgelos y compañía estuvieron componiendo durante 2020 el material del sucesor de Discutible (2018) y en los primeros días de 2021 comenzaron a grabar en su estudio Juno. El disco volverá a contar con la producción conjunta de Babasónicos y Gustavo Iglesias (al igual que su último trabajo) y, como la banda terminó su relación contractual con Sony, por estos días está en negociaciones para asociarse con una empresa local para este nuevo material.

Ozzy Osbourne

El último trabajo del Príncipe de las Tinieblas, Ordinary Man, del año pasado, era de todo menos ordinario. Con una lista de invitados que incluía a Elton John, Post Malone y miembros de Guns N’ Roses, Rage Against the Machine y Red Hot Chili Peppers, Ozzy Osbourne creó su disco más vital en años. El sucesor (capitaneado por el productor pop Andrew Watt) seguirá en la misma línea, sumando miembros de Metallica y Foo Fighters. “Hay canciones que duran ocho o nueve minutos y son unos viajes muy locos”, le dijo Watt hace poco a Guitar World. “Estoy contento”, dijo Ozzy.

Drake

Una pandemia global no es algo que le caiga bien a un artista como Drake, que se alimenta constantemente de la atención mundial. Se mantuvo extrañamente en silencio todo 2020, con excepción de “Toosie Slide”, del tibio Dark Lane Demo Tapes. El sucesor de Scorpion (2018), con el título característicamente drakeano Certified Lover Boy, fue anunciado a través de un tráiler elegante y misterioso en el que vemos la impresionante racha de discos de Drake uno atrás del otro a través de recreaciones con actores reales. ¿Qué podría significar? Esperemos que Drake arranque bien 2021.

Lorde

Este año Lorde va a publicar un libro de fotos de sus viajes a la Antártida, titulado Going South, y sugirió que el viaje que hizo en febrero de 2019 también la ayudó a crear música nueva: “La Antártida fue como un limpiador de paleta blanco y gigante, una suerte de vestíbulo celestial en el que tuve que moverme para empezar a hacer algo nuevo”, escribió en un reciente mensaje a sus fans. Ella tiende a tomarse su tiempo entre proyectos (su aclamado Melodrama salió cuatro años después del debut con el que se convirtió en estrella, Pure Heroine) y no vemos la hora de escuchar la música en la que estuvo trabajando. “La obra es tan jodidamente buena, amigos”, escribió en otro posteo, en el que reveló que había empezado sesiones de grabación con el productor de Melodrama Jack Antonoff antes de la cuarentena global.

Kapanga

La banda de Quilmes tenía todo listo para celebrar sus veinticinco años en la ruta con un disco nuevo en 2020 y una gira acorde a la situación, pero la pandemia, como en tantos otros casos, cambió los planes. Del disco ya se había adelantado un primer single, “Todavía”, pero el parate generalizado dejó todo en stand by. “La verdad es que esperábamos poder editar el disco por estos días, porque ya lo teníamos listo, pero ahora con el tema de la segunda ola y todo eso, volvimos a replantear el asunto”, dice el guitarrista Maikel. “Somos un grupo old school: grabamos un disco y lo presentamos por todo el país. Entonces, nos preocupa que, si no podemos tocarlo, el disco se diluya. Por eso pensamos en jugar una carta que todas las bandas tienen y que nosotros teníamos en carpeta, incluso con temas ya demeados: hacer un disco de versiones de canciones nacionales e internacionales, a la manera de Kapanga, con mucho humor. Nosotros versionamos temas de Babasónicos (”Los calientes”), de Los Fabulosos Cadillacs (“Número dos en tu lista”) o de Virus (“El probador”), pero bueno, esos temas no los incluiríamos, sino que serían todos covers nuevos”. Entre estas flamantes versiones estaría una de “Hotel California”, de Eagles, pero con el título de “Hostel California”. “La letra la tocamos un poco y la adaptamos a nuestra vida. Es la historia de un hostel de mala muerte, muy Kapanga”.

The Cure

Como en casi cualquier instante de la última década, un nuevo disco de The Cure podría aparecer en cualquier momento. En 2018, Robert Smith le dijo a Rolling Stone que el grupo se había pasado un mes en el estudio para registrar el sucesor de 4:13 Dream, de 2008. “Esperamos más de 10 años para hacer esto, no puedo pensar simplemente: ‘Oh, así está bien’”, dijo. “Es difícil porque estoy midiendo las canciones y el disco con Pornography y Disintegration”.

Skay

“Durante toda la cuarentena se la pasó en el estudio, componiendo, tocando y grabando. No paró ni un día”. Las palabras de su compañera de toda la vida, Poli, describen cómo Skay Beilinson decidió combatir la pandemia. Y los primeros resultados se pudieron escuchar a fines de diciembre de 2020 (“¡Corre, corre, corre!”) y en enero de 2021 (“Un fugaz resplandor”). Dos clásicos instantáneos de la factoría Skay que lo acercan a sus años ricoteros y que funcionan como adelanto de lo que muy probablemente antes de fin de año se convierta en su próximo álbum.

Andrea Álvarez

A seis años de su último álbum con canciones nuevas, Y lo dejamos venir (2015), Andrea Álvarez tiene lista una nueva placa, que en un principio iba a incluir doce temas, pero que finalmente tendrá la mitad. “Tengo seis canciones terminadas y otras seis por la mitad. Pero la verdad es que 2020 no fue inspirador para nada, así que me decidí por esas seis y editarlas de manera digital, no física. Los temas que ya tengo terminados son tan apocalípticos que parecen post pandemia. Se ve que algo había en el aire”, adelanta Álvarez. El disco se va a llamar Policía de la corrección, igual que una de las canciones. “Hay muerte, bronca, y sensación de un final”, dice y larga una carcajada. “Mucho rock aunque lo hice escuchando hip-hop prácticamente todo el día”. La cantante e instrumentista entrará a grabarlo en mayo.

St. Vincent

A fines de 2020 Annie Clark anunció que tenía un disco “cargado” para 2021, el sucesor de Masseduction, una farsa futurista plagada de latex, y su versión acústica MassEducation. Clark es una artista tan camaleónica como su ídolo David Bowie, obsesionada con las reinvenciones y los renacimientos, de modo que es entendible que, como le dijo hace poco a Mojo, el proyecto (que aún no tiene título) marque un “cambio tectónico” en su trabajo. “Sentía que ya había ido lo más lejos que podía con la angularidad”, dijo. “Me interesaba volver a la música que había escuchado mucho, como discos de Stevie Wonder de principios de los 70, Sly and the Family Stone. Yo estudié a la sombra de esos maestros”.

Stevie Wonder

El año pasado, Wonder lanzó dos temas nuevos: el contemplativo y esperanzado “Where Is Our Love Song”, compuesto en parte en los sesenta, y la vivaz “Can’t Put It in the Hands of Fate”, que conjuraba su trabajo glorioso de mediados de los setenta. Las canciones constituían su primer material nuevo editado en 15 años, y también fueron el disparador de su propio sello, So What the Fuss Records (distribuido por Republic, propiedad de Universal). Wonder dice que las canciones pueden terminar en un futuro EP, o quizás como parte de Through the Eyes of Wonder, su disco de larga gestación. Estos planes siguen aún sin confirmarse, pero si tenemos suerte, veremos el primer disco de Wonder con música nueva desde la segunda presidencia de George Bush.

Billie Eilish

A juzgar por “Therefore I Am”, el single que publicó Billie Eilish el año pasado, la cantante va a continuar con el sonido de pop gloriosamente introvertido de When We Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) en su segundo LP, que aún no tiene título. Como en su megahit “Bad Guy”, susurra insultos dulces a toda la gente que alguna vez dudó de ella sobre una base contundente de su hermano Finneas, y suena todo el tiempo segura y confianzuda.

Poncho

El cuarto disco de estudio del trío compuesto por Javier Zuker, Leandro Lopatín y Fabián Picciano tiene aún más sorpresas de las que ya adelantaron con los temas que se conocieron el último año: “She Don’t Care” (con Lucas Low), “Tiempo” (con Goyo Degano, de Bandalos Chinos), “Sola por la ciudad” (con Karina Vismara y sample de Serú Girán incluido) y “Gorila” (con los traperos Arruinaguacho). El próximo adelanto de Poncholandia será un tema con Vicentico en voz y después sí, ya llegará el álbum (que además incluye una canción con Santiago Motorizado como cantante). “Nosotros somos houseros, pero este disco también tiene mucho de canción”, asegura Lopatín. “De hecho, el tema que grabamos con Santi es super emotivo y bastante más tranqui. El álbum es bien variado, como Poncho”

Airbag

“Hace cuatro años que no sacamos disco, una bocha...”, dice Pato Sardelli. “No teníamos el apuro, íbamos a sacarlo hace dos años, pero seguimos grabando y después vino la pandemia. La banda está en un momento que nos permite hacer esto, en otro por ahí teníamos la urgencia o la demanda de una industria que te pide. Nosotros hoy queríamos hacer un disco que signifique algo y no sacarlo por sacar, algo que es muy común por estos días. Queríamos estar conformes con el disco y que nos represente ahora”. Finalmente en 2021 llegará entonces el sucesor de Mentira la verdad. “Es un disco muy abierto, en el que como siempre predominan las guitarras, pero con el audio de la batería muy cuidado. Queríamos mantener el volumen muy alto. Fuimos componiendo y grabando durante la gira del disco anterior y pasa por todos lados. Hay hasta hip-hop”, adelanta el cantante y guitarrista. Entre las sorpresas que prepara el trío de los hermanos Sardelli para el álbum está un tema grabado junto a Los Enanitos Verdes, que será el próximo adelanto del material. “Cuando la demeamos enseguida se nos vino a la cabeza la voz de Marciano Cantero, tan rock nacional, y un amigo nos insistió para que lo llamáramos. Pero después me parecía que estaba bueno llamar a todos los Enanitos. No lo conocía a Marciano, pero hablé dos horas por teléfono y se re copó”.

Lana Del Rey

Chemtrails over the Country Club debió demorarse por la pandemia, pero Lana Del Rey se mantuvo inspirada todo el año, publicando su primer libro de poesía, y anunciando un disco de standards que ojalá que salga pronto. Hace poco reveló el tema que da título a Chemtrails y un contenido visual extraño, que incluye imágenes del viejo Hollywood, peces dorados en bolsas de plástico, teléfonos antiguos y, bueno, hombres-lobo. El disco sale el 19 de este mes y seguramente tendrá baladas camp californianas para que cantemos con torpeza.

La Renga

Como tantos otros, el trío de Mataderos tenía pensado editar el disco sucesor de Pesados vestigios (2014) en 2020, pero la pandemia tiró todo para atrás. De todas formas, La Renga adelantó ya seis canciones de su futura producción: “Llegó la hora”, “Parece un caso perdido”, “Para que yo pueda ver”, “La flecha en la clave”, “En bicicleta” y “El que me lleva”. “La idea era sacar el disco en marzo (de 2020), pero la cuarentena nos complicó”, dijo Tanque en una entrevista online. Aparte de estos seis temas, la banda contaría con otras seis canciones terminadas y listas para el álbum que aún no tiene fecha de edición, ya que esperan el momento apropiado para poder salir a tocarlo. “Queremos hacer una masterización especial para el disco, pero vamos a esperar a que se normalice todo un poco. Esperemos que podamos sacar el álbum este año”, aseguró Gaby, histórico manager de La Renga.

Greta Van Fleet

Para hacer una canción para el próximo disco de Greta Van Fleet, el cantante Josh Kiszka se inspiró viendo cómo un cubo de hielo flotaba en su trago. Repleto de la pirotécnica característica del grupo, The Battle at Garden’s State se editará el 16 de abril y promete hacer que vuelva el rock retro y volado en 2021. “Este es un mundo con las antiguas civilizaciones, como nuestro propio universo paralelo. Es una analogía”, le dijo Kiszka a Rolling Stone. “Cada canción tiene un tema. Una magnificación de culturas y civilizaciones diferentes en este mundo, en busca de una forma de salvación o iluminación”.

Santiago Motorizado

El cantante de Él Mató a un Policía Motorizado viene atrasando su debut como solista desde 2016. En aquel entonces grabó un puñado de canciones en el estudio Romaphonic, pero un año después, la grabación de La síntesis O’Konor, de Él Mató, postergó los planes. “Ahí arrancó una dinámica que me tomó mucho tiempo, con las giras y todo eso y medio que me obligó a bajonear el disco en solitario. Con el tiempo, lo volví a escuchar y no me gustó lo que habíamos hecho. Entonces ahora, con más tiempo, lo encaramos de vuelta”, cuenta Santi Motorizado. “Ya grabamos veintidós baterías y todas las bases. Hay dos temas más que no tienen batería y entre todas esas canciones me imagino que habrá un disco, que calculo tendrá 10 temas. Porque hay muchas ideas sueltas que no necesariamente van a terminar en un disco. Hay un grupo de canciones que tienen algo común y otras que van por otro lado, algunos covers y otros temas que tienen un formato estético diferente”. Para empezar, en los próximos meses saldrán las primeras canciones sueltas, a manera de adelanto del álbum que probablemente llegue antes de fin de año. “Estuvimos cinco días el mes pasado en Romaphonic y estoy recontento con el resultado”, dice Santi en un impasse de la grabación de otro proyecto: la música para el regreso a la TV de la serie Okupas.

Megadeth

Megadeth empezó a trabajar en su décimo sexto disco de estudio (tentativamente titulado The Sick, the Dying and the Dead) hace más o menos dos años. Pero al líder Dave Mustaine le diagnosticaron un cáncer de garganta, que superó a principios de 2020, lo cual sumado a la cuarentena por la pandemia desaceleró el progreso. “Tenemos uno de los discos más feroces que hayamos hecho desde Rust in Peace [de 1990]”, dijo el guitarrista sobre su próximo álbum.

M.I.A.

El año pasado M.I.A abrió una cuenta de Patreon en la que, por 5 dólares por mes, podías recibir todo tipo de contenido exclusivo. Abordó la plataforma con la suerte de curiosidad creativa que la vuelve una artista tan interesante de seguir. Su último single, “Ctrl”, editado en la última primavera, fue un uso eficiente del frenesí de la energía de M.I.A. Ella aseguró que el single era un tema suelto, dejándonos sin pistas sobre cuál será el próximo paso de esta artista interminablemente sorprendente.

Fidel Nadal

Fidel Nadal participó del último festival prepandémico, el Vive Latino mexicano, y desde entonces se quedó a vivir en México. Durante el año del encierro, el ex cantante de Todos Tus Muertos planeó un regreso discográfico que reúna sus éxitos como solista, pero acompañado por artistas de renombre de toda Latinoamérica. Serán diez temas, entre los que figuran “International Love”, “Trabajo de hormiga”, “Luz y compañía”, “Carita de alfajor”, “Vamos a pasarla bien” y “Te robaste mi corazón”. “Los temas van a ser versiones de los artistas que participan y Fidel va a cantar sobre eso”, cuentan desde su compañía discográfica. Entre los invitados a versionar sus canciones están Los Caligaris, Los Auténticos Decadentes, Damas Gratis, Instituto Mexicano del Sonido y Santa Fe Klan. El primer corte llegará este mes.

Weezer

El décimo cuarto disco de Weezer que se suponía que iba a salir en mayo del año pasado, luego de los dos discos editados por el grupo en 2019, The Black Album y The Teal Album, finalmente tiene fecha de lanzamiento para el 7 de mayo de este año. Como implica el título, Van Weezer está inspirado en el amor de la banda por el rock pesado viejo. “La inspiración para el álbum son las raíces más profundas de Weezer: ¡el metal!”, dijo la banda en una declaración. “Y ustedes preguntarán qué tiene que ver Weezer con el metal. En sus primeros años, Rivers era fan de Kiss; Brian era fan de Black Sabbath; Pat le rezaba a Van Halen y Rush; a Scott le encantaban Slayer y Metallica”.

Marilina Bertoldi

Buena parte de la escena local espera con ansiedad al sucesor de Prender un fuego, el disco con el que Bertoldi ganó el Gardel de Oro en 2019, del que apenas se pudo escuchar un adelanto, “Amuleto”, durante una entrevista que le realizaron en la radio norteamericana KEXP. “Al fin me di un descanso para componer un montón de material y además es una canción muy importante para mí porque me senté en el piano otra vez, que fue mi primer instrumento”, dijo la cantante y guitarrista.

Las Ligas Menores

Pablo Kemper cuenta que también Las Ligas Menores están entre las bandas que planeaban empezar a trabajar en disco nuevo “justo” cuando empezó la pandemia: “Habíamos grabado las bases de dos temas que ya teníamos más cerrados y pensábamos empezar a preproducir el resto de las canciones junto a Pipe Quintans”. En noviembre pasado se pudo escuchar uno de esos dos temas como primer adelanto, “Hice todo mal”, y el otro, “La nieve”, se podrá escuchar este mes. “El hecho de que disfrutamos mucho más haciendo las canciones en la sala de ensayo, probando variaciones ahí mismo para tener todo bastante armado a la hora de grabar, hizo que no podamos avanzar todo lo que queríamos en este contexto. Lo bueno fue que en la cuarentena surgieron más canciones, con lo cual creemos que el disco puede quedar muy bueno. No tiene nombre todavía, pero la idea es tenerlo listo para fin de año”.

Turf

En 2019 los Turf ingresaron a los estudios Romaphonic con la idea de grabar las primeras canciones de su próximo álbum. De allí salieron los adelantos “¿Cuál?” y “Voy dejando atrás”. Pero recién con el regreso a cierta normalidad con los protocolos debidos, meses atrás volvieron a su sala de Villa Urquiza para continuar con el material. La producción está a cargo de Ezequiel Araujo, quien desde México supervisa las nuevas canciones. “Nosotros no somos del single y la verdad es que queremos lanzar el disco ya. Pero bueno, en estos tiempos lo que más avanzó es la tecnología y hay que tratar de hacerla jugar a nuestro favor. Tenemos todo bastante adelantado y el trabajo con Araujo fue increíble”, se entusiasma Lopatín, el guitarrista de Turf que, sumando su debut solista editado a fines del año pasado y el álbum de Poncho que está por salir, al cierre de 2021 habrá editado tres discos.

Miranda!

La dupla pop de Ale Sergi y Juliana Gattas también decidió mirar un poco hacia atrás para su próxima producción y celebrar así sus 20 años. “No es una vuelta a los inicios. Es una revisión de toda nuestra carrera. En cada álbum siempre quisimos hacer algo diferente, pero esta vez quisimos hacer lo de siempre, pero mejor. Una vez más trabajamos con Cachorro López en la producción, pero también hay tracks producidos por Gabriel Lucena”, adelantan.

Evanescence

Ya pasaron nueve años desde el último disco de Evanescence, pero el grupo de metal alternativo está listo para hacer más ruido en 2021. “La energía se expandió”, le dijo la cantante Amy Lee a Rolling Stone acerca de las sesiones de grabación para su nuevo LP en Nashville. “Estábamos prendidos fuego”. El álbum se llamará The Bitter Truth, se editará el 26 de este mes y será el primer lanzamiento de material nuevo con la alineación actual de Evanescence. En los temas más recientes, como “Wasted on You” y el himno activista “Use My Voice”, suenan más robustos que nunca.

