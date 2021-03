Las nuevas voces en los premios Grammy

Phoebe Bridgers

Quién: La cantautora de 26 años conquistó a los críticos con canciones honestas y desoladoras sobre la tristeza en Stranger in the Alps [2017] y su single “Motion Sickness”. Desde entonces, fue una presencia ineludible para los fans del rock y el folk, colaborando con todo el mundo, como Conor Oberst y The 1975. Su último disco, Punisher, fue festejado como uno de los mejores de 2020, pero lo que hace que se destaque aún más es que jamás perdió su sentido del humor. Además de su desopilante cuenta de Twitter, hace poco prometió una versión de “Iris”, de The Goo Goo Dolls, si Donald Trump perdía la elección presidencial, y luego lo hizo junto a Maggie Rogers.

Los hits: Las ventas del cover de “Iris” recaudaron 173.703 dólares para la organización Fair Fight de Stacey Abrams. Antes, los singles “Garden Song” y “Kyoto” metieron a Bridgers en el ranking de 500 artistas de Rolling Stone.

Ingrid Andress

Quién: Nativa de Colorado, ex cantante de grupos de a cappella (su equipo compitió en The Sing-Off), Andress explotó en Nashville el año pasado con su dulce single debut, “More Hearts Than Mine”. Tiene un abordaje compositivo al estilo de los cantantes de country y toca el piano de una forma que recuerda a Sara Bareilles. Su disco Lady Like fue uno de éxitos más resonantes del country pop de 2020.

Los Hits: “More Hearts Than Mine” está en el Top 3 de las radios de country. El cover reciente que hizo Andress de “Don’t Start Now”, de Dua Lipa, tiene más de 2 millones de escuchas en Spotify.

Megan Thee Stallion

Quién: Megan podría haber sido nominada el año pasado, gracias a la fuerza de su mixtape Fever. Desde entonces no hizo más que solidificar su posición como una de las MC más formidables del rap y una estrella pop en derecho propio.

Los hits: El remix de “Savage” con Beyoncé le dio a Megan su segundo Número Uno en la lista de las 100 Mejores Canciones de RS. Después, se superó con “WAP”, su enorme colaboración con Cardi B.

Chika

Quién: La rapera de Alabama de 23 años se viralizó con un freestyle en 2018 en el que criticaba el apoyo a Trump de Kanye West sobre la base de “Jesus Walks” del propio West. Despertó más miradas cuando tocó “Richey v. Alabama”, un rap sobre un proyecto de ley sobre el aborto en su estado natal en el programa Jimmy Kimmel Live.

Los hits: Sus singles “No Squares”, “High Rises” y “Can’t Explain It”.

Doja Cat

Quién: Doja Cat se hizo conocida públicamente con un meme en 2018, cuando subió una explosión brillante de pop absurdo, “Mooo!”, una canción que se trata literalmente sobre ser una vaca. En 2020 hizo un crossover aún más popular con el single de disco-pop “Say So”. La canción compite a Tema del Año y Mejor Interpretación de Solista Pop.

Los Hits: No solo “Say So” fue un enorme éxito en rankings y TikTok: también el remix con Nicki Minaj llegó alto en los charts. Si quieren un hit pre “Say So”, busquen “Juicy” o “Tia Tamera”, con Rico Nasty, ambas en el debut de Doja de 2018, Amala.

D Smoke

Quién: D Smoke fue el ganador de la primera temporada de la competencia de hip-hop de Netflix, Rhythm + Flow, y pasó del reality a la industria de la música con toda comodidad. Después de su victoria en Netflix, el rapero editó el EP Inglewood High. Luego, en febrero de 2020, editó un disco nuevo, Black Habits, con el que fue nominado al Grammy al Mejor Disco de Rap.

Los Hits: Uno de los mejores temas de Black Habits fue “Gaspar Yanga”, una colaboración con Snoop Dogg, cuyo video amasó más de 10 millones de visitas en YouTube. El tema del título también se destaca.

Noah Cyrus

Quién: Es la hermana menor de Miley e hija de Billy Ray. The End of Everything, el EP de Noah de 2020, incluía el single “July”, luego remixado por Leon Bridges. También hizo colaboraciones con Lil Xan y Jimmie Allen.

Los Hits: “Make Me (Cry)”, un single de 2016 con Labrinth, sigue siendo una de las mejores canciones de Cyrus.

Kaytranada

Quién: Kaytranada probablemente sea el nominado más inesperado de este año. Este DJ y productor canadiense-haitiano solidificó su lugar como preferido del indie con su estelar debut de 2016, 99.9%. El sucesor de 2019, el igualmente genial Bubba, está nominado a Mejor Disco de Dance/Electrónica.

Los Hits: “10%”, con Kali Uchis, está nominado a Mejor Tema de Dance; si querés profundizar más, buscá los destacados de 99.9%, como “Glowed Up”, con Anderson .Paak y “You’re the One” con Syd. J.

