Amores peludos

Cada vez más familias eligen incluir a sus mascotas en sus planes, rutinas y presupuestos. Y no es casual: su bienestar también forma parte del nuestro. Club LA NACION lo sabe bien, por eso, en su amplio abanico de beneficios, también incluye pet shops, veterinarias y servicios que ayudan a cuidar mejor a los compañeros más fieles.

En ese ecosistema que crece año a año, Mi Vet Shop se presenta como una comunidad digital que conecta veterinarias y pet shops de todo el país con sus clientes. Su plataforma permite buscar comercios por zona, explorar catálogos de alimentos, accesorios, productos de higiene y servicios veterinarios y realizar compras de forma segura sin moverse de casa. Además, cuenta con una app que puede facilitar aún más los pedidos.

Por su parte, Petsu es una tienda online pensada para quienes buscan variedad y comodidad en un solo lugar. En su selección se pueden encontrar productos para perros y gatos: desde alimentos balanceados y snacks naturales hasta accesorios como camas, comederos, collares, transportadoras y juguetes interactivos. También ofrecen artículos de higiene, productos antipulgas y opciones de pago flexibles, además de envíos a domicilio y retiro en punto de venta.

En Unipet, la propuesta combina lo mejor del cuidado y el equipamiento para mascotas. Además de una amplia línea de accesorios (desde collares, correas y arneses hasta camas, comederos, mantas y transportadoras), ofrecen atención veterinaria tanto online como a domicilio, pensada para resolver consultas, controles o seguimientos sin necesidad de trasladar al animal. Con un enfoque integral en el bienestar de las mascotas, su plataforma busca simplificar la experiencia de compra y cuidado, adaptándose al ritmo y las necesidades de cada hogar. Pequeños gestos que hacen una gran diferencia en su vida... y también en la nuestra.

Todo para ellos

Mi Vet Shop

$10.000 de regalo en la primera compra online todos los días

www.mivetshop.com.ar

Petsu

15% para socios BLACK y 10% para Premium, adicional en compra online todos los días

www.petsu.com.ar

Unipet

15% en compra online de accesorios y 10% en servicios de atención veterinaria a domicilio y online, todos los días

www.unipet.com.ar

Modo Pet Design

10% de martes a viernes

www.modopet.com

Mascotas Ya

10% adicional en compra online y presencial todos los días

tienda.mascotasya.com

Clinistore

15% en todos los productos y 10% en alimentos balanceados todos los días

www.clinistore.com.ar

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.