Anticipando el 29

escuchar

Comer ñoquis los días 29 en Argentina tiene sus raíces en creencias populares. En el siglo XIX hubo una gran cantidad de inmigrantes italianos que llegaron al país en busca de un futuro mejor. En muchos casos de clase trabajadora, se dice que el último día del mes preparaban esta comida sencilla con lo que quedaba en la cocina: harina y papa. Con los años, surgió también la tradición de colocar dinero debajo del plato como símbolo de prosperidad. Aquí, propuestas para mantener vivo el ritual.

Monti Bar de Pastas es una cadena gourmet que ha llegado para quedarse. Entre su carta hay todo tipo de pastas con salsas riquísimas, muchas de ellas novedosas. Pero el plato estrella es uno solo: el volcán de ñoquis. Una propuesta muy original en la que los ñoquis vienen servidos dentro de un gran pan ahuecado y coronados con extra queso fundido. Asimismo, tienen una versión vegana llamada NOT VOLCÁN. En ambos casos son para compartir, porque las porciones son generosas.

Para quienes busquen un poco de clima de cita, Il Fiume Ristorantino puede ser una muy buena opción. Ubicado en el corazón de Puerto Madero, cuenta con una gran vista al río, un marco ideal para disfrutar los mejores platos italianos. El ambiente es muy cálido y tiene la particularidad de que su cocina está a la vista. ¿El recomendado? Los gnochis tricolores con salsa rosa, que seducen por su suavidad y delicadeza.

Otra propuesta más que interesante es Fresca Laboratori di Pasta. Aquí, mediante el concepto made in Italy, se defiende y promueve el verdadero espíritu italiano en cada una de sus creaciones. Y en lo que respecta a los ñoquis, los ofrecen en variadas versiones: no solo de papa, sino también de espinaca, calabaza y remolacha, además de unos apuntados a los más chicos: los unicornio, en todos los colores del arco iris. Sin duda, no hay excusas para no respetar el ritual. Destacado: ¿Quién dijo que solo son de papa? Los ñoquis también pueden ser de calabaza, espinaca y remolacha, entre otras opciones.

Tentación italiana

Il Matterello

20% todos los días

www.instagram.com/ilmatterellolaboca

Cucina D’Onore

20% para socios BLACK en almuerzos y cenas todos los días

www.cucinadonore.com

La Casona de Flores

20% todos los días

www.lacasonadeflores.com.ar

Fresca Laboratori di Pasta

20% para socios BLACK en almuerzo y caffetteria de martes a domingo

www.frescalapasta.com

Monti Pastas

20% para socios BLACK los lunes, martes y miércoles

www.linktr.ee/montipastas

Il Fiume Ristorantino

20% todos los días

www.ilfiumeristorantino.com.ar

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION