Anticipar el brindis

Aunque no entendamos bien en qué momento se escurrió el tiempo, lo cierto es que quedan muy pocas semanas para el cierre del año. Con él llegan una sucesión de encuentros que prometen risas, charlas y también descorches. ¿El secreto para llegar a este momento sin estrés y con las copas llenas? Equiparse con criterio, recurriendo a las buenas bodegas y vinotecas que saben de perfiles, maridajes y momentos.

En esta búsqueda, Amparo Mercado Gourmet surge como un refugio para quienes desean anticipar las celebraciones con lujo de detalles. Nacida hace más de 40 años como un modesto negocio de vinos y productos regionales, hoy dispone de ocho sucursales distribuidas en barrios como Palermo, Núñez, Villa Urquiza, Devoto, Belgrano y La Imprenta, combinando una cuidada curaduría de vinos con delicatessen, quesos especiales y el condimento perfecto para una cava lista para las fiestas.

Otra buena opción para quienes quieren ir comprando sus elegidos para las Fiestas es DeBarricas, la cadena de vinotecas con sucursales en todo el país. Su propuesta combina una cuidada selección de etiquetas (desde bodegas boutique hasta clásicos argentinos) con asesoramiento personalizado. Cada local mantiene el espíritu de encuentro: un espacio donde el vino se conversa, se descubre y se elige pensando en las celebraciones que vienen.

Y para cerrar con broche de oro esta selección, la vinoteca Bukowski Wine & More se destaca por su cuidado por los productos de alta gama (tanto nacionales como importados) y su asesoría. Con una sección “Luxury”, en la que figuran etiquetas especiales, espumantes de prestigio y hasta licores de colección, resulta ideal para quienes quieren no solo abastecerse, sino elevar su cava con piezas significativas. Una visita perfecta para elegir con tranquilidad aquellas botellas que marcarán la diferencia en los momentos que importan.

Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

Copas en alto

Zorzal Wines

20% para socios BLACK y 15% para Premium en la compra de seis vinos de martes a sábado

www.zorzalwines.com

DeBarricas

Hasta 25% en productos nacionales y hasta 15% en productos internacionales (ver días que aplica en la web/app de Club LA NACION)

www.debarricas.com.ar

Bukowski Wine & More

20% para socios BLACK y 15% para Premium los martes y jueves

www.bukowski.com.ar

Amparo Mercado Gourmet

25% los lunes y jueves

www.instagram.com/amparomercadogourmet

Go Bar

25% en vinos y espumantes y 10% en destilados, aperitivos, spirits y cervezas, todos nacionales, todos los días

www.gobar.com.ar

Frappé

30% de sábados a lunes y 20% de martes a viernes

www.instagram.com/frappewinestore

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.