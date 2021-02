Cambiá tu relación con la comida

Cada vez que se habla de alimentación surgen las mismas preguntas y eventualmente las mismas respuestas. Hay que informar, pero a esta altura ya muy pocas personas pueden decir que no sabían que el azúcar nos hace mal, que tenemos que tomar más agua y comer menos harinas, menos carne y más vegetales y frutas. Sabemos qué tenemos que comer, pero nada parece funcionar demasiado. No cambiamos de hábitos. Porque lo que no nos dijeron es que tenemos que hacer que eso nos guste, no solo “comerlo”. Lograr relacionarnos de otra forma con la comida.

¿Dónde compras las verduras? ¿Qué queso estás usando? ¿Qué café? ¿Dónde se consigue pescado fresco? ¿Qué carnicería te va? ¿Hiciste casero esto o aquello? Son las preguntas que de a poco van reemplazando, en las conversaciones cotidianas, al clásico: ¿Qué serie estás viendo?

Lo que quiero decir es que la conversación cotidiana de a poco viró hacia las cosas que comemos en círculos donde antes no pasaba. Por otro lado, te aparecen avisos de aplicaciones de envíos que te dicen a las 19,45: “Relajate, no cocines, te llevamos lo que quieras en 30 minutos. "

Por que lo que pasó es que hubo cambios de hábitos, por primera vez, en una escala apreciable por el mercado. En solo un año empezamos a cocinar e intercambiamos información sobre lo que comemos con nuestros pares y vecinos. Hablamos de etiquetado en primera plana. Redescubrimos el valor de la comida y de la cocina. Intercambiamos recetas, tomamos clases x zoom, y vemos tutoriales. Y todo esto, impulsado por la crisis global más grande de nuestro tiempo.

El punto es que todo lo que comemos lo hacemos porque lo aprendimos, lo copiamos, se nos mostró cómo y qué comer. Absolutamente todo. Si necesitamos regulaciones es porque mucho de lo esencial con respecto a aprender a comer se delegó al mercado y a costumbres que no se aplican a las realidades que vivimos hoy. Los vegetales no son feos ni hay que esconderles el sabor. No estás indefenso ante una hamburguesa, no comés de más para no tirar comida. Simplemente eso es lo que nos mostraron, lo que nos enseñaron directa o indirectamente.

La realidad, en cambio, es que lo que comemos está conectado a cómo vivimos. Hay cosas que olvidamos: a no picar entre comidas, a no comer hasta que nos sentimos mal o estamos llenos.

Lo que tenemos que entender es que la clave no está en informar, sino en reprogramar, en volver a aprender a comer sin los dictámenes sin demasiado sentido, como comer entrada, plato y postre; como terminarse el plato de comida sí o sí, porque lo podés guardar y comer después, no olvidemos que el tirar comida también es parte de todo lo que está mal aprendido. Hay platos, como el puchero, en los cuales nada se tira, y tienen varias etapas que se comen con el correr de los días. Hoy el desperdicio de alimentos es uno de los grandes problemas mundiales.

Somos la única especie del mundo a la cual la psicología le afecta directamente en lo que come. La culpa y la ansiedad están intrínsecamente relacionadas en cada bocado con el placer. ¿Sabés por qué? Porque hay cosas que olvidamos, o que nunca incorporamos.

Comer bien debería proporcionarnos la misma cantidad de dopamina que unas papas fritas y un helado. Es solo aprender de a poco a disfrutar de un durazno, de un hinojo dorado y dulce, de una ricota fresca y de unos garbanzos bien cremosos. Pero eso nos va a gustar solo si nos tomamos en serio el aprendizaje. Sacar el ruido ambiente que nos aleja, todo lo que nos dijeron, y empezar de nuevo.

Los adultos podemos aprender, como lo hacen los niños o quizás poder aprender junto con ellos. Por que otra no queda. Dos tercios de la población mundial tiene exceso de peso y lo que comemos hoy es responsable del 10% de la muertes evitables, mas que el tabaco. Como dije: otra no queda. Y no es solo comer tus vegetales, es encontrar la manera de que realmente te gusten. Se puede, todo se aprende.