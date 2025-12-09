Compras sin vueltas

La clave para sobrevivir a diciembre es simple: organizarse. Mientras la ciudad empieza a cargarse de tránsito, colas y pedidos de último momento, estas primeras dos semanas siguen siendo la ventana más ordenada para tachar regalos sin perder horas ni energía. Ropa a buen precio, juguetes tentadores, accesorios, kits para la casa y opciones útiles que no necesitan demasiada vuelta. Aquí, un recorrido pensado para comprar rápido, bien y antes de que empiece el caos.

En ese camino, Magher es una apuesta segura para quienes buscan ropa funcional y de buena calidad. La marca, argentina y con más de 30 años de trayectoria en el mercado textil, trabaja líneas urbanas y deportivas para mujer, hombre y chicos, con básicos, conjuntos, calzas, shorts, camperas livianas y una sección completa de natación. Sin duda, es un buen punto para resolver regalos útiles y versátiles que se usarán todo el año.

Otro buen recomendado para un regalo original es cualquiera de las propuestas de Sodastream. Con sus máquinas domésticas de gasificación, permite transformar agua corriente en agua con gas en segundos, personalizando la intensidad de las burbujas. Además, evita el uso de botellas plásticas de un solo uso, permite disminuir el consumo de gaseosas y es ideal para quien valora lo útil, sostenible y práctico.

¿Tenés que hacer un regalo a una amante de la bijou? María Rivolta puede salvarte: lleva más de dos décadas trabajando bijouterie y accesorios de acero quirúrgico, plata 925 y piezas bañadas en oro, con un catálogo amplio que incluye collares, aros, pulseras, anillos, tobilleras y relojes. La marca se caracteriza por diseños limpios y bien terminados, pensados para uso cotidiano: cadenas finas, eslabonadas, argollas de distintos tamaños, sets combinables y piezas más geométricas que aparecen cada temporada. En estas primeras semanas de diciembre, es una parada práctica para resolver regalos duraderos y accesibles, con opciones que van desde los clásicos infalibles hasta lanzamientos nuevos que se renuevan todas las temporadas.

Bajo el árbol

Magher

20% todos los días

www.magher.com.ar

Sodastream

10% acumulable todos los días hasta el 31.12

www.sodastream.com.ar

María Rivolta

20% de lunes a jueves

www.mariarivolta.com

Creciendo

20% todos los días

www.creciendo.com

Kids Point

20% en compra online y presencial todos los días

www.kidspoint.com.ar

La Nueve Equipajes

15% todos los días

www.lanueve.com.ar

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.