Cumples burbuja: de la alegría de festejar al dilema de no poder invitar a todos

Desde hacía dos meses preguntaba todos los días cuánto faltaba para su cumpleaños. Sin poder festejar sus 5, Lucas estaba más ansioso que nunca para que llegara el día. Su día. “El año pasado tenía todo preparado, con el salón reservado, y se canceló. Este año no había chance de no festejarlo, sabíamos que íbamos a hacerlo y fuimos evaluando posibilidades –dice Julieta Porta, la mamá–. Primero pensé en un parque con todos los amiguitos del cole por el tema del aire libre pero después desistí porque es un lío por la seguridad, el baño... Y entonces pensé en hacerlo en mi casa porque tengo un jardín y en esta época la temperatura acompaña. El tema era que Lucas no iba a poder invitar a todos los chicos de la clase. Le dije que podíamos hacerlo solo con seis amigos y enseguida lo aceptó. Armamos el ‘dream team’ de los nenes y nenas que íbamos a invitar, alquilé un castillo inflable y la verdad fue un éxito. Lucas estaba feliz”, cuenta Julieta, que para hacer partícipe al resto de los compañeros mandó unos cupcakes al colegio y todos le cantaron ahí el feliz cumpleaños.

Cata festejó sus 6 años en la Plaza Pueyrredón, en San Isidro, solo con los compañeros con los que comparte la burbuja del colegio Ignacio Sanchez

Volver a festejar después de un año de suspensiones o zoomples que surgieron como una solución obligada, es todo un desafío . Porque implica dejar de lado la máxima de invitar a todos, sin excluir a ninguno, que suele ser una regla en la primera infancia, y acomodarse a las nuevas restricciones . contexto y no hay mayores reclamos por no haber recibido la invitación al cumpleaños, no deja de ser para muchos un dilema el hecho de celebrar en modo burbuja. “A mí siempre me gustó invitar a todos los chicos, que no quede ninguno afuera. De hecho pensé en mandar un mensaje al resto de las mamás explicando la situación. El año pasado tuve que suspender, tenía el salón, todo, y no lo pudimos hacer. Fue duro porque Ema estaba súper entusiasmada. Este año le prometimos que se lo íbamos a festejar como sea, de hecho el salón todavía lo tengo señado. Cuando empezamos a organizar el festejo llamé para averiguar y me dijeron que podía ir con hasta 20 chicos, que son justo los del grado de Ema, pero no me dio seguridad porque el lugar es cerrado y tener a veinte nenes y nenas saltando en un inflable me pareció demasiado. Si se te contagia un chico en el cumpleaños de tu hija es terrible, es mucha responsabilidad”, asegura Agostina Gutiérrez.

¿Salón, casa o plaza?

Los salones, aunque reabrieron con estrictos protocolos, no suelen ser una opción y la mayoría opta por festejar en casas o en una plaza. “Hasta ahora tuvimos aproximadamente un cuarto de los eventos que teníamos normalmente y si bien hay consultas para eventos futuros, la gente está muy cautelosa de contratar con mucho tiempo de anticipación”, explican desde Espacio Amenábar. A pesar de que cuentan con un muy lindo jardín exterior con deck y sillones, todavía la gente está en espera. “Por ahora estamos habilitados para trabajar tanto en el interior del salón como en nuestro jardín con un aforo máximo de 34 invitados, es decir, un 30% de nuestra capacidad… El salón está superventilado ya que tenemos ventanales atrás y adelante y también tenemos extracción mecánica de aire”, explican en el salón.

Una vez descartado el salón, Agostina pensó en hacerlo en una plaza para que puedan estar todos los compañeritos de Ema pero tampoco le cerró mucho la idea: “Lo que me frenó es que todavía son chiquitos y hay que estar mirándolos todo el tiempo. Hacerlo en una plaza implica que los padres se queden en el cumpleaños y no todos pueden. Así que finalmente, después de pensarlo mucho, decidimos hacerle el cumple en casa, que tengo un fondo con jardín y me deja más tranquila. Van a ser solo las nenas del colegio. En total, serán diez”. Aunque a Ema le costó asimilar que no estén todos sus compañeros y que el festejo no fuera en un salón, tal como había soñado, finalmente lo aceptó contenta y espera ansiosa que llegue el martes, el día de su cumple (y festejo) número seis.

Para sus 4 años, Indalecio festejó con un parque jurásico en su casa; solo fueron sus primitos Ignacio Sanchez

“Hice el corte por género porque me pareció lo más fácil así ningún varón se siente mal. Tampoco invité a nadie de afuera, como primitos o amigos de amigos para no mezclar. Es decir, el riesgo es el mismo que ir al cole. La idea es hacer un festejo con limitaciones pero seguro y divertido porque contraté un mago que va a estar animando la fiesta. Y en cuanto a la comida, voy a poner porciones individuales, vasos con el nombre de cada nena y la torta ya va a estar cortada en pociones porque soplar la velita y después cortar la torta no va. Tampoco voy a poner piñata. Hay cosas que mejor evitar”, admite Agostina, que resalta la necesidad de festejar aunque sea en modo burbuja: “Esto viene para largo. ¿Cuántos años van a estar así, sin celebrarlo?”, plantea.

Melisa Pavía, creadora de Grupo Carcajadas, una empresa que provee espacios de juego libre para niños de hasta 6 años, dice que este año se notaron como nunca antes las ganas de organizar el cumpleaños de los más chicos. Y la mayoría de sus clientes opta por hacerlo en la casa. “Los nenes que cumplieron en marzo y abril son los primeros a los que se les suspendieron los festejos el año pasado. Para ellos y sus familias es como una revancha: están festejando con muchas ganas pero sin perder de vista la nueva realidad . Ya no se hacen cumpleaños de 20 chicos, ahora son pocos y se priorizan los espacios abiertos. La mayoría de nuestro público es de los countries”, sostiene Pavía.

Posiblemente el dato clave que confirma la necesidad de volver a festejar sea la cantidad de eventos que la empresa tuvo en enero y febrero, históricamente dos de los peores meses para celebrar cumpleaños infantiles. “Tuvimos el doble de festejos que en 2020. Lo que notamos es una necesidad imperiosa de festejar. También tuvimos cumples diferidos: los que no pudieron celebrar en su momento lo están haciendo ahora. Otra cosa que observamos es que las familias parten el festejo en varios días: uno con los abuelos, otros con tíos y primos y otro con los amigos del colegio. Por eso lo que estamos haciendo es dejar los juegos varios días como para que puedan disfrutarlos con todos”. Respecto de la restricción en el número de invitados, Pavía asegura que nadie so ofende: “Son cumples mucho mas selectivos y se entiende que no se invite a todos. No hay conflictos con eso”.

Julieta Dominioni planeó el cumple de 4 de su hijo Indalecio solo con primitos. “Tiene muchos y es con los que más se relaciona porque los del cole casi no los vio el año pasado y este compartió muy pocos días con ellos. De algunos no sabe ni el nombre, así que lo hicimos en casa, súper familiar”, cuenta Julieta, que transformó de la mano de Grupo Carcajadas el jardín de su casa en un parque jurásico porque Indalecio es fanático de los dinosaurios.

Quienes optan por festejar en la plaza lo hacen porque no cuentan con un espacio al aire libre en su casa pero también porque es la manera que encontraron de poder invitar a más amigos. Es el caso de Lucía Sinopoli, que festejó esta semana el cumpleaños de su hija Cata. “Yo vivo en departamento y la plaza del barrio es ideal porque es un lugar de encuentro conocido por todos –dice–. La idea me gustó no solo por el tema del aire libre, sino porque se simplifican los procesos: acá todo se centra en el festejo, no en la comida o en la ambientación. Y además de redescubrir y revalorizar los espacios del barrio, después del cumple, si quedan ganas, tienen a disposición los juegos. Pero a pesar de la amplitud que te da la plaza, invitamos solo a la burbuja de Cata para cuidarnos todos, es decir solo 12 chicos”.

Silvina Cerri, coordinadora y creadora de Pentagrama Animaciones (@pentagrama.animaciones), a cargo del cumple de Cata, sostiene que la mayoría de los festejos de los que participó fueron en plazas: “Desde noviembre habré tenido solo tres eventos en casas y todos fueron de pocos chicos. La mayoría apunta a la plaza porque es lo más cómodo y te da la posibilidad de invitar a todos. Además te abarata un poco porque en el parque casi ni llevan comida. A cada chico se le da un alfajor y un juguito y listo”, describe.

Sin embargo, a pesar de que se puede invitar más amigos, Silvina sostiene que tampoco son eventos multitudinarios: “En general van 15 chicos, y si se juntan varios cumpleañeros se llega a 20, un número que no podés juntar en una casa. La gente quiere festejar, sobre todo en esta época que fueron los primeros que tuvieron que suspender el cumpleaños el año pasado –plantea–. Tengo muchas consultas para abril y mayo. Incluso algunos que tienen reservado un salón me contactan por las dudas, porque no saben qué va a pasar, si van a volver a cerrar todo o no.”

La importancia de celebrar

La diseñadora de interiores Mariana Duarte festejó el cumpleaños a su hijo Simón el 10 de marzo pasado. En 2020 su fiesta se suspendió –justo cuando la incertidumbre y el miedo por el virus crecían en todo el mundo– y la fecha pasó de largo, por eso el de este año fue especial. “Fueron 6 nenes nada más. Yo le puse esa condición para el festejo. Le dije ‘tenés que elegir 5 amigos’ y finalmente cerramos en seis. Le dije que aunque era feo dejar a amigos afuera, era necesario para cuidarnos todos y lo entendió . A las mamás que no vinieron, con las que tengo relación, les expliqué y no hubo planteos, cero drama. Todos entendemos la situación, aunque cuando es tu hijo al que no invitan es complicado”, reconoce Mariana, que cuenta que recién después de que sus amigos se fueron y tras varios festejos previos con sus abuelos y tíos, Simón dijo: “Ahora sí cumplí 6.”

Simón sintió que cumplió los 6 cuando terminó el festejo de su cumple acotado a solo sus mejores amigos Gentileza

Sucede que para los más chicos festejar el cumpleaños con pares es un acontecimiento más que importante . Lejos de la superficialidad de recibir regalos, representa para ellos la capacidad de crecer. “La celebración del cumple para un niño es una instancia de reconocimiento. Tiene que ver con su capacidad de crecer. Para ellos es muy importante, es una fecha que marca un antes y un después, lo que les muestra el paso del tiempo respecto de su crecimiento. ‘Ahora que tengo 5, ya me ato los cordones solo’, dicen. Es un antes y después respecto de ciertas potencialidades que tienen ”, sostiene el psicoanalista especializado en niños y adolescentes Luciano Lutereau, autor del libro Más crianza menos terapia.

El también docente e investigador de la UBA sostiene que los cumpleaños también son una instancia de socialización muy importante en la infancia. “Hoy está más acotada porque nos movemos en núcleos mas íntimos. El cumple burbuja es el cumple que se reduce a la intimidad, representa un eco del momento porque todos hemos limitado nuestra sociabilidad este tiempo –describe–. Por eso es aceptado dentro del contexto que estamos viviendo. En este sentido, los chicos tienen una capacidad de aceptación grande, lo que no implica que no haya que acompañar a un niño al que no lo invitan y se pone mal.” En esos casos, Lutereau sostiene la importancia de hablar con ellos. “Hay que plantearle que no somos amigos de todos, y que eso no quiero decir que esté mal. Y que en este momento no están dadas las condiciones para poder tejer esa amistad. A cierta edad el chico descubre que la amistad no es un vínculo irrestricto. Un chico de 4 años llama amigo a cualquier niño de alrededor. Pero con el tiempo descubre que no es así, que no es un vínculo irrestricto. Tal vez los que la tienen más complicada son los chicos que hicieron un cambio de colegio y seguramente no tengan muchas invitaciones a cumpleaños”.

Para el psicoanalista Jorge Eduardo Catelli, miembro titular en función didáctica la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), recuperar la celebración es celebrar la vida en un contexto marcado por la enfermedad y la muerte. El docente de la UBA sostiene: “ A lo largo de la cuarentena nos vimos compelidos a privarnos de un contacto que es constitutivo del ser humano. Al celebrar uno renueva una identificación con los otros. Para los niños es importante porque significa la reconexión con la socialización, con el reencuentro con otros niños y el resto de la familia en momentos donde su sociabilidad estuvo centrada mas que nada en la familia de origen -sostiene-. Psicológicamente, juntarnos a festejar nos hace sentir parte de una comunidad. Comer de la misma torta, que tiene que ver con una tradición griega que le rinde homenaje a la Diosa de la Luna (por eso la torta es redonda y se le ponene velas, para representar su luz) es estar juntos. La contracara es la exclusión, dejar afuera a quien no es de esa comunidad. Siempre va a haber alguien que se sienta excluido. Y habrá que manejarlo con cuidado. Pero en la ‘vieja’ normalidad también se cometían algunas crueldades. Y cabe aclarar que aun en la presencia también alguien puede sentirse afuera”.

