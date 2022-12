Emprendedoras y profesionales. Las novias y esposas de los jugadores de la Selección tienen negocios de todo tipo

escuchar

Entre las novias y esposas de los jugadores de la Selección Argentina hay emprendedoras que, pese a haber relegado sus carreras para seguir a sus parejas, nunca abandonaron sus inquietudes. Hay profesionales que se graduaron “a distancia”, como es el caso de Camila Mayan, la novia de Alexis MacAllister, hoy licenciada en Ciencias Económicas. O Karen Cavaller, la mujer de “Cuti” Romero, que se graduó como licenciada en Recursos Humanos estudiando desde Tottenham, destino de su marido.

Por lo general, a las profesionales se les vuelve muy difícil ejercer, ya que nunca saben cuánto tiempo estarán en cada destino. Además, afortunadamente, el dinero nunca es un problema. Sin embargo, muchas de las mal llamadas “botineras” lograron desarrollar emprendimientos exitosos.

Amanda Gama, empresaria: decoración e indumentaria infantil

Pocos después de conocer a Emiliano “Dibu” Martínez en una parada de colectivo, en Londres, la portuguesa Amanda Gama fundó su marca de decoración e indumentaria infantil. La llamó Mis Sueños Kids. Hoy tiene más de 20.600 seguidores en Instagram y un local en en un shopping al aire libre en el pueblo de Radlett, Hertfordshire, a 30 minutos del Aston Villa, el club donde ataja su marido.

“Mandinha” -como se hace llamar- se ocupa personalmente del diseño en los muebles y de la administración de la empresa. De acuerdo a su sitio web, la marca hace envíos a todo el mundo.

"Dibu", "Mandinha", el mayor de sus dos hijos y sus perros protagonizaron la campaña navideña 2020 de MiSueñosKids

El local de Mis Sueños Kids, en Radlett, Hertfordshire

Camila Galante, emprendedora cosmética y belleza

Hace un año, en diciembre de 2021, la mujer de Leandro Paredes debutó como empresaria. Y tuvo una fiesta de lanzamiento a toda orquesta, en la Mansión del Four Seasons, con una selección de famosos capitaneada por Pampita. Su marca, a la que bautizó con su propio nombre, Camila Galante, se especializa en cosmética y belleza. Sus productos, que por el momento se comercializan exclusivamente online para todo el país, son “Cruelty Free”. Antonela Roccuzzo es una las seguidoras de la marca en Instagram. Camila también le pone el cuerpo a la empresa: es una de las modelos que promociona los productos.

Camila Galante, la mujer de Leandro Paredes, tiene una empresa de cosméticos que bautizó con su nombre

Agustina Gandolfo, empresaria gastronómica

Desde su cuenta de Instagram, la mujer de Lautaro Martínez, goleador del Inter de Milán, se define como “mamá y emprendedora”. Estudiaba Economía cuando se embarcó rumbo a Italia para acompañar a su novio. Pero eso no la detuvo: estudió Nutrición a distancia y abrió el restaurante Coraje, en la esquina de Via Marco Formentini y Via Fiori Chiari, corazón de Milán. Su menú está regado con guiños a la Argentina: desde Milanesa a caballo (”estilo argentino”, dice) hasta churros. También compró un viñedo y se propuso lanzar su propia marca de vinos con su pareja. Agustina Gandolfo aclara, por si a alguien le quedan dudas, que se lleva pésimo con el término “botinera”.

Lautaro Martinez y su vino

El frente de Coraje, el restaurante de Agustina Gandolfo, la mujer de Lautaro Martínez, en Milán

GUADALUPE RAMÓN, ARTISTA

La mujer de Guido Rodríguez es artista. Tiene una marca, PHY-SI, que promueve la sustentabilidad. En su sitio web vende “Prendas y experiencias sostenibles”: desde camisetas de algodón (25 euros) y ropa deportiva, hasta botellas de agua reutilizables (10 euros). En Sevilla, donde se radicó siguiendo la carrera futbolística de su marido, Wada -así se hace llamar- dirige encuentros de “yoga y movimiento” que terminan con un brunch saludable. Su sitio web es wearephysi.com.

Guadalupe Ramón en el anuncio de un encuentro de su marca PHY SI

ORIANA SABATINI, CANTANTE

Durante dos años mantuvo su noviazgo “a la distancia” y en secreto, lejos de la prensa. Finalmente, en 2020, la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini se mudó a Torino y comenzó su convivencia con el futbolista Paulo Dybala, que entonces jugaba en Juventus. La decisión no resultó sencilla, ya que para Ori -así la llaman- implicó poner en pausa su carrera profesional como cantante, que no paraba de crecer.

Sin embargo, meses después logró retomar sus grabaciones con más fuerza que nunca, ahora desde Roma. el nuevo destino de su novio. Y siguió produciendo éxitos. El último, Chin Chin.

Oriana Sabatini

LINDA RAFF, EMPRESARIA GASTRONÓMICA

Linda Raff y Alejandro “Papu” Gómez se conocieron en la escuela. Y se volvieron inseparables. Llevan 17 años juntos. Ella lo acompañó durante toda su carrera, en cada destino. Pero nunca descuidó sus intereses personales. Estudió Arquitectura, pero su vida nómade la volvió emprendedora.

Entre 2014 y 2020, “Papu” Gómez jugó en Atalanta, el club más importante de Bérgamo. A base de talento y carisma, se convirtió en ídolo. No es casualidad que Linda haya elegido esa ciudad para abrir su primer negocio, un “ristorante argentino” al que llamó Boedo. Obviamente, la especialidad de la casa es la parrilla. Y en la carta de vino tienen un lugar de privilegio las etiquetas argentinas.

Además, Linda tiene otras dos inversiones: un empresa de memorabilia digital a través de NFTs y un centro de medicina deportiva.

Linda Raff y Papu Gómez en el frente de Boedo, su restaurante en Bérgamo

ANTONELA ROCCUZZO, EMPRESARIA TEXTIL

Es la primera dama del fútbol. Y la argentina con más seguidores en Instagram. En su bio se presenta como “Mama de ❤️Thiago Mateo y Ciro❤️”, aclara que no tiene Twitter ni Facebook y enseguida pone la dirección de su marca www.enfants.com. ar Se trata de una marca de ropa infantil que creó junto a su hermana, Paula Roccuzzo, y su prima Andrea Lo Menzo. El rol de la mujer de Leo Messi en la empresa está definido: interviene en el diseño de las colecciones y hace de cazadora de tendencias. Para la primera colección contó como modelos a los hijos del ex futbolista Martín Demichelis y Evangelina Anderson.

No es la primera vez que Antonela emprende: inquieta, hace algunos años abrió un local de Ricky Sarkany en Madrid en sociedad con amigas, pero no tuvo el éxito esperado y terminó cerrándolo.

Antonela Roccuzzojunto a sus hijos

Tini Stoessel, estrella pop

Su novio, el mediocampista de la seleccion Rodrigo De Paul, lleva grabado el logo “TTT” en sus botines. Es un guiño romántico dedicado a la cantante, inspirado en uno de sus hits, “Miénteme”, que repite: “Tini, Tini, Tini”.

Con 25 años, Martina Stoessel es la más famosa de las esposas o novias de la Selección Argentina. Y también la última en sumarse al equipo: comenzó su relación con el futbolista del Atlético de Madrid hace menos de un año.

Debutó como actriz a los 15, protagonizando Violetta, el éxito de Disney. Hoy es cantante pop, una estrella internacional. En su cuenta de Instagram acumula 19 millones seguidores, y su última canción tiene más de 34 millones de reproducciones en Spotify. Un verdadero fenómeno.

Tini Stoessel en acción

AGUSTINA BASCERANO, EMPRESARIA TEXTIL Y MODELO

La mujer del defensor Germán Pescella es modelo. Está representada por importantes agencias internacionales. Tiene altura para pasarela (mide 1,71 metro) y suele protagonizar campañas, editoriales y catálogos.

Además, desarrolló una marca de ropa que bautizó Pure, donde ella y su novio modelan las prendas.

Agustina Bascerano, la novia de Germán Pezzella, es modelo. Aquí, en un editorial de Vogue

