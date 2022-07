En calma. Tras el ataque a su hijo Tiziano, Valeria Mazza reflexiona: “Hoy no siento deseos de venganza”

Quedará en la historia como la primera supermodelo nacida en Latinoamérica. De Rosario a Paraná y de Paraná al mundo, en tiempos en que las modelos rankeaban codo a codo con las estrellas de rock. Valeria Mazza, con su metro setenta y ocho, ojos verdes gatunos, aura angelical y una conducta de trabajo que la diferenció siempre del resto, se abrió camino al andar. Ella, con sus vestidazos bajando las escalinatas en Piazza de Spagna. Ella, a la par de las súper consagradas Naomi Campbell, Cindy Crawford, Elle Macpherson, Eva Herzigová, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, de quien, decían, era su clon. No habrá sido fácil sobrevivir a la década del glamour extremo, los desfiles más espectaculares en contextos impensados, los fiestones sobre tierra o sobre el mar. Y mientras tanto, apostar al amor (lleva 32 años casada con Alejandro Gravier), construir un familión, seguir creciendo como conductora, empresaria, personaje ligado a la solidaridad, acá y en Europa.

Hoy, con sus flamantes 50, reflexiona desde Ibiza. No fueron fáciles los últimos meses en Argentina por el episodio que vivió uno de sus hijos (Tiziano, que fue brutalmente atacado por ser “tincho” a la salida de un boliche). Pero Valeria elige quedarse en el perdón y dejar un mensaje muy lejano al resentimiento.

–¿Cómo hiciste para transitar esto desde un lugar “civilizado”?

–Bueno, hay que trabajarlo. Fue desesperante, pero hoy puedo decir que no siento deseos de venganza. Me gustaría que, ya que esto le sucedió a uno de mis hijos y que tuvo tanta repercusión, sirva para que exista un ‘basta’. Lo que vivió Tiziano no es nuevo. Él no fue el primero y, lamentablemente, no será el último en padecer un ataque de este estilo. Le tocó; fue terrible. Pero ahora, aprovechando que ya estamos todos más calmados, puedo decir que hay un mensaje, y es que hay que denunciar. Lo que pasa es que estamos tan descreídos de la justicia que generalmente callamos ante estas cosas. Ese, a mi criterio, es el primer error. Hay que empujar para que todos los que viven algo así, denuncien. Es importantísimo demostrar que cuando alguien comete un hecho delictivo existen consecuencias. Sé que está instalado el pensamiento de que nunca pasa nada. Es triste, pero tenemos que luchar para revertirlo.

Junto a su hijo Tiziano foto: Tadeo Jones

–Cumpliste 50, ¿sos de hacer balances?

–Generalmente no, jamás se me dio por hacerlos. Pero ahora, con el tema de los 50, un poquito sí. Tuve que prepararme para llevar un número que me parecía muy pesado, bastante grande. Pero enseguida el balance fue positivo. La verdad es que los llevo muy feliz.

–Más de tres décadas de casada, nunca un escándalo. Te lo deben señalar a menudo.

–Con Alejandro construimos una familia hermosa. Hace 32 años que estamos juntos y la verdad, la pasamos muy bien. Tenemos proyectos en común, nos respetamos individualmente con nuestras cosas y algo fundamental: nos divertimos un montón. ¡Cómo no hacerlo si Gravier es un tipo con una energía divina! Siempre está en positivo, resuelve, es compañero. Reconozco que es mucho más intenso que yo y a veces agota (risas), pero la pasamos tan bien que nunca hay reproches.

El casamiento con Alejandro Gravier, con quien está hace 32 años ENRIQUE MARCARIAN

En uno de sus festejos de cumpleaños Roger Vekstein - @rogerveksteinph

–¿Qué cosas hacen que la gente no imaginaría?

–Es difícil, porque nosotros sentimos que tenemos una vida muy normal. Obviamente comprendo que nuestra normalidad no es tan normal para muchos. Viajamos sin parar, somos bastante gitanos; vivo armando y desarmando valijas. Y todos, en general, somos muy adaptables. Pasamos de nuestra casa, que es todo orden y absoluto confort, a vivir largos periodos en hoteles o en casas de amigos. Pero podemos adaptarnos a un cuarto de dos por dos como a uno de veinte por veinte. Siempre la pasamos increíble y valoramos estar juntos. Yo adoro cocinar una rica pasta y hacer plan frente a la tele. Para mí hoy el lujo es eso: una bandeja, una buena serie y que la familia esté unida.

Valeria con toda su familia en Punta del Este

–¿Alguna vez pensaste cómo hubiera sido tu carrera en tiempos de redes, haters y todo lo que hoy implica la comunicación?

–No soy de las que piensan ‘qué hubiera pasado si’. La verdad es que la vida es la que te toca, lo que estás viviendo. Mi época de modelo fue completamente distinta. Había otra manera de comunicarse, todo esto no existía. Pero bueno, hay que adaptarse, aprender. De todas formas creo que las nuevas herramientas sirven o no de acuerdo a cómo uno decide usarlas. Es el criterio de cada persona. Antes tenías a los paparazzi que no te dejaban ni a sol ni a sombra; nunca sabías cuándo te iban a enganchar. Pero ahora cada uno es su propio paparazzo. La gente publica y comparte lo que quiere que se vea de su vida.

–Hace unos años, cuando había una obsesión con encontrarle una sucesora a Susana Giménez, te señalaban a vos. ¿Qué te generaba eso?

–Era algo de la prensa. Decían eso porque yo conduje Domenica in en Italia, hice tres temporadas como presentadora en Fashion MTV Latinoamérica. También el Festival de San Remo. La conducción siempre estuvo, así que la comparación fue un tema que surgió naturalmente. Pero es algo sin sentido porque todos somos irreemplazables. Y ni que hablar Susana. Considero que cada cual está en su camino, dejando huella en lo que hace.

Cuando era presentadora en Fashion MTV Latinoamérica

–¿Pero te atrae?

–Sí, muchísimo. Cuando decidí regresar a la Argentina, en el 2005, si bien hice tele, no quería sentirme atada a la diaria de un programa. Necesitaba tener libertad para seguir trabajando en Estados Unidos y en Europa. Pero ahora, con los chicos más grandes, estoy feliz y con varios proyectos. Uno de ellos es un documental sobre mi vida, que está realizando Paramount Viacom. Si Dios quiere lo presentaremos antes de fin de año. Y también está la idea de hacer televisión. Ahora sí me siento plena, tranquila y motivada. Creo que en la vida hay etapas. Me dediqué a la moda, después desarrollé mi marca, y ahora estoy madura, con ganas y herramientas para hacer televisión.

En la pasarela junto a Naomi Campbell, en la década del 90 ANDREW MEDICHINI

–¿Qué creés que le aportaste a la moda argentina?

–Un camino que antes no existía. Trabajar internacionalmente, entrar en la movida de los desfiles más importantes del mundo viniendo de la Argentina. Tuve el honor de ser la primera modelo latinoamericana que fue portada de las revistas más importantes. Y por supuesto, el tema de las campañas. Fue trazar un camino, demostrar que se podía. Porque cuando yo empecé no había mucho de quién copiar. Dejé un camino marcado.

–¿Cómo es tu relación con las modelos de antes y con las nuevas generaciones?

–Por suerte tengo grandes amigas, y muchas están diseminadas por el mundo. De las colegas de mi época, por ejemplo, me sigo viendo con Eva Herzigová. También con Naomi, Natalia Vodianova. Son chicas con las que compartí un montón de anécdotas y hoy tenemos temas en común. Hablamos de familia, de hijos, de la vida. Y sobre las nuevas generaciones... hay muchas que son fabulosas. Mica Argañaraz me encanta y está trabajando muy bien en el exterior. Me encanta que haya chicas nuestras en las pasarelas del mundo.