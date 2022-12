En fotos. Los invitados a la cena de fin de año de los diseñadores y amigos de DArA

Entre 1908 y 1976, en el espacio que hoy está ubicado The New Brighton funcionaba una exclusiva boutique. Luego se transformó en bar Clark’s (comandado por el Gato Dumas) hasta transformarse en el bar actual, que se mantuvo cerrado durante la pandemia y se restauró el año pasado. The New Brighton recibió el Diploma del Museo de la Ciudad como testimonio de la memoria ciudadana.

Gentileza DAra/Rodrigo Gómez