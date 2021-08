Gaby Goldberg, la argentina que juega en el equipo de LeBron James

Es directora creativa de Uninterrupted, la plataforma de medios para empoderar a los atletas fuera de las canchas; de qué se trata el cambio de paradigma que están experimentando los deportistas de élite

Laura Reina LA NACION

Su altura seguramente le hubiera impedido compartir una cancha con él. Pero es la cabeza de la argentina Gaby Goldberg la que le permitió formar equipo con el gran LeBron James, uno de los basquetbolistas más importantes de la historia de Estados Unidos y actual figura de la NBA (juega en Los Ángeles Lakers).

Probablemente Gaby nunca soñó formar dupla con semejante gigante (en sentido literal y figurativo) pero ahí está ella, con su metro sesenta, asistiéndolo en todo los que tiene que ver con la parte creativa y de comunicación de Uninterrupted, la empresa de medios que LeBron creó para empoderar a los atletas fuera del deporte y en la que es directora creativa y una de las autoras detrás del slogan I´m more than an athlete. Frase que se volvió viral y una marca registrada entre los deportistas luego de que una periodista de Fox News mandara a su jefe a callar por opinar políticamente y le sugirió dedicarse exclusivamente a tirar al aro. Intuitiva, sensible, movida por las corazonadas y lo que percibe de la realidad, la argentina que busca generar impacto y mensajes que tengan un potencial de cambio real, cuenta cómo es trabajar al lado de una leyenda viviente como LeBron.

-¿Cómo llegaste a Los Ángeles?

-Vine hace casi 10 años por una beca de mi marido que es músico. En principio eran dos años. Yo tenía mi productora en Argentina, Raymond, y la verdad es que iba y venía un montón. El primer año y medio sentimos que fue muy corto, se pasó muy rápido y justo cuando terminaba la beca le surgió otra posibilidad de quedarse y lo estiramos. Mientras, yo seguía arraigada con Argentina por la productora hasta que a los 3 años y medio de estar acá tuve a Carmen, mi primera hija (N de R: acaba de tener a Astor hace 3 semanas) y ahí un poco se dificultó seguir con los viajes. Además la realidad argentina también estaba cada vez más complicada. Así que pensé, ‘estoy en Los Ángeles, tengo que aprovechar a encontrarme con gente’ y solté la productora para insertarme en el circuito de acá.

-¿Cómo entraste a trabajar en Uninterrupted?

-Lo tenía como cliente y me empecé a entusiasmar con la empresa, con el proyecto. En ese momento estaba todo muy verde, muy nuevo, era como una página en blanco para hacer de todo. De afuera veía que tenía mucho potencial, era una bomba a punto de explotar y solo faltaba apretar el botón. Había que hacer un trabajo fuerte de branding, de desarrollo de marca... Yo veía a los atletas y quería darles el rango de estrellas de rock. Trabajé mucho tiempo en moda y los rockeros tienen un aparato visual muy particular, están siempre innovando, y yo empecé a pensar esto mismo para los atletas.

-Pero además hubo un cambio importante desde el contenido...

-Ellos son estrellas recontra multimillonarias que no se involucraban en temas ni políticos ni sociales. Se los silenciaba, se los veía como que solo podían patear, golpear o encestar una pelota y nada más. Y la realidad es que los atletas son íconos culturales que exceden la dimensión deportiva. Tienen un desarrollo mental y emocional increíble para llegar a dónde están, y tienen cosas para decir muy interesantes. En cada una de las historias detrás de los atletas que vimos en los JJ.OO. hay un mensaje de superación. Yo estoy agradecida de poder relacionarme con ellos y trabajar al lado de gente como LeBron o su socio Maverick Carter.

-¿Que te impacta de él?

-Tiene un carrerón, pero más allá de eso ahora él está comprometido en reparar todo lo que para él no estuvo bueno en su propia vida. Hace dos años fundó una escuela en Ohio porque el no tuvo la educación que quería y le brinda a los chicos de su barrio esa educación que no tuvo. Incluso les da becas para estudiar en la universidad. Excede la imagen, es muy inspirador trabajar con él.

-¿Nunca le preguntaste por qué decidió tener esta empresa de medios para los atletas?

-Con todo lo que tiene, no debería tener esta empresa, ni levantarse a las 5 A.M. para filmar Space Jam, pero lo que él dice es que quiere darles a todos la posibilidad de tener un espacio para superarse y convertirse en el número 1.

Junto al lema que creó

-El slogan I´m more than an athlete cómo surgió?

-Ese día los astros se alinearon. Era un concepto en el que veníamos trabajando porque veíamos que había muchos pensamientos como los de esta periodista. Finalmente surgió este slogan que está escrito con mi letra, que íbamos a presentar más adelante en un All Star Game. Pero justo el día que la periodista lo mandó a callar y a encestar instalamos una pieza de neón con esa frase en la empresa, sacamos la foto, se la mandamos a LeBron, él la posteó al instante y explotó todo. El tuvo esa pulsión de cerrarle la boca a la periodista y lo hizo con mucha altura. Yo creo que la frase trata de sobreponerse a todo lo que venían soportando, de no callarse mas. Son las pequeñas revoluciones que se instalan en las redes.

-Lo mismo pasó el año pasado con More than a vote que lanzaron desde la empresa para combatir el absentismo electoral...

-Sí, Uninterrupted fue pensado como un lugar para que los atletas se expresen sin ningún filtro. Es un cambio de paradigma en la comunicación, que ellos puedan expresarse como quieran, sin censura. More than a vote responde a la misma lógica y es una fórmula que encaja en cualquier aspecto de la vida porque es espontánea, honesta y no busca venderte nada.

-Es toda una novedad que los atletas se involucren políticamente.

-Exacto. Últimamente tomaron protagonismo en cuestiones muy delicadas. Se constituyeron en agentes de cambio, incluso mas que los actores. Siendo mujer y blanca, la jugadora de fútbol Megan Rapinoe se arrodilló cuando empezaron las primeras protestas por lo de George Floyd. Les dijo a todos ‘también soy parte de esto, también es mi tema’. Y la aniquilaron en la prensa. LeBron y otros deportistas salieron rápidamente a apoyarla. Creo que hoy están más dispuestos a luchar por lo que les parece injusto.

-Incluso dejaron de callarse respecto de las presiones a las que están sometidos. Los casos más resonantes son los de Simone Biles y Naomi Osaka. ¿Hay un cambio también ahí?

-Tal cual, eso antes no se decía y creo que los humaniza porque la mayoría piensa que son robots y no tienen problemas porque son millonarios. Ellas se corrieron para defender su bienestar psíquico y detrás se encolumnaron un montón de atletas que pasaban por lo mismo. No sé si en otra época hubiera sucedido. Creo que esos mensajes son mas importantes para la sociedad que las medallas que se cuelgan.

-Esta semana lo de Lionel Messi llorando por dejar el Barcelona también fue una imagen impactante.

-Sin dudas, pero en el caso de él lo que me impresionó fue la final contra Brasil, esa foto con Neymar abrazados a pesar de la rivalidad con Brasil. Ver esa foto me voló la cabeza. Pero creo que todos ponderamos la imagen porque Argentina terminó ganando... si hubiera sido al revés, tal vez lo hubieran matado. Espero que aunque sea del lado del deporte se pueda ayudar a poner paños fríos a toda esta fricción que existe en la sociedad.

-¿Te gustaría hacer algo con algún argentino?

-Sí, claro, con Manu Ginóbili, con Juan Martín Del Potro, con Delfi Pignatiello... Pero a mi lo que me gustaría hacer a nivel comunicacional en Argentina es una campaña para pensar el fútbol desde otro lugar y erradicar la violencia. Cómo hacer para que los domingos vuelva a ser una fiesta de todos. Un poco Messi y Neymar me inspiraron para eso.

-Pensás que ahora, con las redes y los haters, ¿es más difícil que antes ser deportista de elite?

-Sí, porque además a la edad que pasa todo aun son muy chicos y les falta madurez. Las redes sociales son muy crueles con algún error deportivo, enseguida aparecen los memes... Realmente es muy difícil ser atleta en esto momento. La gente es muy cruel con el que se equivoca. Pero para llegar hasta ahí seguramente tuvo que haber atravesado un montón de situaciones adversas. Los atletas son ejemplo de lucha, de fortaleza y superación. Sin dudas, tenemos mucho que aprender de ellos.

