Generar “querencia”. Más que límites, puntos de referencia

“Falta de límites” debe ser la frase más escuchada y escrita a la hora del discurso psicológico, sea en términos de diagnóstico o en las descripciones que apuntan a dificultades en los procesos educativos.

Decir que no, decir basta, saber parar, marcar la cancha, ordenar, y otras palabras del estilo apuntan a marcar pautas que ofrezcan un borde defensivo a las relaciones que se ven heridas por impulsos, desórdenes, prepotencias y ansiedades. En la vida de relación son innumerables las ocasiones en las que sentimos que alguien se sobrepasa. Y, por tal causa, habría que ponerle un límite, más allá de que eso cuesta mucho en ocasiones.

Todo bien hasta acá. Sabemos que las fronteras son importantes y es bueno conocer dónde se ubican para no hacer macanas pasándolas por arriba sin más, con los perjuicios del caso. Mayormente se ve a los límites como línea perimetral a modo de una frontera que marca un contorno. El límite está en el borde, y de ese borde no habría que pasarse sin pasar por aduana.

Ahora bien, hay también otra forma de “ordenar el territorio” que no se vincula solamente con generar perímetros. Se trata de generar referencias, hitos, ejes que ordenan desde una dimensión distinta, más ligada a la imagen de la columna vertebral que da eje, que al perímetro que bordea.

Se nos ocurre un ejemplo campero. Los caballos pueden estar en corrales, potreros o establos. Si se les abre la tranquera a los que han vivido ahí un buen tiempo, saldrán a correr por allí, pero volverán a su lugar: en algún momento retornarán a su querencia. Linda la palabra “querencia”. Se la vincula con algo bueno, atractivo y protector, más allá de que no ate ni someta.

En algunas circunstancias obran mejor las referencias que los límites. Es que los límites, justamente, limitan y ordenan el terreno, mientras que los puntos de referencia (las querencias, los ejemplos de quienes nos han querido y respetado, los faros que guían en la noche) tienen que ver con lo que ilumina dicho terreno desde un “intangible” que le da sentido a todo.

Muchos padres están tan preocupados con el tema de los límites que olvidan generar “querencia”. En muchos casos delegan en palabras vacías lo que es esencial para el proceso educativo y se vuelven padres temerosos, vacilantes, sin percibir que en ellos habita la posibilidad de llenar con su propia sustancia el terreno, siendo lo que son sin tanto miedo a equivocarse. Cumplen con su deber para no sentir culpa, pero no disfrutan de su lugar, lo que apaga las luces del faro que ellos son para sus hijos, esa referencia esencial que define una paternidad que no solo pone límites, sino que los ilumina de sentido, tal como ocurre con ese maravilloso límite que es el abrazo, que rodea con los brazos, pero acerca a los corazones desde la tibieza afectiva.