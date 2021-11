Hoy es el Día del Vino: cinco “tapados” para descubrir desde $215

No hay duda alguna de que cualquier Luigi Bosca tiene una impecable relación precio-calidad, que las burbujas de un Rosell Boher Brut no fallan, que si el plan es asado hay que descorchar un Don Valentín o que un Angélica Zapata nos eleva a otro plano de la existencia. Pero aunque parezca que no hay nada nuevo bajo el sol, hay un gran número de etiquetas poco conocidas que se merecen un lugar en nuestra mesa. Algunas pertenecen a bodegas grandes pero languidecen a la sombra de éxitos de marketing; otras salen de bodegas chicas; y otras simplemente están allí, como aquel muchacho tímido pero de buen corazón que espera que esa chica le guiñe un ojo.

Sin mucho más preámbulo, aprovechemos la excusa de que hoy se celebra el Día del Vino y pasemos lista a una serie de etiquetas poco conocidas (algunas incluso nuevas) que vale la pena probar.

La Mascota Cabernet Sauvignon 2019

Un gran tinto de Agrelo, Mendoza

Este tinto anda dando vueltas en las cartas de muchos restaurantes -también es fácil comprarlo online- y es uno de los Cabernets argentos con más alto índice de (como dice un colega) “chupabilidad”. Es pura fruta roja, con el toque justo de crianza en barrica y esas notitas tan lindas de morrón y pimienta típicas del Cabernet. Parece haber sido creado para acompañar un ojo de bife o una vacío. Mascota Vineyards ($1352)

Vasco Viejo Malbec (ed. Vintage)

Un vasco reloaded

¡Pará! No es el Vasco Viejo que todos conocemos y que conseguimos de Ushuaia a La Quiaca. No, este es fue una edición especial que sacó la bodega para recordara a “El Vasquito”, el primer vino de la bodega (que salió en 1898) y que tuvo tan buena respuesta que se hizo un lugar permanente. Es un tinto suave, ligero, de sabor a fruta roja madura y que se adapta al día a día como pocos. Bodegas López ($215 la botella de 750ml y $330 la de 1125ml)

Pyros Appellation Syrah 2018

La puerta de entrada al Valle de Pedernal

Hace rato que el vino sanjuanino pegó un salto de calidad y los de Pyros, que salen del Valle de Pedernal, son uno de los mejores ejemplos de ello. Claro que siempre aparece el Malbec a la cabeza, pero a su sombra anda silbando bajito este Syrah que tiene más personalidad que Belmondo. Notas minerales, una frescura poco común para un tinto sanjuanino y una versatilidad enorme a la hora de llevarlo a la mesa. Pyros Wines ($1050)

Miras Joven Naranjo 2020

Hay que darle una oportunidad a los Naranjos... empezá por este

Viajemos a Patagonia, más precisamente a Mainqué, en el Alto Valle del Rio Negro. De allí llega este Naranjo, “el” estilo de vino de moda entre los wine victims, y en los que las uvas blancas se fermentan con su piel, lo que da el color naranja. Suelen ser vinos rústicos, muchos intomables, pero este no es el caso: hay cierta rusticidad, pero también mucha frescura, aromas cítricos y una textura envolvente que nos invita a acompañarlo con mollejas. Bodega Miras ($1260)

El Enemigo Semillón 2019

El Enemigo menos conocido

Todo amante del vino argentino sabe que Alejandro Vigil la rompe con sus Gran Enemigo Cabernet Franc que se cansan de obtener súper puntajes de la crítica internacional. Pero Vigil también tiene buena mano para los blancos, y este Semillón da cuenta de ello. Es una etiqueta poco conocida (no se elabora una gran cantidad de botellas) que nos recuerda que el Semillón es un vino de texturas, que acaricia el paladar y lo limpia cuando comemos una bondiolita o un buen locro. Enemigo Wines ($2280)