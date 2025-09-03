Johnnie Walker Blue Label Ice Chalet: una experiencia exclusiva para vivir el invierno a otro nivel

El invierno patagónico tiene un magnetismo propio: la nieve que cubre las laderas, el aire helado que perfuma los bosques y ese silencio blanco que todo lo envuelve. En ese paisaje, Johnnie Walker eligió presentar en Sudamérica su nueva edición limitada, Blue Label Ice Chalet, un blend inspirado en los inviernos de Escocia y pensado para acompañar los rituales de la temporada más fría del año.

El lanzamiento reunió a un grupo selecto en Bariloche, donde la experiencia se desplegó como una travesía sensorial. La primera parada fue en el hotel Pire Hue, al pie del Cerro Catedral: allí, un menú de pasos diseñado para maridar con distintas expresiones de la casa dio inicio al recorrido. La cata guiada por Martín Mondragón, Brand Ambassador de Diageo, profundizó en la riqueza de los whiskies más emblemáticos y en el carácter aterciopelado y ahumado del nuevo Ice Chalet.

La mañana siguiente estuvo dedicada al ski, con la montaña como escenario natural de la propuesta. Más tarde, el grupo zarpó en un yate por las aguas del Nahuel Huapi: cócteles de whisky en mano, música en vivo y el paisaje patagónico como telón de fondo.

La experiencia alcanzó su punto culminante en Estancia Cipresales, un refugio rodeado de bosques y montañas, donde un after & dinner party reunió a invitados como Peter Lanzani, Joaquín Furriel y la influencer peruana Alondra García Miró. La música estuvo a cargo de Rusherking, que sorprendió con un show íntimo en el que también participó el chileno DrefQuila.

Entre el lujo de la hospitalidad, la aventura de la montaña y el espíritu festivo del après-ski, Johnnie Walker Blue Label Ice Chalet dejó su huella en Bariloche.

