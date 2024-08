La menopausia sale del closet. Quiénes son las famosas que cuentan su experiencia en primera persona

En la Argentina y otros países, referentes de la cultura y el espectáculo comparten con el público los vaivenes de esta etapa antes silenciada y revierten el estigma

“¡Tengo mucho calor! Creo que estoy teniendo mis primeros sofocos de la perimenopausia”. Con esta sencilla frase, la actriz y conductora norteamericana Drew Barrymore (49) revolucionó el prime time televisivo cuando cortó la entrevista que le estaba haciendo, en su programa The Drew Barrymore Show, a sus colegas Jennifer Aniston y Adam Sandler. Acto seguido, Barrymore se quitó el saco y se abrió la camisa, todo al aire, y todo entre risas compartidas con sus invitados.

Sin dudas, el hecho de que una figura atractiva y conocida mundialmente se anime a tratar con humor y naturalidad estos temas “tabú”, abrió la puerta para que otros nombres del star system norteamericano se sumaran a la tendencia. Naomi Watts, Sofía Vergara, la misma Aniston, son algunas de las actrices que no tienen miedo a mencionar una palabra que, hasta hace poco, seguía siendo un secreto a voces en el mundo femenino: menopausia.

Watts (55), por ejemplo, creó Stripes: una marca de belleza y bienestar enfocada en la salud durante este período. “El hecho de que tantas generaciones hayan silenciado este tema es tremendo. Sin embargo, estamos en un punto en el que podemos ver un cambio real. Y me emociona mucho, porque he visto a mucha gente sufrir del mismo modo que me pasó a mí”, declaró a la revista Elle. También Jennifer Aniston (55) relató en The Hollywood Reporter lo importante que es poder llegar con información a ese momento que afecta tanto la vida como el trabajo.

Jennifer Aniston (55) habló sobre lo importante que es llegar a esta etapa con información MICHAEL TRAN - AFP

Y la colombiana Sofía Vergara (52) habló sobre sus propias vivencias en una entrevista reciente con la diseñadora española Vicky Martín Berrocal: “Estoy entrando en esa etapa y duermo menos. Esto desgasta muchísimo más la piel, la energía, el genio, no es lo mismo”, detalló Vergara antes de describir algunos de sus hábitos saludables para contrarrestar los síntomas.

La actriz y conductora Drew Barrymore (49) tuvo un sofocón en vivo, y entre risas, contó que eran los síntomas de la perimenopausia instagram.com/drewbarrymore

“Todas estas mujeres famosas son referentes para otras, sus voces tienen mucha llegada. Con lo cual, hablar de esta parte del ciclo vital femenino, ayuda a fortalecer la convicción de que hay que dejar de disimular para comenzar a habitar estos procesos de la vida”, dice la psicóloga y sexóloga clínica Luján Rossetto.

En esta línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para el año 2025 más de 1000 millones de personas en todo el mundo habrán atravesado la menopausia, de las cuales cerca de 37 millones vivirán en América Latina y el Caribe. Sin embargo, según datos de la ONG No pausa, el 70% de las argentinas no sabe qué es el climaterio y un 93% se siente afectada por los síntomas comunes del proceso en su lugar de trabajo.

Naomi Watts (55) creó una marca de belleza y bienestar enfocada en la salud durante la menopausia ROBYN BECK - AFP

A la hora de las especificaciones, entonces, el climaterio puede definirse como ese período de transición que llega a durar varios años e incluye el antes, el durante y el después de la menopausia propiamente dicha (es decir, el día de la última menstruación). Esta etapa se caracteriza por cambios que afectan a todo el organismo y que se deben a una disminución de la actividad de las glándulas sexuales, puntualmente a una caída de los estrógenos, lo cual produce síntomas de distinta índole como aumento de peso, cambios en la líbido, insomnio y mayor labilidad emocional, por nombrar algunos.

Lo cierto es que si durante años las mujeres se avergonzaban o incluso negaban la llegada de la menopausia, hoy las figuras públicas deciden derribar mitos con información, humor y realidad.

Panorama local

De este lado del mapa, por ejemplo, son Andy Clar y Beta Suarez, quienes hacen el stream de Telefe #Holavos, las que se sumergen en el abanico de temáticas del mundo “poscua” (+40). En su primer programa entrevistaron a la mediática cocinera Narda Lepes, hablaron de la menopausia y desde ese día no dejaron de tocar el tema e instalarlo con un enfoque de entretenimiento e información en la agenda mediática. Gloria Carrá y Ginette Reynal son algunas famosas locales que se animaron a hablar sin tapujos en el stream. “Estoy entrando en la menopausia y a veces me agarran unos calores tremendos que se me pasan a los cinco minutos. Dicen que te baja la líbido, pero no me ha pasado eso, todavía, por suerte”, dijo Carrá (53), mientras que Reynal (64) desdramatizó la cuestión asegurando que al final “los calores pasan y el cerebro se acostumbra a todo”.

Andy Clar, conductora argentina de 51 años, está atravesando el climaterio y busca desmitificar la carga negativa de esta etapa en su stream de Telefe

En el campo cultural, a su vez, también empezó a agitarse el avispero. La actriz y directora Mercedes Morán (66), que hoy protagoniza la obra Mejor no decirlo junto a Imanol Arias, no solo no tiene problemas en hablar del tema sino que tiempo atrás lo llevó incluso al escenario, en un unipersonal de su autoría titulado Ay, amor divino, donde explicitaba las problemáticas propias de su edad en primera persona. Katja Alemann (66), que durante años personificó la definición de sex symbol nacional, tampoco esquiva los vaivenes del paso del tiempo. “Hoy para mí lo sensual es una charla, estar en la naturaleza... Lo erótico en el sentido de la seducción ya fue. Por suerte con la menopausia se termina la hormona loca. Bueno, no sé si a todas, tampoco quiero generalizar, pero a mí sí”, compartió en una entrevista con La Nación.

La escritora y best seller Mariana Enríquez (50), ganadora del premio Herralde por su novela Nuestra parte de noche, también aprovecha el alcance de sus declaraciones para poner el tema sobre el tapete.”El climaterio es el silencio absoluto. Las usinas de información no producen contenido sobre estos temas. No hay historias de Instagram sobre la osteoporosis”, declaró en el programa El viaje, de Diego Iglesias.

"El climaterio es el silencio absoluto. Las usinas de información no producen contenido sobre estos temas", asegura la escritora Mariana Enríquez (50) MT Slanzi/Editorial Anagrama

“Todavía hay mucho temor porque desde hace varias generaciones las palabras ‘menopausia y vejez’ están cargadas de connotaciones negativas”, reflexiona Andy Clar (51), que está atravesando el climaterio y busca desmitificar la carga negativa del paso de los años. La dupla que creó junto a Beta, que está a cargo del stream de la mañana de Telefe, arrancó a principios de año su cruzada para visibilizar los temas reales que convocan a las + 40. “El miedo a la menopausia hizo que las mujeres de menos de 45 años no quisieran saber nada sobre esta etapa. Hoy, sin embargo, podemos entender que es posible disfrutarla y que la vida continúa. Y cuanto más se hable, más informadas vamos a estar y mejor preparadas vamos a llegar a ese momento”.

La ginecóloga y sexóloga Flor Salort es otra de las voces que visibilizan la menopausia y el climaterio. En su Instagram (@flordegineco) comparte información sobre síntomas, tratamientos, mitos y verdades al respecto. “Yo creo que hoy, incluso, se empieza a considerar como una suerte de ‘edad de oro’, donde las mujeres podemos hacer cosas que antes no nos animábamos; podemos recalcular el GPS de la vida respecto a nuestros vínculos, parejas, trabajos, profesiones. Es un momento para conocer y apropiarse de los múltiples tratamientos que ya existen para los síntomas físicos y también de las herramientas para sostenernos y mejorar nuestra calidad de vida. Tenemos la juventud suficiente para hacerlo, la energía para lograrlo, la madurez mental para animarnos y la posibilidad de que nuestro cuerpo nos acompañe. Obviamente, siempre de la mano de un profesional que sea especialista en climaterio”, propone Flor.

Flor Salort es especialista en Tocoginecología y desde su cuenta de Instagram comparte información sobre síntomas, tratamientos, mitos y verdades sobre este período LA NACION

En el mercado editorial

A la pregunta sobre por qué escribió su libro Encendidas. Un viaje íntimo por la menopausia (Grijalbo), la periodista Mariana Carbajal responde: “Fue a partir del enojo que me produjo llegar a la menopausia con poca información. Ni siquiera sabía que era un día y no una etapa. En el libro cuento mi experiencia y el recorrido que hice buscando información, consultando especialistas, probando tratamientos, para encontrar el mejor acompañamiento. Aunque somos cada vez más las que hablamos a viva voz, sin prejuicios, todavía se usa como insulto o para descalificar a una mujer cuando le preguntan: ‘¿Estás menopáusica?’”.

Otros títulos en la misma línea son Premenopausia. Guía natural para sobrevivir con serenidad, equilibrio y salud, de Mirella di Blasio (Grijalbo) y La mujer renovada. Una visión nueva y radicalmente positiva de las mujeres en la madurez, de Louann Brizendine (Salamandra). El primero es una guía de supervivencia que de la mano de la homeópata Lise Samet revisa los síntomas de la menopausia y aporta información para comprenderlos y aliviarlos. En el segundo, la médica estadounidense ofrece, con aportes de la psiquiatría y la neurociencia, un mensaje innovador: durante esta etapa, asegura, el cerebro de las mujeres se remodela, creando un nuevo poder y un sentido de propósito.

Por último, está Regreso a mí (El Ateneo), de la médica argentina Sandra Magirena, que ofrece ayuda para quienes atraviesan a ciegas la entrada en la menopausia. Magirena propone mejorar la alimentación; pensar qué tipo de actividad física va para cada quien; mejorar la sexualidad “erotizándose de una manera acorde y saludable” y no olvidar la espiritualidad en el sentido de conectarse con el interior de una misma, fuera de los corsés que impone la sociedad “en un modelo que no corresponde y molesta como un zapato que queda chico”.

En este libro, la médica argentina Sandra Magirena ofrece ayuda para quienes atraviesan a ciegas la entrada en la menopausia

En definitiva, en un presente en el cual la expectativa de vida en las mujeres se extiende continuamente (según un estudio de este año en la revista Plos ONE hoy es de 86 años), es evidente que la menopausia se aleja del estereotipo del final y el padecimiento para consolidarse como una etapa más en el camino.