Lecturas de verano, los best sellers que nadie esperaba

¿Hartos de las noticias tétricas de la pandemia y de las que desmenuzan disputas políticas a uno y otro lado de la grieta? Con las vacaciones, cada año los lectores redescubren el placer de la lectura como entretenimiento, sin otros propósitos que disfrutar y evadirse del contexto por algunas horas. Uno de los diez derechos del lector, según el escritor francés Daniel Pennac, es el derecho a leer cualquier cosa. Además de los best sellers de la temporada 2021, firmados por Eduardo Sacheri, Jorge Fernández Díaz, Claudia Piñeiro, Florencia Canale, Florencia Bonelli, los chilenos Alejandro Zambra e Isabel Allende y los estadounidenses John Grisham y John Katzenbach, en el primer verano pandémico del siglo XXI asoman algunos “tapados” en las listas de más vendidos en la Argentina.

Uno de estos títulos es el policial narrado en clave de comedia por el presentador británico Richard Osman, suerte de Guido Kaczka de la televisión inglesa. El club del crimen de los jueves (Espasa) está protagonizada por cuatro amigos jubilados que comparten sus días en un complejo residencial para adultos mayores, donde analizan casos policiales divulgados por la prensa. Desde allí, a la manera de don Isidro Parodi, se convertirán en detectives luego del asesinato de un agente inmobiliario. “A todo el mundo le encanta un buen asesinato, aunque nadie lo reconozca en público”, reflexiona Joyce, una de las protagonistas junto con Ron el Rojo, Ibrahim y Elizabeth, la lideresa del grupo (de 81 años). El libro de Osman fue el más vendido en el Reino Unido en 2020, a un promedio de 135.000 ejemplares por semana, y ocupa por ahora el séptimo puesto en la lista de debuts literarios exitosos (donde, por supuesto, aparece J. K. Rowling). En la Argentina lleva vendidos ocho mil ejemplares. Para Mercedes Güiraldes, responsable de la edición de la novela de Osman en el país, el libro se inscribe en una serie de ficciones protagonizadas por adultos mayores, como el caso de Prohibido morir aquí, de Elizabeth Taylor (que fue best seller en el verano de 2020). “Parece que hay gran interés por este tipo de personajes y la sabiduría de los adultos mayores –dice–. Esa sabiduría está representada cómicamente; en medio de un razonamiento sesudo, los personajes se olvidan o se confunden los nombres. Hay ancianidad, pero no hay drama”.

Para un público joven

Otro thriller que llegó desde el Reino Unido es Maria quiere ser tu amiga, de Laura Marshall (Duomo). En 2016, Louise Williams recibe la solicitud de amistad de una compañera de escuela a la que todos creían muerta. Vía Facebook, siguen llegando solicitudes de amistad de Maria a sus viejos conocidos. Los capítulos de la primera novela de Marshall transcurren en 2016, con personajes cuarentones y a los que ronda cierto sentimiento de culpabilidad, y en 1989, año de desaparición de Maria, luego de la fiesta de fin de curso escolar, cuando todos eran adolescentes. Este policial, que no pretende ser una obra maestra del género, es entretenido y guarda semejanzas con otro éxito veraniego de suspenso (La chica del tren, de Paula Hawkins). Para pensar dos veces antes de aceptar la solicitud de conocidos y desconocidos en redes sociales, tiene destino de serie televisiva.

Desde hace años, los libros del entrerriano Juan Solá son best sellers entre el público juvenil. Autor de novelas como Naranjo en flúo (Sudestada) y La Chaco (Hojas del Sur), de libros de relatos y de poemas, es uno de los escritores locales con más seguidores en redes sociales. Para la editorial Sudestada dirige, además, la colección Sudversiva, de poesía novel. En diciembre de 2020, Ediciones B lanzó la novela Invisible. Protagonizada por Andrea, la historia recorre varios asuntos actuales como la violencia de género, el machismo, las adicciones, el derrumbe de una pareja y las vicisitudes de las familias disfuncionales. “Juan Solá es uno de los escritores más leídos y populares de hoy, es uno de esos autores que tienen una legión de lectores que está a la espera del lanzamiento de cada nuevo libro suyo –dice la editora Soledad Di Luca-. Ganó parte de ese público gracias a su estilo personal, que ilumina los bordes y que les da voz a quienes están fuera del sistema”. A poco más de un mes de su llegada a las librerías, Invisible va por la tercera edición.

Del libro a Netflix y de Netflix al libro. Ese el recorrido de la saga Bridgerton, de la estadounidense Julia Quinn, que en la Argentina publica ediciones Urano. “Durante este verano, el éxito de ventas fue tal que obligó a una rápida movida editorial para reimprimir los títulos de la saga –dice Leonel Teti, director editorial en Urano–. Con el estreno en Netflix de la serie producida por Shonda Rhimes, se volvió una lectura imprescindible y agotamos la primera edición en menos de un mes”. En las librerías se pueden encontrar los dos primeros títulos: El duque y yo y El vizconde que me amó, y pronto llegará el tercero, Te doy mi corazón. Los tres fueron publicados por el sello Titania. Habrá que ahorrar o invertir en la Bolsa, porque los libros de la saga son ocho; cada uno narra la historia de amor de los hermanos del aristocrático clan.

“Todo lo que está construido arderá, y si no arde se lo puede destruir –se lee en Cómo provocar un incendio y por qué (Sigilo), la nueva novela del estadounidense Jesse Ball–. Si no es posible destruirlo, se lo puede envenenar para erigirlo como ejemplo. Este libro no es solo sobre el fuego, aunque el fuego es nuestra dicha. Es un libro sobre cómo compartir lo mínimo, y el primer paso para lograrlo es abolir la posibilidad de tener demasiado”. Más allá del carácter persuasivo de esta proclama, la novela protagonizada por una adolescente de estirpe salingeriana tuvo mucha repercusión en Estados Unidos en el momento de su publicación. En la Argentina lleva vendidos más de seis mil ejemplares. Ball es uno de los autores preferidos por los adultos jóvenes, que lo descubrieron con Toque de queda, publicada por La Bestia Equilátera en 2014. Sigilo tiene contratados otros dos libros del autor.